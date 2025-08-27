На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Загадочные сигналы чипа и последние кадры в воде: как ищут в Босфоре пловца Свечникова

В Босфоре с помощью дронов ведут поиски пропавшего пловца Николая Свечникова
true
true
true
В Босфоре четвертые сутки ищут российского пловца Николая Свечникова. Задействованы дроны, вертолеты, водолазы, морская полиция и волонтеры. Турецкие СМИ утверждают, что браслет с чипом подает сигнал о том, что спортсмен до сих пор находится в воде. Глава оргкомитета заплыва Левент Караташ заявил о возможных проблемах со здоровьем у россиянина. Однако на последних кадрах в воде Свечников выглядит вполне здоровым.

Чип посылает сигналы: что случилось с пропавшим в Босфоре пловцом Николаем Свечниковым

Поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал в воскресенье, 24 августа, во время массового заплыва в Босфоре продолжаются четвертые сутки.

Главной новостью последнего дня стала информация о том, что чип Свечникова посылает определенные сигналы.

Корреспондент CNN Türk Мерве Токаз сообщила, что перед началом заплыва организаторы вручили всем участникам браслеты с чипом, который передает строго ограниченную информацию — находится ли пловец в воде и какое расстояние он преодолел. Данные с этих чипов были предназначены для корректной фиксации результатов заплыва.

Турецкая газета Hurriyet утверждает, что чип Свечникова по-прежнему указывает, что мужчина находится в воде. По этой причине продолжаются активные поиски в море.

Турецкий телеканал A haber даже сообщил, что у Свечникова якобы был трекер с GPS, который передает сигнал о его местонахождении, — где-то в глубине Босфора. Однако организаторы заплыва уже опровергли эту информацию.

«Такие утверждения в СМИ — абсолютная ложь, потому что у этих чипов нет такой функции, у них нет GPS, — заявил глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ в комментарии РИА Новости. — Чип, который мы выдавали всем участникам заплыва, лишь определяет время между заходом пловца в море и выходом из него. Если бы он подавал сигнал, мы бы сразу нашли Свечникова».

По самой оптимистичной версии, российский пловец мог потерять браслет с чипом в море, а сам выбрался на берег в неизвестном месте до финиша заплыва.

Как ищут российского пловца Свечникова в Босфоре: беспилотники, водолазы, вертолет

Катера береговой охраны и морская полиция Стамбула тщательно прочесывают Босфор в поисках возможных следов Николая Свечникова. С воздуха им помогают спасатели на вертолетах, а также беспилотники. В некоторых местах Босфора работают водолазы, однако на дне ничего не обнаружили. Поиски затрудняет то обстоятельство, что суды и паромы идут через Босфор в обычном режиме. Кроме того, из-за сильного ветра поднимаются высокие волны.

На суше в поисках Свечникова помогают волонтеры.

Прокуратура стамбульского района Бейкоз собирает все видеозаписи заплыва, чтобы определить, в какой момент российский пловец исчез из виду. Также правоохранительные органы проверяют все больницы и гостиницы возле Босфора, чтобы узнать, не заходил ли к ним Свечников.

Почему в Босфоре пропал российский пловец Свечников

Глава оргкомитета заплыва Левент Караташ заявил, что мероприятие было проведено с высшими мерами безопасности: над Босфором дежурил вертолет, а в воде находились около 100 лодок со спасателями.

По словам Караташа, ранее в истории заплыва никогда не пропадали люди. В 2018 году произошел трагический инцидент, когда пловцу Мехмету Байкалу резко стало плохо, но даже его спасатели заметили и успели вытащить из воды (хотя это в итоге не помогло).

В последнем заплыве все участники успешно выбрались на сушу, кроме Свечникова. Спасатели вытащили 20 человек, у которых закончились силы. Российский пловец, судя по всему, не подавал никаких знаков спасателям и вообще не привлекал к себе внимание.

«Возможно, произошло что-то в связи с его здоровьем, — предположил Караташ. — Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен. Он участвовал во многих соревнованиях, он сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками, все они доплыли до финиша, а он — нет».

Последние кадры с российским пловцом Свечниковым: что случилось в Босфоре

Газета Hurriyet раздобыла последние видеозаписи, на которых был замечен Свечников перед роковым заплывом.

Российский спортсмен выглядел абсолютно здоровым, когда прогуливался по своему отелю и разговаривал с администратором.

close
hurriyet.com.tr

Перед самым заплывом он также не выделялся на фоне остальных, когда стоял на судне и готовился нырять.

close
hurriyet.com.tr

Первые кадры в воде показывают, что Свечников совершает движения без видимых проблем.

close
hurriyet.com.tr

Заплыв стартовал в 10:04 на анатолийской стороне Босфора и закончился в 12:54 на европейской стороне. В гонке приняли участие 2 820 спортсменов из 81 страны. После этого прошла церемония награждения. Пропажу Свечникова заметили только спустя восемь часов: он так и не забрал свои вещи из камеры хранения и не вышел на связь с родными. У 30-летнего пловца остались жена и девятимесячный сын.

