Яблоков лидирует после короткой программы на Европейском фестивале
Российский фигурист Илья Яблоков идет на первом месте после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево, передает «Советский спорт».
Россиянину дали за его выступление 74,76 балла. Второе место на текущий момент занимает эстонец Михаил Селевко (68,31 балла). Латвиец Ким Георг Павлов с 59,80 баллами идет третьим.
Произвольную программу фигуристы представят сегодня, 14 февраля.
Россиянка Анна Щербакова лидирует после короткой программы среди фигуристок.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль — региональные международные комплексные соревнования среди молодых спортсменов из 48 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года.
Ранее сообщалось, что Щербакова занимает первое место после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта, который проходит в Сараево.