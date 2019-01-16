Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

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Российский полузащитник Александр Головин вошел в заявку «Монако» на матч 17-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта клуба, российский хавбек будет готовиться к встрече, которая была изначально перенесена из-за протестов во Франции.

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Матч состоится 16 января и начнется в 21.00 по московскому времени.

При этом отмечается, что в матче не примут участия новички «Монако», в том числе Сеск Фабрегас, который дебютировал в составе монегасков в предыдущей игре с «Марселем» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче чемпионата Франции.