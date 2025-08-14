Ошибка конкурента: «ПСЖ» взял еще один трофей с Сафоновым в запасе

Французский «ПСЖ» совершил чудо в концовке основного времени матча за Суперкубок УЕФА против английского «Тоттенхэма», отыграв два мяча и затем выиграв в серии пенальти. Российский голкипер Матвей Сафонов, оставшийся в запасе, выиграл свой пятый трофей в составе парижской команды.

«ПСЖ» (Франция) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:2, по пенальти – 4-3

К матчу за Суперкубок УЕФА французский «Пари Сен-Жермен» подходил в не самой спокойной атмосфере. Приобретение украинского центрального защитника Ильи Забарного у английского «Борнмута» вроде бы поставило вопрос о дальнейшем пребывании российского голкипера Матвея Сафонова в клубе. Правда, инсайды об ультиматумах новичка на поверку оказались выдумками.

Но будущее россиянина в команде Луиса Энрике действительно под вопросом. Он остается запасным, даже несмотря на уже объявленный уход итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, который не попал в заявку на Суперкубок (как и только пришедший Забарный).

Новый трофей Сафонова: «ПСЖ» чудом выиграл Суперкубок УЕФА В матче за Суперкубок УЕФА в итальянском Удине встречались французский «Пари... 14 августа 00:20

Совсем недавно парижане оформили из «Лилля» трансфер другого вратаря Люки Шевалье, и прекрасно играющий ногами – что особенно важно для испанского главного тренера – голкипер сразу же оказался в старте на матч с «Тоттенхэмом».

При этом англичане имели гораздо больше времени на подготовку к самой встрече, прошедшей в итальянском Удине, так как не участвовали в клубном чемпионате мира в США. «ПСЖ» же добрался там до финала, после чего совсем недавно вышел из отпуска.

Этот ли фактор, или что другое оказало влияние, но подопечные Луиса Энрике явно не были похожи на себя большую часть матча. Особенно далеким от своей фирменной формы выглядел один из главных креативщиков команды Хвича Кварацхелия.

И хотя «ПСЖ» ожидаемо больше соперника владел мячом, выглядел фаворит в атаке довольно беззубо. «Тоттенхэм» же напротив – прекрасно понимал, как и что делать, явно подготовившись к конкретному противостоянию.

Первый реальный момент возник ровно на экваторе первого тайма, когда Мохаммед Кудус нанес могучий удар под перекладину, дав проявить себя новичку парижан – Шевалье в красивом прыжке одной рукой перевел мяч через перекладину своих ворот.

Ответ «ПСЖ» пришел через 12 минут, когда не самый лучший прострел Кварацхелии с помощью рикошета дошел-таки до Усмана Дембеле, но тот из выгодного положения махнул выше ворот.

Зато лондонцы спустя всего четыре минуты уже не простили. Штрафные из глубины наверняка в этом сезоне будут у команды Томаса Франка очень опасны, и в Суперкубке «шпоры» замучили ими французов. На 39-й минуте подача голкипера Викарио (!) с чужой половины поля (!) закончилась скидкой в штрафной и ударом Пальиньи. Шевалье блестяще среагировал, но Микки ван де Вен был тут как тут на добивании.

«Тоттенхэм» произвел по первому тайму куда более приятное, нежели соперник, впечатление не только счетом, но и по игре. Однако, едва началась вторая половина, как подопечные Франка смогли удвоить перевес.

Причем не обошлось без ошибки Шевалье. Очередной штрафной из глубины, очередная подача на дальнюю сторону в район вратарской. Оборона «ПСЖ» прозевала Кристиана Ромеро, но его удар головой наносился с острого угла, конкурент Сафонова все видел, успел сложиться, однако не удачно поставил руку, и от нее мяч заскочил в сетку под штангу!

Луис Энрике пробовал освежить игру заменами. С поля ушел не попавший в матч Кварацхелия, появилась россыпь новых атакующих игроков, но вялые позиционные атаки парижан никак не могли вскрыть оборону англичан. Новички не поменяли суть происходившего на поле, однако именно они перевернули результат.

Сначала обычная позиционка «ПСЖ» закончилась ударом появившегося вместо Хвичи корейца Ли Кан-Ина, чей удар вонзил мяч в нижний угол без шансов для Викарио, которому еще и мешал трафик.

А на третьей добавленной минуте у обладателей Кубка чемпионов прошла классная комбинация на фланге, и Дембеле подал во вратарскую, откуда набежавший на мяч еще один джокер Гонсалу Рамуш головой восстановил паритет!

Дальше была серия пенальти, в которой штатный пенальтист французской команды Витинья неожиданно пустил мяч в штангу. Но и тут «Тоттенхэм» не смог удержать перевес. Сначала Шевалье исправился за ошибку в игру, потащив удар с точки от ван де Вена, а затем вышедший у «шпор» на замену Матис Тель перемудрил с обманными маневрами и пустил мяч мимо ворот.

«ПСЖ» не без долей везения и чуда, но также и на мастерстве и характере смог выиграть Суперкубок УЕФА, и этот трофей стал для Матвея Сафонова уже пятым в клубе после чемпионата, Кубка и Суперкубука Франции, а также выигранной Лиги чемпионов.