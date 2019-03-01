Путин посетит церемонию открытия Универсиады в Красноярске

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства посетит церемонию открытия зимней Универсиады в Красноярске.

«Завтра и послезавтра президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Пресс-секретарь отметил, что 2 марта Путин планирует встретится с членами исполкома Международной федерации студенческого спорта.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В 11 видах спорта будут разыграно 76 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что женская сборной России по хоккею с мячом впервые одержала победу на Универсиаде.