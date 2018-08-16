Легенда «Лейкерс» Брайант заработал около $200 млн благодаря удачной инвестиции
Легендарный атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант заработал почти $200 млн, благодаря удачной инвестиции, сообщает «Советский спорт».
В 2014 году Брайант потратил $6 млн ради покупки 10% акций известного спортивного напитка.
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По информации Reuters, 15 августа известная компания, выпускающая популярный газированный напиток, объявила о покупке миноритарной доли акций напитка. Таким образом, акции экс-баскетболиста выросли в цене до $200 млн.
За свою карьеру в НБА Брайант заработал $323 млн.