На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

«Поезд протащил несколько метров»: в Москве простились со знаменитым комментатором Гришиным

Закрытая церемония прощания с комментатором Гришиным состоялась в Москве
true
true
true
close
a.grishin.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В Москве состоялась церемония прощания с известным комментатором Первого канала Александром Гришиным, который погиб под колесами электрички в ночь на 5 августа. Накануне похорон СМИ сообщили, что комментатор якобы переходил железнодорожные пути в пьяном виде, что привело к трагедии. Вдова Гришина Анастасия записала гневное видео, в котором со слезами на глазах опровергла эту информацию.

Первый канал оплатил похороны комментатора Гришина

7 августа в Москве состоялась церемония прощания со знаменитым комментатором Александром Гришиным. В последние семь лет он активно освещал фигурное катание на Первом канале и работал на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России и множестве других престижных турниров.

Первый канал покрыл все расходы на проведение похорон, сообщил Telegram-каналу «Mash на спорте» друг Гришина Максим Траньков — олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию, ведущий и комментатор.

Также сообщается, что Траньков и другие фигуристы оказали финансовую поддержку вдове Гришина — журналистке Анастасии, которая осталась одна воспитывать их сына Павла. 13 сентября ребенку исполнится два года.

В день гибели супруга Анастасия написала в соцсетях, что эта трагедия разделила «жизнь на «счастье» и «выживать с болью и благодарностью Саше, за и ради ребенка».

close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Вы позорите!»: вдова Гришина пристыдила журналистов, назвавших комментатора пьяным

Накануне церемонии прощания агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что Гришин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте на станции «Битца».

Эта новость вызвала гневную реакцию у вдовы Гришина. Анастасия выложила в соцсетях обращение, в котором назвала «непроверенными лживыми фактами» информацию о том, что ее супруг погиб пьяным.

На видео женщина едва сдерживала слезы и держала в руках бумаги с данными судебно-медицинской экспертизы.

«Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения. Я тоже журналист. И вы позорите... Потому что вы не думаете о том, что надо проверять факты документально. Не думаете, что вырастет наш ребенок и потом будет читать», — заявила Анастасия Гришина.

За день до похорон Анастасия выложила новый пост, посвященный супругу.

«Моя любовь, я знаю, что ты никуда не ушел, — ты рядом и будешь ждать и встречать меня на небесах. Я бесконечно люблю тебя…» — написала женщина.

Анастасия и Александр Гришины поженились в 2021 году, а осенью 2023-го у них родился сын.

close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как рассказывала RT многолетняя коллега Гришина Татьяна Тарасова, 47-летний комментатор давно мечтал об этом.

«У него ж долгое время ничего не было в жизни, кроме фигурного катания. Но об этом виде спорта он знал все. <...> Почему столь ужасная трагедия случилась с человеком, который только создал семью, стал отцом, начал по-настоящему жить? Не нахожу ответа», — отмечала Тарасова.

16 января 2025-го Гришин писал в своих соцсетях, что ожидает от будущего приятных новостей: «Этот новый год уже столько принес нового… и с порога с трудностями… Но меня это (как законченного оптимиста-реалиста) сразу наводит на мысль: сейчас отобьюсь от этих проблем, и дальше будет только хорошее. Так что, если ты, 2025, слышишь меня, то пора уже начинать нас радовать — мы готовы принимать всю радость на себя».

close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тело Гришина нашли только через четыре часа после столкновения

По данным сайта mk.ru, электричка сбила Гришина в 01:04 ночи. Именно в это время машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

«Поезд зацепил несчастного головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через четыре минуты после случившегося пострадавший мужчина скончался», — говорится в заметке.

При этом «Mash на спорте» сообщает, что тело обнаружили только в пять утра. Таким образом, даже если бы Гришин получил менее серьезные травмы, он слишком долго оставался бы без помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами