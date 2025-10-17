Больше 1000 голов и три мировых чемпионства: как Пеле стал Королем футбола

23 октября 1940 года родился легендарный бразильский нападающий Пеле, еще во время игровой карьеры получивший прозвище-титул Король футбола. «Газета.Ru» вспоминает карьеру футболиста и его многочисленные рекорды, многие из которых до сих пор никем не побиты.

Путь в футбол

Эдсон Арантес ду Насименто родился в 1940 году в семье футболиста, и именно отец Дондиньо стал его первым футбольным учителем. Интересно, что назвали мальчика в честь знаменитого американского изобретателя Томаса Эдисона, создавшего знаменитую лампочку электрического накаливания, а также добившегося успехов в области улучшения телеграфа, телефона и киноаппаратуры. Причем родители будущего Пеле умышленно решили убрать из имени букву «и», чтобы получилось более по-бразильски, но по ошибке мальчика сначала все равно записали как Эдисона.

В семь лет Эдсон попал в школьную команду и сразу же стал одним из ее лидеров и самым результативным игроком. Именно в школьные годы появилось прозвище Пеле, хотя ни сам он, ни его школьные друзья не знали, что означает это слово.

Тренер команды 15-летнего будущего Короля футбола Валдемар де Брито, выступавший в свое время за национальную команду страны даже на чемпионате мира, порекомендовал его на просмотр в «Сантос», куда юного нападающего взяли.

В детстве и юношестве Пеле играл не только в большой, но и в зарождавшийся тогда мини-футбол, причем и против взрослых. Это, по словам самого игрока, помогло ему отточить технику и значительно повысить скорость принятия решений на большом поле, поскольку футбол в зале на ограниченном пространстве был куда более интенсивным.

Блестящая карьера

Карьера Пеле развивалась стремительно. Придя на просмотр в 15 лет с рекомендацией от де Брито, что он «станет лучшим футболистом планеты», нападающий сразу подписал контракт и в этом возрасте дебютировал в национальном чемпионате, так еще и сразу же забил мяч в ворота «Коринтианса».

Исключительный талант юного форварда стал очевиден и всего через десять месяцев в 16-летнем возрасте он получил вызов во взрослую сборную Бразилии.

На чемпионате мира Пеле дебютировал в Швеции в 1958 году в 17 лет, выйдя в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа против СССР (2:0). В четвертьфинале он забил свой первый мяч в ворота Уэльса, причем тот гол оказался единственным в матче. В полуфинале против Франции он оформил хет-трик, и Бразилия победила со счетом 5:2, а в финале еще два мяча в ворота хозяев из Швеции (5:2) позволили «Селесао» (прозвище сборной Бразилии, означает «Избранные») выиграть титул.

Пеле разделил звание второго бомбардира турнира с шестью мячами, уступив только французу Жюсту Фонтену, сумевшему отличиться аж 13 раз. Бразилец был признан лучшим молодым игроком мундиаля.

После чемпионата мира – 1962, где Пеле отметился одним забитым мячом, а Бразилия вновь завоевала золотые медали, нападающего на родине признали национальным достоянием, что сильно затруднило его отъезд за рубеж, несмотря на большой интерес со стороны клубов-грандов из Европы.

В 1966 году Пеле и Бразилия выступили неудачно. Во многом на это повлияла полученная, как и четырьмя годами ранее, травма бомбардира. Зато в 1970 году считающийся сильнейшим в истории бразильский состав выиграл чемпионат мира в третий раз, а Пеле был признан лучшим игроком турнира. Забив четыре мяча, он не был лучшим бомбардиром команды, но при этом провел сотый гол своей сборной в финальных турнирах мундиалей.

В клубной карьере Пеле блистал в «Сантосе», с которым выиграл огромное количество титулов внутри Бразилии, а также завоевал два Кубка Либертадорес как лучшая южноамериканская команда и затем побеждал в двухматчевых противостояниях за Межконтинентальный кубок португальскую «Бенфику» и итальянский «Милан». Именно Пеле был лучшим бомбардиром во всех этих турнирах.

Всего в 1116 матчах за «Сантос» он отметился 1091 забитым мячом!

Уже после окончания карьеры Пеле вернулся в футбол, подписав контракт с американским «Нью-Йорк Космос», чтобы поправить финансовое положение и способствовать увеличению популярности футбола в США. Поставленных целей с успехом удалось добиться, а в свой последний год выступлений в 1977-м он выиграл чемпионат США.

Рекорды Пеле

Пеле действительно оставил неизгладимый след в истории футбола, и потому Международная футбольная федерация (ФИФА) и Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признали его лучшим футболистом XX века по своим версиям. Многие установленные им рекорды бразилец удерживает до сих пор.

Пеле остается единственным человеком, который трижды выигрывал чемпионат мира по футболу как игрок.

Он много лет был лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 мячами, пока его достижение не превзошел Неймар (79), а также является рекордсменом по хет-трикам на высшем уровне. Три мяча за матч он забивал в играх элитных дивизионов и национальных команд в сумме 92 раза. У занимающего второе место португальца Криштиану Роналду 66 хет-триков, а идущий третьим аргентинец Лионель Месси оформлял их 57 раз. Оба продолжают карьеры, но вряд ли смогут дотянуться до лидера.

Пеле забил в финальных стадиях чемпионата мира по футболу 12 мячей и даже во время своей карьеры не был в этом отношении рекордсменом – тогда лидировал забивший 13 на своем единственном турнире француз Жюст Фонтен. С тех пор немец Мирослав Клозе отличился 16 раз, бразилец Роналдо забил 15, Герда Мюллера из ФРГ 14 мячей, а 13 забил еще и Месси. Впрочем, скорее всего, их всех обойдет француз Килиан Мбаппе, у которого уже сейчас 12 голов.

Но при этом никому не удалось догнать Короля футбола по числу результативных передач, а их финальных стадиях чемпионатов мира Пеле сделал аж десять!

Мяч, забитый Пеле на его первом мундиале в возрасте 17 лет и 239 дней до сих пор является «самым молодым» в финалах.

За карьеру Пеле забил больше тысячи мячей, но в официальную статистику голов на высшем уровне в данный момент входят 757 мячей, и этот его рекорд успели побить Криштиану Роналду (946) и Лионель Месси (886).

Только Пеле забивал восемь мячей в одном матче чемпионата Бразилии, и только он забил семь мячей в Межконтинентальном кубке.

После того как France Football ретроспективно выдал «Золотой мяч» футболистам без привязки к игре в Европе, Пеле стал самым молодым обладателем трофея – должен был получить его в 17 лет.

После переоценки присуждения «Золотых мячей» Пеле присудили семь высших индивидуальных наград, что на тот момент (в 2016 году) сделало его рекордсменом. Теперь же он занимает второе место после Лео Месси (восемь).