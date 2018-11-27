Буффон назвал одного из лучших голкиперов в мире

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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает одним из лучших голкиперов в мире, передает «Советский спорт».

Буффон заговорил о голкипере «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссоне Бекере.

«У Алиссона есть все, что необходимо современному вратарю. «Ливерпуль» в этом сезоне пропустил очень мало мячей. В Англии он может быть открытием, новым именем, но для меня это не сюрприз.

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Я слежу за ним на протяжении нескольких лет и являюсь его большим поклонником. Он уверенно чувствует себя с мячом, отлично парирует удары. Кроме того, я вижу, что он наделяет защиту уверенностью. Прямо сейчас он один из трех лучших голкиперов в мире, и у него есть все, чтобы стать великим на своей позиции», — приводит слова Буффона The Mirror.

Алиссон перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2018 года за рекордные на тот момент €62,5 млн.

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