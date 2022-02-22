Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
ФАС возбудила дело против МТС 09:45
В Китае прокомментировали ситуацию вокруг Донбасса 09:43
Парламент ДНР ратифицирует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией... 09:42
В МИД усомнились в том, что Запад не ввел бы санкции против России... 09:31
Источник: в России приостановили работы по созданию самолета Ил-112В 09:29
В Совфеде объяснили, в каких границах признаны ДНР и ЛНР 09:28
Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР 09:26
Французские власти приостановили сборку реактора ITER 09:24
Ковальчук заявил Трусовой, что она обязательно выиграет золото Олимпиады 09:19
В Санкт-Петербурге дворник и прохожий спасли провалившегося под лед ребенка 09:18
Бесплатная ставка 2000 р.

Щербакова опубликовала совместное фото с Большуновым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evgenia Novozhenina/Reuters

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова выложила в Instagram совместную фотографию с трехкратным победителем пекинской Олимпиады Александром Большуновым.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото.

После короткой программы Щербакова была второй и проигрывала Камиле Валиевой 1,94 балла. Но последняя не справилась с нервами в произвольной программе и пропустила вперед себя сразу трех спортсменок.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании и в командном турнире.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее российские гимнастки Арина и Дина Аверины обратились к фигуристке Камиле Валиевой после Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Все новости на тему:
Новости Олимпиады 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть