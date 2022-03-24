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Спорт

Упрочить лидерство: СКА приехал к «Спартаку», LIVE

Кубок Гагарина. 1/2 финала. Запад. 4-й матч. «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
В четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает петербургский СКА. Счет в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
Матч не начался
24 марта 19:30
Спартак
Москва
0:0
СКА
Санкт-Петербург
Стадион «Мегаспорт», Москва
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина московский «Спартак» в рамках четвертого матча принимает петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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