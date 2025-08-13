Встречу, которая пройдет в итальянском Удине на стадионе «Блюэнерджи», обслужит португальская бригада арбитров с Жоау Педру Пиньейру во главе. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе, а вот украинский центральный защитник Илья Забарный, купленный на днях у английского «Борнмута», не попал в заявку на игру.
А вот стартовый состав английского «Тоттенхэма» от Томаса Франка:
Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Спенс, Ришарлисон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:
Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» и действующий обладатель трофея Лиги Европы английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.