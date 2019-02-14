Яблоков лидирует после короткой программы на Европейском фестивале

<img src="//img.gazeta.ru/files3/703/12168703/RIAN_2360627.HR-pic905-895x505-52401.jpg">

Российский фигурист Илья Яблоков идет на первом месте после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево, передает «Советский спорт».

Россиянину дали за его выступление 74,76 балла. Второе место на текущий момент занимает эстонец Михаил Селевко (68,31 балла). Латвиец Ким Георг Павлов с 59,80 баллами идет третьим.

Реклама

Произвольную программу фигуристы представят сегодня, 14 февраля.

Россиянка Анна Щербакова лидирует после короткой программы среди фигуристок.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль — региональные международные комплексные соревнования среди молодых спортсменов из 48 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года.

Ранее сообщалось, что Щербакова занимает первое место после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта, который проходит в Сараево.