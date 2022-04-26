ЦСКА и магнитогорский «Металлург» в пятый раз играют друг с другом в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. «Металлург» одержал уже три победы и по итогам этой игры может стать чемпионом КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
Матч не начался
26 апреля 17:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
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2-й период
3-й период
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16:50
Начало матча — в 17.00 мск. Счет в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».
16:45
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы приветствуем вас на пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
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