Легенда «Лейкерс» Брайант заработал около $200 млн благодаря удачной инвестиции

Легендарный атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант заработал почти $200 млн, благодаря удачной инвестиции, сообщает «Советский спорт».

В 2014 году Брайант потратил $6 млн ради покупки 10% акций известного спортивного напитка.

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По информации Reuters, 15 августа известная компания, выпускающая популярный газированный напиток, объявила о покупке миноритарной доли акций напитка. Таким образом, акции экс-баскетболиста выросли в цене до $200 млн.

За свою карьеру в НБА Брайант заработал $323 млн.

Ранее Шакил О'Нил заявил о возвращении Брайанта в НБА.