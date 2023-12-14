«МОК разъединяет спорт»: Путин оценил решение пустить россиян на Игры

Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года на ежегодной пресс-конференции раскритиковал МОК за позицию по отношению к российскому спорту. Глава государства призвал проанализировать условия допуска до Олимпиады, прежде чем принимать решение о выступлении отечественных спортсменов в нейтральном статусе. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» констатировал, что действия МОК расходятся с олимпийскими принципами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел на ежегодной пресс-конференции итоги 2023 года. Важной частью выступления первого лица государства стала оценка ситуации вокруг российского спорта, а также условий, которые Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул для поездки российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«Ехать или не ехать... Тут есть такой момент: надо посмотреть внимательно, что там за условия. Флаг, гимн. Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах. Все знают, что это наши спортсмены, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал [идею], чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования, — отметил президент.

— Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это политически мотивированные, искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда...

Спортсмены из ЦСКА, из «Динамо» не смогут там [выступать], потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны. Там много могут напридумывать. Но если цель в этом — отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или наоборот — загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение».

Высказался Путин и о позиции Международного олимпийского комитета и работающих в нем чиновников. По мнению главы государства, нынешние сотрудники МОК искажают идею «О спорт, ты мир!», высказанную основателем олимпийского движения барона Пьера де Кубертена. Путин считает, что сейчас из-за решений МОК спорт разъединяет, а не объединяет людей.

«Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной их движения. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Если они будут действовать и дальше таким же образом — они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма страдает сегодня», — считает президент.

Он отдельно подчеркнул, что не станет уподобляться своим оппонентам, а потому не будет поддерживать гипотетическое отстранение израильских спортсменов от соревнований из-за конфликта с ХАМАС.

«Некорректно показывать пальцем на других спортсменов. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут, соревнуются без каких-либо ограничений. То же самое должно быть сделано и для российских спортсменов. Но этого не происходит, они под влиянием политических сил Запада принимают выгодные решения для них, но невыгодные для мирового спорта», — уверен Путин.

Интересно, что на фоне заявлений президента России МОК признал ошибку в подсчете числа российских спортсменов, которые уже смогли квалифицироваться в Париж-2024.

Ранее публиковались данные о восьми атлетах из России и трех белорусских спортсменах. По уточненным данным, число попавших на Игры нейтральных атлетов было указано верно, а вот баланс оказался несколько иным: право поехать в Париж на данный момент завоевали только шестеро российских спортсменов и пять белорусов.

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова Путина о том, что международные спортивные чиновники извращают идеи о мире, а зависимость спортивных организаций от спонсоров хоронит олимпийское движение. В комментарии «Газете.Ru» Свищев выразил согласие с российским лидером, назвав незаконными санкции против спортсменов из России.

«К сожалению, все, что происходит в спортивном мире под руководством Международного олимпийского комитета, расходится с принципами, ради которых олимпизм создавался. Сейчас президент еще раз акцентировал на этом внимание, и мы это прекрасно слышали.

Действительно, мы видим, как наших ребят отстраняют от Олимпиады, потом разрешают вернуться, но с огромными санкциями. Плюс, требования о допуске наших спортсменов, но с такими ограничениями, что непонятно, могут ли они вообще выступать. Сначала говорили о восьми наших атлетах, допущенных до Олимпиады, теперь их шесть. Это похоже на бред сумасшедшего. Наши ребята должны доказать, что не имеют отношения к клубам, аффилированным с силовыми структурами… Очень много ограничений и санкций, которые не просто несправедливы, а незаконны.

Я полностью разделяю позицию президента, как и большинство спортсменов, граждан России. Если так будет продолжаться, это действительно можно назвать похоронами олимпийского движения», — считает Свищев.

Он также оценил отказ президента призывать отстранять израильских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации в Газе. Свищев заметил, что МОК проводит политику двойных стандартов.

«Ничего другого от МОК ждать не стоит. Причина [отстранения россиян] одна: наши ребята имеют российские паспорта. Все, что разрешено другим, запрещено россиянам. То же самое было с допингом. Мы — за чистый спорт, но за чистый спорт во всем мире, а не только для привилегированным стран.

Говорят, что нельзя выступать спортсменам, которые относятся к клубам силовых структур. Проходят же отдельные соревнования для военных, полицейских. Немецкие спортсмены служат в Бундесвере, итальянские — тоже имеют отношение к армии Италии, это известные факты. И огромное количество спортсменов со всего мира так же имеет отношение к силовым структурам.

Россиян отстранили, израильтянам разрешено соревноваться. А там идет полноценная война, на уничтожение людей, стирают с лица Земли города и страну. Уничтожаются не армии, а мирное население», — заключил парламентарий.