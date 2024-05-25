Выступила бы с Овечкиным, восхищается Трусовой: интервью чемпионки мира Ариадны Тишовой

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ей удалось пройти тяжелый кастинг и стать ведущей популярной программы «Утро. ТНТ», почему она восхищается медийными успехами Артема Дзюбы и Федора Смолова и чем ее поразили фигуристки Александра Трусова, Евгения Медведева и Алина Загитова.

«Дава — очень искренний и вежливый человек»

— Как вы получили приглашение вести утреннее шоу на ТНТ? Нужно ли было проходить какие-либо пробы?

— Как и многие, я мечтала попасть на телевидение, и когда увидела объявление о кастинге на сайте ТНТ, не раздумывая, подала заявку. Я заполнила анкету, сняла видеовизитку и сделала первый шаг к мечте. Спустя время получила приглашение на очный кастинг, который проходил в несколько этапов. После наступило томительное ожидание результатов. И вот наконец долгожданный звонок!

Меня пригласили в офис ТНТ, где сообщили, что я предварительно одобрена. Конечно, у меня было невероятное чувство радости — буквально эйфории.

Вместе с другими участниками, прошедшими предварительный отбор, мы ходили на репетиции и готовились к съемкам в течение месяца. И вот — после этого напряженного, но плодотворного периода мы услышали заветное «да». Мечта сбылась!

Я благодарна всем, кого встретила в это время, за поддержку, за веру в меня и за возможность стать частью столь грандиозного проекта. Эта история — лишь начало моего пути на телевидении, и я полна решимости двигаться дальше, покорять новые вершины и дарить людям яркие эмоции.

— Многим спортсменам непросто найти новый путь в жизни, не связанный с их карьерой. Как вам удалось найти себя на телевидении?

— Я глубоко убеждена в том, что постоянное обучение и самосовершенствование — это не просто залог профессионального роста, но и возможность личностного развития. Только неустанно работая над собой, мы можем достичь новых вершин. Это касается и карьеры, и просто жизни. Я не верю в то, что нужно «пробиваться» к успеху. Скорее, говорю о постепенном, но уверенном движении к своей цели. Это огромный труд, невидимый для посторонних глаз. Тут все как в спорте: за каждой победой стоит кропотливая работа, пот, слезы и упорство.

Я люблю получать новые знания и в этом году заканчиваю спортивный университет имени Лесгафта. Еще когда я профессионально занималась танцами, решила получить образование журналиста со специализацией на телевидении. Кроме того, прошла обучение в «Академии МАТЧ!», где изучала мастерство телеведущей, корреспондента и комментатора в спортивной сфере. Параллельно участвовала в различных кастингах. Собственно, одним из них и был кастинг в «Утро.ТНТ».

Воспользуюсь случаем и поблагодарю «Академию МАТЧ!», всех своих педагогов и людей, которые помогали мне развиваться. Полученные знания я применяю в новой деятельности. Уверена, что мой пример вдохновит многих людей на самосовершенствование и достижение целей.

— Кто из гостей, приглашенных в студию «Утро. ТНТ», удивил вас больше всего?

— Знаете, у нас уже было столько интересных гостей! Мы общаемся со звездами как в формате видеоинтервью, так и вживую в студии. Выделить кого-то одного сложно — все по-своему интересны. Если брать недавние встречи, то меня поразила главный редактор «Мурзилки» Ирина Антонова. Этот человек горит своим делом и с таким удовольствием рассказывает о журнале.

А так я могу сказать, что со всеми звездами мы общаемся легко и непринужденно, будто давно знакомы. Видно, что все они увлечены тем, чем занимаются, и полностью этому отдаются. Находиться среди творческих людей, настоящих профессионалов — одно удовольствие! Ты тоже заряжаешься их позитивом и вдохновением.

— Кого из звездных гостей вы бы хотели еще пригласить в студию?

— Как человек, влюбленный в спорт, конечно же, я бы хотела видеть в студии именитых спортсменов. Не буду выделять кого-то одного, потому что думаю, что беседы с подобными людьми в целом интересны зрителям, а еще они очень мотивируют.

Помимо звезд спорта, я хотела бы пригласить людей, добившихся выдающихся результатов в самых разных сферах: медицине, IT-технологиях, бизнесе и многих других. Их истории успеха, «ключи» к достижению вершин также могут стать источником вдохновения. Это далеко не полный список потенциальных гостей. Мне кажется, что наша студия должна вдохновлять зрителей. Я бы хотела, чтобы благодаря нам люди не только узнавали что-то новое, но и верили в свои силы и возможности.

— На шоу «Утро.ТНТ» вам довелось пообщаться с блогером и артистом Давой (Давидом Манукяном). Какое впечатление он на вас произвел? Как быстро удалось найти общий язык, учитывая, что в прошлом он также профессионально занимался бальными танцами?

— Мы с Давидом были знакомы и до шоу, пересекались на одном из проектов. Конечно, это помогло. Мы с самого начала общались по-дружески. Давид — очень искренний и вежливый человек, а также интересный собеседник. С ним всегда есть о чем поговорить, в том числе и когда дело касается танцев, ведь мы связаны с этим видом спорта. Это был еще один мостик, который помог нам понять друг друга. Я рада, что мы поговорили в утреннем эфире и даже станцевали для зрителей.

close 100% Ариадна Тишова и Давид Манукян(Dava) Пресс-служба ТНТ

«Дзюба не боится пробовать себя в новых амплуа»

— Я слежу за карьерой Федора, и здорово, что он пробует что-то новое. Собственный YouTube канал — это смело. И футбол, и телевидение тесно связаны с публичностью. Уверенность, умение общаться с людьми, чувство юмора — это качества успешного футболиста, но они пригодятся и в работе интервьюера. А ролик с Ильей Ковальчуком — отличный дебют. Думаю, что у Федора все получится. Жду его новых выпусков и желаю удачи!



— Возможно, наиболее успешный в плане медийности спортсмен в России — это Артем Дзюба. Он знаком каждому россиянину и снимается в различных шоу. Как оцените его успехи на медийном поприще? Мог бы он тоже стать ведущим шоу на крупном канале, как вы?



— Я очень уважаю Артема Дзюбу и его достижения. Мне кажется, что он действительно один из самых популярных и узнаваемых спортсменов в нашей стране. У Артема есть харизма, чувство юмора и умение расположить к себе людей. Шоу с его участием всегда интересны зрителям. Дзюба не боится пробовать себя в новых амплуа, что тоже говорит о его смелости и целеустремленности. Поэтому я думаю, что у Артема есть все шансы стать успешным ведущим какого-либо шоу.

Конечно, как и в любом деле, для достижения успеха нужно будет много работать и последовательно идти к цели. Но важно сказать, что успех в медиа — это не только про индивидуальные качества, потому что огромную роль играет команда, которая работает вместе с тобой над проектом. В любом случае я буду следить за дальнейшими шагами Артема в медиа.

«Трусова — настоящая революционерка в фигурном катании»

— В России также есть и периодически снимается спортивное шоу «Ледниковый период». С кем из звездных фигуристов вы хотели бы выступить, если вас пригласят?

— Участие в «Ледниковом периоде» — это честь и мечта для многих спортсменов. Я бы с удовольствием выступила на этом шоу и встала бы в пару с Александром Энбертом, Никитой Кацалаповым или Дмитрием Алиевым. Помимо этих фигуристов, поработала бы и с другими звездами, которые не боятся пробовать себя в чем-то новом и готовы упорно работать. Так что я открыта для предложений и с удовольствием приму участие в подобных проектах, если меня позовут.



— Евгений Плющенко часто приглашает в свои шоу балерин. Хотели бы поучаствовать в ледовом шоу в качестве танцовщицы?



— Конечно! Почему нет? Я бы с удовольствием поработала как танцовщица. Мне нравится атмосфера ледовых шоу, и думаю, что мой опыт в танцах помог бы создать яркий номер. Я люблю выступать на сцене, поэтому уверена, что смогу справиться с такой задачей.

Кстати, у меня есть опыт выступления на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Мы сделали совместный номер с приглашенным премьером Михайловского и Большого театров Иваном Васильевым. Впервые в истории России мы создали синтез балета и бальных танцев.

А вот на льду я еще не выступала, так что в шоу Евгения Плющенко смогла бы продемонстрировать свои возможности зрителю.

В этом смысле я готова упорно работать и много тренироваться, чтобы сделать такой номер, который не оставит равнодушным никого. Также мое участие в ледовом шоу смогло бы привлечь внимание к танцам, помочь популяризировать этот вид спорта. Поэтому я была бы очень рада.

close 100% Личный архив Ариадны Тишовой

— Довелось ли вам работать с фигуристами в качестве хореографа? Если нет, то хотели бы попробовать?



— К сожалению, нет. Но мне всегда была интересна хореография, поэтому я бы попробовала. В танцах я уже работаю как хореограф-постановщик: придумываю полностью концепцию, историю номера и ставлю движения. Думаю, мои знания, а также опыт на телевидении помогли бы и фигуристам. Я умею чувствовать музыку, создавать интересные движения, да и в целом общаться с людьми. Поэтому почему бы не попробовать себя и в фигурном катании?

— Фигуристка Камила Валиева посещала мастер-класс от балерины Большого театра Ольги Смирновой и удостаивалась комплиментов за свою гибкость и хореографию. Как бы вы оценили талант Камилы именно с точки зрения движения, умения танцевать и выражать образ?

— Без сомнения, у Камилы исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей. Ее гибкость и пластика на льду завораживают, а умение воплощать в танце образы и выражать эмоции говорят о том, что она глубоко понимает музыку и хореографию. Я ей желаю успехов в любом деле, которое бы она ни выбрала.

— Кого из фигуристок вы могли бы выделить с точки зрения хореографии и почему?

— Важно понимать, что хореография — это не только красивые движения, но и умение передавать чувства и эмоции, рассказывать истории на льду. В современном фигурном катании много талантливых спортсменок. Но я могу выделить несколько из них, очень ярко выражающих себя в танце.

Например, Евгения Медведева обладает невероятной грацией и пластикой, а ее движения наполнены смыслом и экспрессией. У Алины Загитовой уникальный стиль катания, сочетающий в себе техническую сложность и артистизм.

Алина завораживает зрителей харизмой и выразительностью. А Камила Валиева обладает природной гибкостью и пластикой, ее движения всегда легкие и воздушные. Александра Трусова обладает взрывным характером и умеет заряжать энергией зал. На мой взгляд, она настоящая революционерка в женском фигурном катании.

«Интересно было бы поработать с Овечкиным»

— Существует популярный танцевальный турнир ProAm, где профессионалы выступают с любителями. С кем из известных российских футболистов или представителей других видов спорта вы были бы готовы встать в пару и почему?



— Мне кажется, что участие в ProAm — это интересный вызов. Я бы с удовольствием выступила в паре и с кем-то из футболистов, хоккеистов или другими спортсменами. Я назову Федора Чалова, Александра Головина, Алексея и Антона Миранчуков, Далера Кузяева. Они не только одни из лучших футболистов России, но и очень харизматичные люди. Думаю, мы бы смогли придумать зажигательный танец.

Если говорить про хоккеистов, то пусть будут Кирилл Капризов и Павел Карнаухов. Их сила, скорость и азарт тоже могли бы стать основой для динамичного и энергичного номера.

Ну и конечно, было бы интересно поработать с легендой хоккея Александром Овечкиным.

Я также слежу за теннисом, поэтому вспомню и Андрея Рублева. Главное — это командный дух, взаимопомощь и желание создать красивый и запоминающийся номер. Уверена, что вместе мы смогли бы добиться результата и получить незабываемые впечатления.



— Вы присутствовали на церемонии закрытия сезона КХЛ. С какими хоккеистами удалось познакомиться лично и какое впечатление они произвели на вас?

— В этом году я действительно была свидетелем этого замечательного праздника хоккея и познакомилась с некоторыми игроками. Конкретно никого не выделяю, но могу сказать в целом, что в этих людях меня поразила целеустремленность, трудолюбие и преданность своему делу. Они посвящают свою жизнь хоккею, а все их достижения — это результат упорных тренировок и железной дисциплины.

Помимо этого, они очень интеллигентные и доброжелательные. Так что я получила большое удовольствие. Надеюсь, что и в следующем году меня тоже пригласят. Еще интереснее было бы выступить в роли ведущей подобного мероприятия.

Кстати, я приглашена на торжественную церемонию Winline Герои РПЛ, которая состоится уже на этих выходных. В предвкушении этого события: очень хочу погрузиться в футбольную атмосферу и узнать имена лауреатов футбольной премии.

close 100% Личный архив Ариадны Тишовой





— Есть ли у вас хоккейный или футбольный клубы, которые вы поддерживаете? Почему именно они привлекли ваше внимание?

— В хоккее я болею за московское «Динамо». У этого клуба долгая история и множество традиций, горжусь их успехами. Более того, у меня есть знакомые, играющие за «Динамо». Мне кажется, что ребята всегда играют с полной самоотдачей и стремятся к победе. А так я слежу за многими хоккейными клубами и их играми.

Что касается футбола, то тут я болею за «Спартак». Это один из самых популярных и титулованных клубов страны, и я всегда за них переживаю.

Мне нравится атмосфера на матчах, я часто хожу на стадионы, чтобы поддержать команду. В гандболе, кстати, я болею за ЦСКА.



Конечно, я также слежу за выступлениями сборных России по хоккею и футболу, всегда верю в успех наших ребят. Считаю, что спорт — это не просто зрелище, но и часть культуры. Он учит целеустремленности, командному духу и воле к победе. Я рада быть частью этого большого спортивного мира.

close 100% Личный архив Ариадны Тишовой

— Вы присутствовали на финале Медийной хоккейной лиги. Какие впечатления остались от этого матча? Кого поддерживали?

— Финал Медийной хоккейной лиги — настоящее зрелище! Это был хоккейный праздник, а ребята на льду бились с полной самоотдачей. Хотя это были не профессиональные команды, они показали действительно красивый и динамичный хоккей. За кого-то одного я не болела, мне было просто интересно посмотреть финал, поэтому я искренне радовалась каждой заброшенной шайбе. Считаю, что Медийная хоккейная лига — это отличный проект, потому что он популяризирует хоккей среди широкой аудитории. С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что он будет еще более интересным.

— А Медийной футбольной лигой вы случайно не интересуетесь? Хотели бы поработать там ведущей?

— Да, конечно, я о ней слышала и иногда даже посещала игры. Например, недавно была на игре 2Drots и «Деньги рокетов». Мне нравится, что в МФЛ играют не только профессиональные футболисты, но и медийные личности — так же интереснее!

В качестве ведущей я бы тоже себя попробовала. Тут бы пригодились и мой опыт работы на телевидении, и знание мира спорта. Мне было бы интересно вести репортажи с матчей, брать интервью у игроков и тренеров, а также делиться впечатлениями от игры со зрителями. У меня достаточно большая аудитория в социальных сетях, так что я могла бы рассказывать о Медийной футбольной лиге своим подписчикам. Уверена, что вместе мы бы сделали МФЛ еще более успешным проектом. Так что обращайтесь!