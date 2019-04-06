Бутырская: к Олимпиаде Тутберидзе вытащила из Медведевой все

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Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала нынешний уровень Евгении Медведевой, передает «Московский комсомолец».

После Олимпиады 2018 года, где Медведева взяла серебро, она покинула группу Этери Тутберидзе и перебралась в Канаду для работы с новым наставником Брайаном Орсером.

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«Женя, победив на чемпионате мира перед Играми, могла бы прибавлять. Но она так и осталась на прежнем уровне перед Олимпиадой. Возможно, Тутберидзе все из нее вытащила тогда?» — сказала Бутырская.

Она добавила, что подход Орсера может сильно изменить фигуристку.

«Орсер — творческий и мягкий человек. Он не будет заставлять, а только лишь объяснять. Женя постепенно изменится», — заключила чемпионка.

Ранее наставник Медведевой признался, что рад соперничеству подопечной с Алиной Загитовой.