В «Ювентусе» не верят обвинениям в изнасиловании в адрес Роналду

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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил поддержку одноклубнику Криштиану Роналду в связи с обвинениями в изнасиловании, передает «Советский спорт».

В конце сентября было опубликовано интервью американки Кэтрин Майорги. Девушка заявила, что португалец изнасиловал ее в 2009 году, а после заплатил ей за молчание.

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«Я не верил в это с самого начала. Но после нескольких дней слухов я разговаривал с президентом клуба и был удивлен. Я думаю, что для многих поклонников, а также для игроков это было неожиданно. Конечно, он никого не насиловал. Мы никогда не говорим об этом в нашей раздевалке, и Криштиану думает только о футболе», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович раскритиковал Роналду из-за перехода в «Ювентус».