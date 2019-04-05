Теннисист Зверев: отец не смог проявить себя из-за политики СССР

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Представляющий Германию теннисист Александр Зверев рассказал о том, какой вклад в его карьеру сделал отец, который тоже выступал в большом теннисе, передает «Советский спорт».

Зверев отметил, что его отец был выдающимся спортсменом, который не смог себя проявить из-за политики, которая была в СССР.

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«Они знали, что делают. Они были хорошими наставниками. Они понимали, когда меня надо оставить одного без особого вмешательства в мою личную жизнь. Это было очень умно со стороны отца, потому что если бы он вторгался во все, то мы бы сошли с ума. Когда я совершал глупые поступки, он позволял мне это делать.

Мой отец был отличным теннисистом, но у него никогда не было возможности доказать это. Все из-за политической ситуации в СССР. Политика и спорт никогда не должны пересекаться, но он заплатил свою цену.

У отца не было права путешествовать, участвовать в международных турнирах. Он побеждал великих соперников, но делал это только в Кубке Дэвиса. Конечно, он вдохновлял меня», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что датская теннисистка Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне.