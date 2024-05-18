Бобровский и Тарасенко против Панарина и Шестеркина: «Флорида» и «Даллас» вышли в полуфинал «Флорида» выбила «Бостон», а «Даллас» закончил серию с «Колорадо»

«Флорида Пантерз», за которую выступают Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов, одержала победу в шестом матче серии с «Бостон Брюинз» и вышла в полуфинал. То же самое сделал и «Даллас Старз» в шестом матче против «Колорадо Эвеланш», причем техасцам очень помог голевой пас Евгения Дадонова. «Газета.Ru» представляет обзор встреч игрового дня Кубка Стэнли.

«Бостон Брюинз» – «Флорида Пантерз» – 1:2 (счет в серии – 2-4)

«Флорида» изначально была явным фаворитом серии с «Бостоном», и поначалу все развивалось в пользу «пантер». Однако, когда они при счете 3-1 уступили на своем льду, ситуация заметно осложнилась, ведь шестой поединок соперники проводили в Новой Англии. Перед родными трибунами хоккеисты «Брюинз» имели все шансы сравнять счет и затянуть серию в решающую седьмую игру, где, понятно, возможно абсолютно все.

Подспорьем для «медведей» стало возвращение на этот матч капитана команды. Брэд Маршанд пропустил две встречи после спорного силового приема от Сэма Беннетта, но в шестом поединке провел на льду больше 20-ти минут, отметившись одним броском в створ.

«Бостон» в равном и несколько сумбурном хоккее первого периода сумел выловить свой шанс. Джейк ДеБраск после выигранной борьбы у борта в средней зоне сделал идеальную передачу под чужую синюю линию на выход Павлу Захе в одиночестве на ворота, и чешский нападающий эффектно разобрался с Сергеем Бобровским, оформив свою первую шайбу в плей-офф в 25-й игре в карьере.

Вот только удержать перевес подопечным Тима Монтгомери не удалось. Во втором периоде заметно нервничавшие хозяева в не самой сложной ситуации на дальнем пятаке в своей зоне помешали друг другу, защитник Антон Лунделл получил возможность бросить по свободному пространству и прошил Джереми Свеймана.

Решилось же все в третьем периоде в самой концовке, когда «Пантерз» убежали в массированную быструю встречную атаку. Тот же Лунделл нанес бросок, с которым Свейман справился, однако на добивании сыграл другой шведский защитник «Флориды» Густав Форслинг, нашедший не защищенное голкипером пространство в ближнем углу и хитро спрятавший свою попытку за «экраном» в виде игрока «Бостона».

Таким образом, Форслинг стал первым в клубной истории «пантер» защитником, который своей шайбой принес победу во всей серии. Во всей же НХЛ последний такой случай был еще в 2022 году, когда Коди Сеси из «Эдмонтона» в седьмом матче закрыл противостояние с «Лос-Анджелесом».

Отразивший 22 из 23 бросков по своим воротам Сергей Бобровский одержал свою седьмую победу в матчах плей-офф, которые заканчивали серию, в карьере. Среди действующих вратарей только у троих таких викторий больше: Марк-Андре Флери выиграл 16 серий, Андрей Весилевский – 13, Джонатан Куик – 10.

В финале Восточной конференции «Флорида» Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина. Соперники играли друг с другом в плей-офф лишь раз: в 1997 году «рейнджеры» выиграли у «пантер» в пяти встречах.

«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» – 1:2 2ОТ (счет в серии – 2-4)

Существенно обескровленный потерей попавшего в третий раз в программу помощи игрокам НХЛ Валерия Ничушкина «Колорадо» изо всех сил цеплялся в серии с мощным «Далласом», пытаясь в родном среднегорье Денвера перевести ее в седьмой матч.

«Лавина» воспользовалась во втором периоде своим единственным за всю встречу шансом поиграть в большинстве, реализовав удаление Мэтта Дюшена. Кейл Макар и Джонатан Друэн вывели на бросок из удобной позиции Микко Рантанена, и финн не промахнулся.

Ответил же «Даллас» в начале третьего периода своим главным козырем – глубиной. В очередной раз решающую роль сыграло третье звено, которое еще лет пять назад наверняка было бы первым. Причем в идеально геометрически расчерченной быстрой атаке поучаствовали все три форварда-ветерана: Тайлер Сегин отдал на Евгения Дадонова, тот из средней зоны вывел на ворота Александра Георгиева Джейми Бенна, и капитан легко объехал российского вратаря.

Игра перешла в овертайм, где командам пришлось заканчивать все даже не в первом, а втором дополнительном периоде, глубокой ночью по времени Денвера. Один гол «Далласа» арбитры спорно не засчитали, но «Старз» не остановились, и Дюшен исправился за удаление, оформив-таки победную шайбу!

В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с победителем противостояния «Ванкувера» с «Эдмонтоном», где «Кэнакс» впереди со счетом 3-2. Шестая встреча там состоится в ночь на 19 мая по московскому времени в Эдмонтоне.