«Поддержишь Путина — не попадешь на Игры»: МОК допустил россиян к Олимпиаде МОК опубликовал условия допуска российских спортсменов на Игры в Париже

МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Участвовать в них смогут атлеты, прошедшие квалификацию в своих видах спорта. Соревноваться они будут под олимпийским флагом и без российской национальной символики. Кроме того, они не должны «активно поддерживать военную операцию». Депутаты Светлана Журова и Дмитрий Свищев прокомментировали «Газете.Ru» это решение, призвав отнестись к нему с осторожностью.

Нейтральный статус для россиян и белорусов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

К соревнованиям будут допущены те спортсмены, которым удастся заработать олимпийские лицензии в отборочных соревнованиях в своих видах спорта. Выступать атлеты из России и Белоруссии будут в нейтральном статусе под олимпийским флагом и без использования любой национальной символики.

Кроме того, для предоставления нейтрального статуса будет действовать целый перечень условий, идентичный как для российских, так и для белорусских спортсменов.

В начале своего заявления МОК отметил, что на допущенных в нейтральном статусе атлетов будут распространяться все правила, которые должны соблюдать и спортсмены с национальной символикой. Это касается и тестирования на допинг. Также они обязаны действовать в соответствии с Олимпийской хартией, включая соблюдение «Миссии мира Олимпийского движения».

Международный олимпийский комитет отдельно отметил, что атлеты в нейтральном статусе смогут соревноваться только в индивидуальных видах спорта.

А вот в командных видах спорта, а также в командных вариантах соревнований индивидуальных видов, например, в эстафетах, они соперничать не смогут.

На данный момент право участвовать в Играх через отборочные соревнования заработали восемь российских спортсменов и атлетов из Белоруссии. Для сравнения МОК приводит данные, что в Париж-2024 уже пробились порядка 60 украинских атлетов.

Жесткие условия допуска

МОК выставил еще ряд дополнительных условий, отметив, что не допустит до Олимпиады даже в нейтральном статусе тех спортсменов, которые активно поддерживают военные действия либо числятся в силовых структурах, даже если они смогут пробиться в Париж по спортивному принципу.

То же самое касается и персонала сборных команд, помогающего спортсменам на Олимпиадах в качестве тренеров, сервисменов и других членов делегаций.

В силе остаются все введенные санкции против российских и белорусских политиков и чиновников, виновных, по мнению МОК, в военных действиях на Украине. То же касается и национальных олимпийских комитетов стран.

Именно поэтому, согласно заявлению комитета, на Олимпиаде в Париже будут исключены любые российские и белорусские национальные символы, а политики и спортивные чиновники стран не смогут посетить ни соревнования, ни другие официальные мероприятия Игр.

При этом МОК отмечает, что такие решения были приняты, поскольку подавляющее большинство членов Олимпийского саммита 5 декабря высказались за то, чтобы не наказывать спортсменов за действия правительств.

Ранее с подобной резолюцией-призывом к спортивным организациям всего мира обращалась Организация Объединенных Наций (ООН).

Отдельно отмечается, что решение было принято еще и потому, что в России и Белоруссии все это время продолжаются тестирования на допинг. В частности, по данным МОК, у российских атлетов за последний год были взяты 10,5 тыс. проб.

«Специально опубликовали сегодня»

Решение МОК «Газете.Ru» прокомментировала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова.

«Они обещали озвучить позицию в марте — полагаю, после выборов президента РФ. Но решили объявить раньше, видимо, сразу разделив спортсменов на тех, кто будет участвовать в нейтральном статусе, а кто не будет — с учетом условий, которые они озвучили, — подчеркнула Журова.

— Не исключаю, что это сделано именно сейчас умышленно, поскольку многие спортсмены поддержат Владимира Путина на выборах. И, соответственно, не попадут в список допущенных — это как вариант.

Понятно, что наши спортсмены поддержат Владимира Владимировича, и это, вероятно, будет являться критерием их недопуска на соревнования.

Я так предполагаю, поскольку Владимир Путин поддерживает СВО — соответственно, спортсмены, поддерживая его, поддерживают и СВО. Это ведь можно и так интерпретировать. Нейтральный статус дает официальный повод международным федерациям более лояльно относиться к допуску нейтральных спортсменов — например, в зимних видах в текущий сезон. Допускаю, что дается люфт на то, что если все-таки пройдут мирные переговоры с Украиной, появится возможность поменять нейтральный статус на полноценный. Это можно сделать в любой момент, прямо на Олимпиаде».

«Пытаются ущемить по национальному признаку»

Другой депутат Госдумы, председатель комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» назвал решение МОК дискриминационным.

«Я бы относился к этому решению с известной долей осторожности. Конечно, никакого другого решения, кроме как допустить российских спортсменов до Олимпийских игр, быть не могло. Хочу, кстати, добавить: и до других международных соревнований — ведь МОК рекомендовал не допускать россиян до турниров, — отметил политик.

— С одной стороны, появилась возможность. С другой — обратите внимание: нас пытаются ущемить по национальному признаку. Правила должны работать для всех. Если ты служащий — в армии или в полиции — и ты спортсмен одновременно, то можешь участвовать только в военных или полицейских играх. И это должно быть прописано для всех.

Например, в Германии такая ситуация со служащими бундесвера, и в Италии, и в Израиле. Пусть так будет везде: если ты получаешь зарплату в силовых структурах, если у тебя есть звание и ты носишь погоны, то ты не должен участвовать в Олимпийских играх. Это должна быть общепринятая мировая практика. А так получается дискриминация по национальному признаку.

И все-таки нейтральный статус без наших национальных символов, без флага, без гимна — что это такое? Ты должен доказывать, что не поддерживал СВО… Эти требования, мне кажется, введены специально, чтобы максимально воздействовать на психику наших спортсменов, чтобы они не на пике подходили к соревнованиям. МОК говорит, что сейчас только 11 россиян соответствуют требуемым критериям. Но ведь сотни россиян всегда ездили на Игры! А сейчас — 11, ну куда это годится?

Заявление МОК в день, когда Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы? Думаю, это совпадение. МОК не мог знать, что Владимир Владимирович сегодня объявит о намерении участвовать в президентских выборах. Другой вопрос, что в своих пропагандистских целях буржуи будут придумывать всевозможные методы воздействия на наших избирателей. Это же очевидные вещи: все знают, как Путин и россияне относятся к спорту. Поэтому давление будет со всех сторон и на Россию, и на президента. Мы к этому уже привыкли, к сожалению, уже стали стрессоустойчивыми».