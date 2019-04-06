Бутырская: к Олимпиаде Тутберидзе вытащила из Медведевой все
Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала нынешний уровень Евгении Медведевой, передает «Московский комсомолец».
После Олимпиады 2018 года, где Медведева взяла серебро, она покинула группу Этери Тутберидзе и перебралась в Канаду для работы с новым наставником Брайаном Орсером.
«Женя, победив на чемпионате мира перед Играми, могла бы прибавлять. Но она так и осталась на прежнем уровне перед Олимпиадой. Возможно, Тутберидзе все из нее вытащила тогда?» — сказала Бутырская.
Она добавила, что подход Орсера может сильно изменить фигуристку.
«Орсер — творческий и мягкий человек. Он не будет заставлять, а только лишь объяснять. Женя постепенно изменится», — заключила чемпионка.
Ранее наставник Медведевой признался, что рад соперничеству подопечной с Алиной Загитовой.