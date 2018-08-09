Игрок ПАОКа о матче против «Спартака»: нас ждет финал в Москве

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Полузащитник ПАОКа Димитрис Пелкас подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака», передает Sport24.

По ходу игры греки проигрывала в два мяча, однако сумели отыграться и вырвали победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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По словам Пелкаса, в противостоянии с красно-белыми еще ничего не решено.

«Мы мечтаем попасть в Лигу чемпионов. Каждый должен превзойти самого себя, чтобы это случилось.

Сегодня мы проявили характер, но, повторюсь, еще ничего не сделали. Нас ждет финал в Москве. Мы должны попытаться победить», — сказал хавбек.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Спартака» назвал матч с ПАОКом в Лиге чемпионов «адом».