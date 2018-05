В сети появилось видео странного поцелуя Дэвида Бекхэма и Элтона Джона

Пользователи интернета иронично отнеслись к поцелую музыканта Элтона Джона с бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, сообщает «Советский спорт».

Звезды встретились на свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Видеозапись появилась на просторах Twitter.

Приветствие Бекхэма и Джона назвали самым горячим поцелуем на мероприятии.

Ранее жена Бекхэма нарушила традицию на свадьбе принца Гарри.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP