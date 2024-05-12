Кузнецов спас «Каролину», Панарин провалился: «Рейнджерс» потерпели первое поражение

Гол Евгения Кузнецова начал победный матч «Каролины» в серии с «Рейнджерс», причем для ньюйоркцев это поражение стало вообще первым в плей-офф после семи викторий кряду. «Даллас» сумел остановить невероятную атаку «Колорадо», а Евгений Дадонов оформил суперпередачу на победный гол. «Газета.Ru» рассказывает о матчах игрового дня Кубка Стэнли.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (счет в серии — 1-3)

Серия второго раунда плей-офф между победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» и давно ходящей в претендентах на Кубок Стэнли «Каролиной Харрикейнз» получается ожидаемо очень плотной и напряженной. В каждом матче борьба на льду идет максимально плотная и упорная. Во второй игре серии случились два овертайма, лишь в дополнительном периоде был решен исход и третьего поединка. Тем удивительнее, что к четвертой игре противостояния и второй домашней «ураганы» подошли при счете 0-3 по победам.

В случае очередной неудачи команда Рода Бринд'Амора выбывала из розыгрыша, отправляясь в отпуск. Для самого наставника этот матч тогда наверняка стал бы последним во главе «ураганов», с которыми он брал главный трофей еще как игрок — в конце сезона руководство клуба отозвало предложение главному тренеру о продлении истекающего контракта. На четвертый матч Бринд'Амор решил вернуть в ворота датчанина Фредерика Андерсена — Петр Кочетков провел неплохой третий матч, но не смог выручить в овертайме после гениального подправления Артемия Панарина.

Как и в прошлой домашней игре, «Каролина» с ходу понеслась вперед, и на этот раз ее натиск дал весьма сочные плоды. Уже на второй минуте финн Йеспери Котканиеми мощным силовым приемом атаковал Барклая Гудроу на выходе из зоны гостей, что привело к потери ими шайбы, а подхвативший снаряд Евгений Кузнецов продвинулся к воротам, использовал капитана гостей Джейкоба Трубу в качестве заградительного экрана для Игоря Шестеркина и броском в девятку от перекладины оставил не у дела вратаря-соотечественника.

Поведя, «Каролина» даже не думала успокаиваться, и вскоре ее штурм увенчался успехом еще раз. Стефан Носен накатил на пятак и с неудобной руки дослал шайбу в сетку после сейва Шестеркина броска Теуво Теравайнена с острого угла.

Правда, менее чем через две минуты новичок Уилл Кулли убежал к воротам Андерсена и резким броском переиграл датчанина, но «ураганы» успели до первого перерыва восстановить гандикап в две шайбы. Выменянный в последний день обменов у «Питтсбурга» Джейк Генцел увидел открытого в левом круге вбрасывания Себастьяна Ахо и выдал тому вкусную передачу, после чего финский капитан хозяев не оставил Шестеркину шансов броском в дальнюю девятку в одно касание.

Не сказать, чтобы «Каролина» как-то сбавила обороты во втором и третьем периодах — Бринд'Амор и его подопечные прекрасно понимали, что против «рейнджеров» игра на удержание счета будет худшим вариантом. Но удержать перевес они все равно не смогли. Во втором периоде Гудроу подправил траекторию шайбы после броска Брэйдена Шнайдера от синей линии, а в третьем отрезке Алексис Лафреньер нашел путь в ворота хитрым броском из-за ворота транзитом через экипировку Андерсена.

И все же хозяева не раскисли, а продолжили искать шансы на продление серии, и он им предоставился, за четыре минуты до конца основного времени — когда Райан Линдгрен совершил единственное нарушение в третьем периоде, не по правилам сбив Джордана Мартинука. «Харрикейнз» быстро расположились в зоне, вывели на щелчок от синей линии Брэйди Шея, и бывший «рейнджер» зарядил так, что «снял паутину». В качестве одного из ассистентов в этой шайбе поучаствовал россиянин Андрей Свечников, который оформил в текущем плей-офф уже семь голевых передач.

Спасти встречу у гостей не вышло, хотя последние две с половиной минуты сделавший 27 сейвов Шестеркин провел на скамейке запасных, пока его полевые партнеры атаковали вшестером. Неудачно на этот раз отыграл Артемий Панарин. Лидер «синерубашечников» из героя прошлой встречи превратился в антигероя четвертого матча, оказавшись на льду во время всех трех голов соперника в равных составах и закончив с показателем полезности -3.

Пятая игра пройдет в легендарном ньюйоркском «Мэдисон Сквер-гарден», и для продолжения противостояния «Каролине» опять нужно побеждать во что бы то ни стало.

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 1:4 (счет в серии – 1-2)

Западное противостояние лучших команд Центрального дивизиона, где сошлись «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» тоже воспринимают как битву контендеров, то есть претендентов на победу в Кубке Стэнли. В Техасе соперники обменялись победами, причем матчи развивались по похожему сценарию: хозяева убегали вперед в счете на три-четыре шайбы, а «Лавина» их догоняла. Только в первом случае ей это удалось, а во втором не хватило одного гола.

«Колорадо» вообще поражает воображение в этом розыгрыше. В первых семи встречах текущего плей-офф подопечные Джареда Беднара забрасывали в среднем ровно пять шайб – фантастический показатель. Более того, до первой домашней игры против «Далласа» «Эвс» ни разу не поражали чужие ворота меньше трех раз. С такой результативностью успех в Кубке просто гарантирован.

Для «Далласа» было важно как-то справиться с атакой хозяев, и резерв команда Питера ДеБура нашла там же, где и обычно – в голкипере Джейке Эттинджере.

«Я говорил это по ходу прошлогоднего плей-офф, говорил в этом году. У него есть способность поднимать уровень своей игры в самые важные моменты. Думаю, сегодня, когда царила суматоха, он был самым спокойным на льду. Это то, в чем вы нуждаетесь от своего голкипера», — сказал главный тренер «звезд» после игры.

И «Даллас» действительно смог остановить сумасшедшую атаку «Эвеланш» во главе с супертройкой Валерий Ничушкин – Нейт Маккиннон – Микко Рантанен. «Колорадо» давил, проводил в атаке времени больше соперника и много бросал, но Эттинджер тащил. Он сделал 11 сейвов в первом периоде, добавив к ним десять во втором, пропустив лишь одну шайбу, и то – Рантанен сыграл на добивании, закопав диск в ворота с полуметра.

При этом важным подспорьем для «Старз» стала первая в карьере в плей-офф шайба новичка Логана Станковена, заброшенная в концовке первого периода. В итоге гол Рантанена только восстановил равновесие, а в ответ техассцы организовали еще одно взятие ворот и снова вышли вперед.

Причем комбинация «Далласа» вышла лихой и красивой. Третья тройка «звезд» идеально геометрически расчертила лед в быстрой атаке, а завершил все Тайлер Сегин броском в пустой угол после отменного паса подкидкой через четыре клюшки от Евгения Дадонова.

Как «Колорадо» ни атаковал, больше пробить Эттинджера хозяевам не удалось, а те смогли в концовке оформить еще два гола в пустые ворота, причем отличились те же Сегин и Станковен. «Даллас» повел в серии до четырех побед и вернул, таким образом, себе преимущество домашней площадки, хотя четвертая игра состоится снова в Денвере.