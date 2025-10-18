«Душераздирающие крики»: жуткая травма спортсменки на шоу «Титаны» испугала участников

Участница шоу «Титаны» на ТНТ получила травму во время бега по отвесной стене

Одна из участниц экстремального спортивного шоу «Титаны» на ТНТ получила серьезную травму во время съемок пятого выпуска шоу, в котором 77 атлетов должны были пробежать 14 метров по отвесной стене (под ней находился бассейн с водой). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

«Сначала новое испытание вызовет у участников настоящий страх и неуверенность в себе, ведь кто-то из них боится высоты, а кто-то не умеет плавать, — сообщили организаторы. — Однако по мере прохождения задания атлеты будут все больше верить в свои силы… пока одна из участниц не получит серьезную и жуткую травму».

Сначала другие участники шоу услышали хруст, но не поняли, что именно произошло. Вскоре стало очевидно, что спортсменка получила серьезную травму, и ее напарники по проекту оказались серьезно напуганы.

«Атлеты были шокированы увиденным: «Зрелище — просто ужас», «Это жесть, мы все просто ахнули», «Мозг не хочет верить в страшное», «Ужасающие, душераздирающие крики», «Я никогда такого не видела», «Терпеть такую боль — это ужас», — приводит слова участников шоу пресс-служба ТНТ.

Пятый выпуск «Титанов» выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье, 19 октября, в 21.00 по московскому времени.

