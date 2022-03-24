24 марта 2022, 19:30 Спорт Упрочить лидерство: СКА приехал к «Спартаку», LIVE Кубок Гагарина. 1/2 финала. Запад. 4-й матч. «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает петербургский СКА. Счет в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч Матч не начался 24 марта 19:30 Спартак Москва 0:0 СКА Санкт-Петербург Стадион «Мегаспорт», Москва Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период