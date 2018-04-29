Австралийский боксер осужден на семь лет за вооруженное ограбление
Австралийский боксер Крейг Витале осужден на семь лет тюремного заключения за вооруженное ограбление. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации BoxingScene, спортсмен, выступающий в супертяжелом весе, в 2011 году вместе со своим братом с оружием ворвались в магазин и потребовали у продавщицы деньги и алкоголь.
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О преступлении стало известно в 2016 году после публикации соответствующих записей.
Витале отрицает свою вину, но жюри присяжных не согласно с его версией.
Витале на профессиональном ринге провел шесть поединков, в которых одержал победу, три из них — нокаутом.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион WBC Крис Юбэнк-младший страдает от наркозависимости.