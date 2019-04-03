Пеле госпитализирован после встречи с Мбаппе
легенда футбола Пеле был доставлен 2 апреля в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки, сообщает «Советский спорт».
По информации RMC Sport, жизни знаменитого спортсмена ничего не угрожает. Окружение бразильца заявило, что госпитализация была предупредительной мерой.
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В Париж Пеле прибыл для встречи с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Он признался, что является фанатом 20-летнего француза.
На церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года Пеле присутствовал, находясь в инвалидной коляске.
Ранее умер самый выдающийся партнер Пеле в сборной Бразилии.