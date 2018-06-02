Ковальчук признался в симпатии к «Вашингтону» в финале Кубка Стэнли

Бывший нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук сообщил, что будет поддерживать «Вашингтон Кэпиталз» в финальной серии Кубка Стэнли, где столичному клубу противостоит «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт».

«Мы находимся на связи с игроками «Вашингтона». Первая игра была тяжелой, а во второй они сыграли хорошо, Брэйден Холтби сделал несколько отличных сейвов, которые запомнятся очень надолго. Будет длинная серия. «Вегас» уже удивил всех. Это отличный финал, классная атмосфера в Лас-Вегасе. Даже через телевизор можно почувствовать энергию и волнение», — цитирует Ковальчука TSN.

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Также он поддержал российских хоккеистов «Кэпиталз», в котором выступают защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Хочу пожелать «Вашингтону» удачи, потому что там играет несколько российских ребят. Считаю, что Овечкин заслуживает победы, так что вся Россия поддерживает их», — сказал Ковальчук.

В финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас» после двух матчей счет 1-1. Следующая игра состоится 3 июня в столице США.