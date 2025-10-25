899-й гол: Овечкин в шаге от фантастического достижения в НХЛ

Минувшей ночью на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости из столицы США уверенно победили со счетом 5:1, одержав шестую победу в семи последних играх. Капитан «столичных» Александр Овечкин забросил свою 899-ю шайбу в карьере, сумев максимально приблизиться к открытию «Клуба 900», где пока нет ни одного хоккеиста мира.

Разгром из ниоткуда

Перед этой игрой вашингтонцы имели два дня на восстановление — предыдущая игра против «Сиэтла», прошедшая на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 4:1, благодаря чему коллектив под руководством Спенсера Карбери ехал на выезд в отличном настроении. «Жакеты» тоже подходили к матчу с позитивным настроем, имея серию из двух побед подряд над »Тампой» и «Далласом».

Первый период встречи прошел без заброшенных шайб, но «Коламбус» выглядел немного активнее, хотя и не перебросал соперников (12:12). Вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон и его визави Джет Грэйвз отразили все броски и стали ключевыми фигурами в сохранении нулей на табло.

Во втором игровом отрезке характер встречи не изменился — оба коллектива были надежны у своих ворот, сумев по разу нейтрализовать численное преимущество друг друга. При этом перевес хозяев по количеству бросков в створ стал катастрофическим — десять против двух.

Единственный же гол периода был забит гостями — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон на отметке 18:19 мощно бросил от синей линии, шайба рикошетом от клюшки Зака Веренски прошла мимо вратаря «Коламбуса» — ассистентами стали Том Уилсон и Коннор Макмайкл.

Третий период стал настоящим триумфом для гостей. Уже спустя полторы минуты Александр Овечкин забросил шайбу, сделав счет 2:0 после выигранного вбрасывания Диланом Строумом. Для Овечкина этот гол стал 899-м в НХЛ, благодаря чему россиянин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф до 40. Эта шайба стала для российского хоккеиста 976-й (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Также этот гол позволил Овечкину сравняться с Уэйном Гретцки по количеству шайб в третьих периодах — каждый из них за карьеру стал автором 336 шайб.

Через минуту Джастин Сурдиф утроил преимущество в контратаке, а первым из двух ассистентов стал Логан Томпсон — редкий случай для вратаря! «Коламбус» в середине периода ответил голом Дентона Матейчука (голевая передача на счету Шона Монахана), сократив отставание до двух шайб. Менее чем через минуту хозяева забросили еще одну шайбу усилиями российского хоккеиста Дмитрия Воронкова, но его гол был отменен после видеопросмотра из-за удара ногой.

Ключевым моментом всей встречи стало пятиминутное удаление Матье Оливье за толчок локтем — «Вашингтон» реализовал большинство дважды: Том Уилсон забил на отметке 15:39, а Коннор Макмайкл отличился спустя 58 секунд, сделав счет 5:1. Арбитры сначала отменили взятие ворот, но затем после просмотра пересмотрели свое решение.

Больше заброшенных шайб зрителям уведеть не удалось, 5:1 — уверенная победа «Вашингтона». Гости выиграли шестую игру из восьми в сезоне, а «Блю Джекетс» потерпели четвертое поражение в семи встречах текущего регулярного чемпионата. «Кэпиталз» продолжили доминировать в матчах против «Коламбуса»: это 13-я победа в последних 16 играх и восьмая победа в последних восьми играх в Коламбусе.

Новые рекорды Овечкина

Помимо того, что 40-летнему капитану «Кэпс» удалось сравняться с Уэйном Гретцки по голам в третьих периодах, Александр Овечкин повторил рекорд канадца по числу забитых голов в октябрьских матчах. Теперь в активе Овечкина и Гретцки по 126 голов в матчах НХЛ, состоявшихся в октябре.

Шайба россиянина, ставшая по ходу игры второй для «Кэпиталз», принесла им победу, благодаря чему 40-летний нападающий улучшил рекорд НХЛ по победным голам в регулярных чемпионатах за карьеру. Этот гол стал 137-м, в активе располагающегося следом в рейтинге чеха Яромира Ягра 135 победных шайб.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, Овечкин забросил шайбу в игре с «Блю Джекетс» в самый нужный момент.

«Да, это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не дает чувства уверенности, поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска», — приводит слова Карбери RMNB.

После этой победы «Вашингтон» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Увеличить количество баллов и подняться еще выше «Кэпс» могут уже сегодня вечером — команде Спенсера Карбери предстоит столичное дерби против «Оттавы Сенаторз».