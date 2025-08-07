«Поезд протащил несколько метров»: в Москве простились со знаменитым комментатором Гришиным

В Москве состоялась церемония прощания с известным комментатором Первого канала Александром Гришиным, который погиб под колесами электрички в ночь на 5 августа. Накануне похорон СМИ сообщили, что комментатор якобы переходил железнодорожные пути в пьяном виде, что привело к трагедии. Вдова Гришина Анастасия записала гневное видео, в котором со слезами на глазах опровергла эту информацию.

Первый канал оплатил похороны комментатора Гришина

7 августа в Москве состоялась церемония прощания со знаменитым комментатором Александром Гришиным. В последние семь лет он активно освещал фигурное катание на Первом канале и работал на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России и множестве других престижных турниров.

Первый канал покрыл все расходы на проведение похорон, сообщил Telegram-каналу «Mash на спорте» друг Гришина Максим Траньков — олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию, ведущий и комментатор.

Также сообщается, что Траньков и другие фигуристы оказали финансовую поддержку вдове Гришина — журналистке Анастасии, которая осталась одна воспитывать их сына Павла. 13 сентября ребенку исполнится два года.

В день гибели супруга Анастасия написала в соцсетях, что эта трагедия разделила «жизнь на «счастье» и «выживать с болью и благодарностью Саше, за и ради ребенка».

«Вы позорите!»: вдова Гришина пристыдила журналистов, назвавших комментатора пьяным

Накануне церемонии прощания агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что Гришин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте на станции «Битца».

Эта новость вызвала гневную реакцию у вдовы Гришина. Анастасия выложила в соцсетях обращение, в котором назвала «непроверенными лживыми фактами» информацию о том, что ее супруг погиб пьяным.

На видео женщина едва сдерживала слезы и держала в руках бумаги с данными судебно-медицинской экспертизы.

«Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения. Я тоже журналист. И вы позорите... Потому что вы не думаете о том, что надо проверять факты документально. Не думаете, что вырастет наш ребенок и потом будет читать», — заявила Анастасия Гришина.

За день до похорон Анастасия выложила новый пост, посвященный супругу.

«Моя любовь, я знаю, что ты никуда не ушел, — ты рядом и будешь ждать и встречать меня на небесах. Я бесконечно люблю тебя…» — написала женщина.

Анастасия и Александр Гришины поженились в 2021 году, а осенью 2023-го у них родился сын.

Как рассказывала RT многолетняя коллега Гришина Татьяна Тарасова, 47-летний комментатор давно мечтал об этом.

«У него ж долгое время ничего не было в жизни, кроме фигурного катания. Но об этом виде спорта он знал все. <...> Почему столь ужасная трагедия случилась с человеком, который только создал семью, стал отцом, начал по-настоящему жить? Не нахожу ответа», — отмечала Тарасова.

16 января 2025-го Гришин писал в своих соцсетях, что ожидает от будущего приятных новостей: «Этот новый год уже столько принес нового… и с порога с трудностями… Но меня это (как законченного оптимиста-реалиста) сразу наводит на мысль: сейчас отобьюсь от этих проблем, и дальше будет только хорошее. Так что, если ты, 2025, слышишь меня, то пора уже начинать нас радовать — мы готовы принимать всю радость на себя».

Тело Гришина нашли только через четыре часа после столкновения

По данным сайта mk.ru, электричка сбила Гришина в 01:04 ночи. Именно в это время машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

«Поезд зацепил несчастного головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через четыре минуты после случившегося пострадавший мужчина скончался», — говорится в заметке.

При этом «Mash на спорте» сообщает, что тело обнаружили только в пять утра. Таким образом, даже если бы Гришин получил менее серьезные травмы, он слишком долго оставался бы без помощи.