«Душераздирающие крики»: жуткая травма спортсменки на шоу «Титаны» испугала участников

Одна из участниц экстремального спортивного шоу «Титаны» на ТНТ получила серьезную травму во время съемок пятого выпуска шоу, в котором 77 атлетов должны были пробежать 14 метров по отвесной стене (под ней находился бассейн с водой). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.
«Сначала новое испытание вызовет у участников настоящий страх и неуверенность в себе, ведь кто-то из них боится высоты, а кто-то не умеет плавать, — сообщили организаторы. — Однако по мере прохождения задания атлеты будут все больше верить в свои силы… пока одна из участниц не получит серьезную и жуткую травму».
Сначала другие участники шоу услышали хруст, но не поняли, что именно произошло. Вскоре стало очевидно, что спортсменка получила серьезную травму, и ее напарники по проекту оказались серьезно напуганы.
«Атлеты были шокированы увиденным: «Зрелище — просто ужас», «Это жесть, мы все просто ахнули», «Мозг не хочет верить в страшное», «Ужасающие, душераздирающие крики», «Я никогда такого не видела», «Терпеть такую боль — это ужас», — приводит слова участников шоу пресс-служба ТНТ.
Пятый выпуск «Титанов» выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье, 19 октября, в 21.00 по московскому времени.
