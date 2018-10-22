Сотрудник больницы в Норвегии хранил у себя более двух тысяч таблеток допинга

Сотрудник Университетской больницы Северной Норвегии в Тромсе подозревается в распространении запрещенных препаратов, сообщает Itromso.

По информации издания, в раздевалке мужчины были обнаружены более двух тысяч таблеток, относящихся к допингу. В их число входят тестостерон оксиген, болденон, тренболон, мастерон, нандролон, дианабол и многие другие.

Реклама

Также в распространении подозревается некий 31-летний мужчина. Согласно материалам следствия, он отправил в августе 2017 года из города Фредрикштад в Тромсе большую партию препаратов, которую затем хранил сотрудник больницы.

Отмечается, что на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортсмены из Тромсе завоевали семь медалей, обогнав по этому показателю атлетов из других городов Норвегии.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о штрафах для спортсменов за допинг.