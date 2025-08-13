22:00

Встречу, которая пройдет в итальянском Удине на стадионе «Блюэнерджи», обслужит португальская бригада арбитров с Жоау Педру Пиньейру во главе. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе, а вот украинский центральный защитник Илья Забарный, купленный на днях у английского «Борнмута», не попал в заявку на игру.