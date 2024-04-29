Овечкин установил антирекорд и с позором вылетел из плей-офф НХЛ Овечкин признал, что не очень хорошо сыграл в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс»

Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству бросков в створ в рамках плей-офф НХЛ — всего шесть за четыре матча против «Нью-Йорк Рейнджерс». Также Овечкин не смог набрать ни одного результативного балла в противостоянии, чего никогда ранее не случалось. В итоге «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» решающий матч (2:4) и разгромно уступил в первом раунде плей-офф (0-4). После встречи Овечкин заявил, что не очень хорошо сыграл в матче против «Рейнджерс», но чувствует гордость за команду.

«Вашингтон» провалился в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным пережил настоящий позор, проиграв все четыре матча серии против «Нью-Йорк Рейнджерс» и без шансов вылетев в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Столичные» стали единственной командой, которая не смогла одержать ни одной победы в своем противостоянии.

В последний раз «Вашингтон» показал такой катастрофический результат 13 лет назад, когда «всухую» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Восточной конференции (0-4).

В нынешнем сезоне все остальные участники плей-офф смогли хотя бы раз переиграть соперника и навязать ему борьбу.

«Вашингтон» тоже изо всех сил старался: в двух матчах из четырех он забивал первым, а в двух других случаях обязательно сравнивал счет и возвращался в игру после неудачного начала встречи.

Однако сохранить комфортный счет «Кэпиталз» никогда не удавалось, и соперник доводил дело до победного конца. Так произошло и в решающем, четвертом матче серии.

«Рейнджерс» вышли вперед уже на первой минуте.

Совсем недавно восстановившийся от травмы защитник «столичных» Ник Дженсен допустил грубую ошибку — потерял шайбу в своей зоне, — и финский нападающий «синерубашечников» Каапо Какко быстро наказал «Вашингтон» — 1:0.

Команда Овечкина сумела вернуться в игру, сравняв счет усилиями талантливого словацкого защитника Мартина Фехервари, — 1:1.

Однако затем Дженсен, который все еще не набрал оптимальную форму, снова начудил и совершил необязательный фол на сопернике, ударив того в колено.

В итоге «Вашингтон» на две минуты остался в меньшинстве, и «Рейнджерс» мгновенно воспользовались этим: Винсент Трочек вывел свою команду вперед — 2:1.

Так и закончился первый период, в котором Александр Овечкин ничем не смог помочь своей команде и провел на льду всего 3 минуты 22 секунды — меньше всех хоккеистов в составе обеих команд.

Во втором периоде «Вашингтон» снова героическими усилиями сравнял счет благодаря голу 22-летнего канадского нападающего Хендрикса Лапьера — 2:2.

К сожалению, Овечкин ничем не помог в этой атаке (как и в последующих) и провел на площадке всего 5 минут 16 секунд. Меньше сыграли только три игрока в составе «Кэпс».

На старте третьего периода «Рейнджерс» снова вышли вперед — и эта шайба оказалась победной.

«Синерубашечники» оказались в большинстве благодаря удалению Ти Джея Оши и спустя всего 11 секунд превратили это преимущество в гол.

Российский нападающий Артемий Панарин резко выехал из-за ворот, принял шайбу от Мики Зибанеджада и с разворота поразил ближний угол — 3:2.

В концовке матча «Вашингтон» снял вратаря и выпустил шесть полевых в надежде сравнять счет, но это привело лишь к голу в его пустые ворота — отличился американский нападающий «Рейнджерс» Джек Рослович (4:2).

Так «столичные» проиграли четвертый матч подряд и вылетели из плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» сыграет во втором раунде против победителя пары «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин установил антирекорд

Российский капитан «Вашингтона» впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.

Кроме того, он установил личный антирекорд по количеству бросков в створ — всего шесть за четыре матча против «Рейнджерс». Ранее худшим показателем Овечкина в рамках одного плей-офф было 17 бросков в створ.

Что касается времени на льду, то в решающем матче против «синерубашечников» главный тренер «Вашингтона» выпустил Великую Восьмерку лишь на 15 минут 26 секунд. Это шестой с конца результат по игровому времени за карьеру в плей-офф у Овечкина.

Стоит признать, что 38-летний нападающий выглядел инертно большую часть матча. Так, при счете 2:3, когда «столичные» оказались в большинстве, он практически не двигался во время важнейшей атаки, просто ожидая, когда шайба достанется ему.

Овечкин признал свою вину в вылете «Вашингтона»

После матча россиянин признал, что действовал плохо, но заявил, что гордится своей командой.

«Всегда неприятно проигрывать серию — особенно когда у тебя были хорошие шансы. Мы просто не смогли забросить достаточное количество шайб. Наше звено не забивало, и я сам сыграл не очень хорошо.

Но я горжусь этой командой. Мы пережили много травм, обмены в дедлайн, но продолжали держаться вместе. Это показало характер нашей команды. Опыт, который ребята получили в этом году, обязательно поможет им в будущем», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».