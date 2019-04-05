Пеле рассказал о состоянии здоровья после госпитализации
Бывший футболист сборной Бразилии Пеле рассказал о своем состоянии после госпитализации в Париже, передает ТАСС.
«Спасибо вам за вашу поддержку. Антибиотики работают, и тесты показывают, что я в порядке. Чувствую себя гораздо лучше», — написал Пеле в твиттере.
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Трехкратный чемпион мира попал в больницу 2 апреля с судорогами и высокой температурой после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе.
Ранее сообщалось, что жизни знаменитого спортсмена ничего не угрожает. Окружение бразильца заявило, что госпитализация была предупредительной мерой.