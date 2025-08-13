На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва за Суперкубок УЕФА: «ПСЖ» Сафонова играет с «Тоттенхэмом». LIVE

Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» (Франция) — «Тоттенхэм» (Англия). ОНЛАЙН

close
Jason Cairnduff/Action Images via Reuters
В матче за Суперкубок УЕФА в итальянском Удине встречаются французский «Пари Сен-Жермен» российского голкипера Матвея Сафонова и английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Суперкубок УЕФА 2025. Финал
Матч не начался
13 августа 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Стадион «Блюэнерджи», Удине, Италия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:00

Встречу, которая пройдет в итальянском Удине на стадионе «Блюэнерджи», обслужит португальская бригада арбитров с Жоау Педру Пиньейру во главе. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе, а вот украинский центральный защитник Илья Забарный, купленный на днях у английского «Борнмута», не попал в заявку на игру.

21:55

А вот стартовый состав английского «Тоттенхэма» от Томаса Франка:

Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Спенс, Ришарлисон.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:

Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» и действующий обладатель трофея Лиги Европы английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами