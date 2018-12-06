Состояние нокаутированного Гвоздиком Стивенсона назвали критическим

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Врачи прокомментировали состояние боксера Адониса Стивенсона, передает «Советский спорт».

2 декабря канадец проиграл нокаутом титульный бой украинцу Александру Гвоздику. После боя он угодил в реанимацию. Спортсмена ввели в состояние медикаментозной комы из-за возможного кровоизлияния в мозг.

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«Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье, с этого момента он находится в реанимации. Он получил тяжелую травму мозга. Его состояние стабильно, учитывая обстоятельства, но оно остается критическим. Сейчас Стивенсону необходима искусственная вентиляция легких, специализированное наблюдение неврологов. Рано давать какие-либо прогнозы в долгосрочной перспективе», — цитирует заявление медицинских работников BoxingScene.

На счету 31-летнего Гвоздика теперь 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге, 13 из которых — нокаутом.

Ранее украинец записал в инстаграме сообщение для Стивенсона.