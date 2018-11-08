Форвард «Питтсбурга» Малкин не будет наказан за грубый силовой прием

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не получит дисквалификацию за за грубый силовой прием в матче против «Вашингтона», сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В начале третьего периода Малкин ударил в голову форварда команды соперников Ти Джея Оши за что получил матч-штраф.

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По информации Sportsnet, российский форвард не будет наказан.

Матч выиграл «Вашингтон» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Малкин был удален до конца матча с «Вашингтоном» за силовой прием.