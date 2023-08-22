Вечное изгнание сборной России с турниров, ЦСКА без титула: чем грозит выход Федотова на лед

Московский ЦСКА решил игнорировать санкции Международной федерации хоккея (IIHF) и выпустить дисквалифицированного голкипера Ивана Федотова на лед в первом матче регулярного чемпионата КХЛ 1 сентября против «Ак Барса». Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал «Газете.Ru», что такие действия могут обернуться исключением Федерации хоккея России из IIHF, отстранением национальной сборной от международных турниров и лишением ЦСКА титула, завоеванного с Федотовым в составе.

Дисквалификация не помеха

Московский ЦСКА стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 1 сентября матчем против казанского «Ак Барса». Это традиционная игра на Кубок открытия, в которой встречаются финалисты предыдущего сезона.

В составе армейского клуба с большой долей вероятности окажется голкипер Иван Федотов, которого Международная федерация хоккея (IIHF) в августе дисквалифицировала на четыре месяца .

IIHF признала действующим его контракт с «Филадельфией Флайерз». Годичное соглашение вратарь сборной России подписал в прошлом году, однако не смог отправиться за океан, так как был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге и отправлен для прохождения срочной службы на Северный флот.

После демобилизации хоккеист заключил новое двухлетнее соглашение с ЦСКА. Вот только НХЛ еще в прошлом году объявила, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами контракт россиянина с «Флайерз» заморожен и срок его действия переносится на один год.

Таким образом, «Филадельфия» считала, что Федотов должен играть за нее, в то время как красно-синие апеллировали к истечению фактического срока договора и отсутствию каких-либо подписанных бумаг о контракте на сезон-2023/24.

Международная федерация хоккея взяла паузу для изучения всех нюансов дела и 14 августа вынесла вердикт — соглашение игрока с «Филадельфией» было признано действующим, Федотов с 1 сентября дисквалифицирован на четыре месяца, а ЦСКА оштрафован и лишен права на международные трансферы сроком на один год.

В ЦСКА с таким решением не согласились. Клуб собирается обжаловать его во всех возможных инстанциях. При этом его руководители утверждают, что Федотов будет выступать за команду со старта нового сезона, независимо от принятых решений.

Может ли Федотов играть в предсезонке?

В данный момент Федотов выступает за ЦСКА в контрольных играх, так как официально его наказание стартует с осени, когда настанет время официальных игр в Континентальной хоккейной лиге.

Прокомментировала ситуацию и пресс-служба КХЛ. Она выпустила пресс-релиз в ответ на запросы по поводу участия дисквалифицированного IIHF Федотова в выставочных играх:

«В заявку команды на предсезонный сбор (куда входят и предсезонные турниры) входят игроки, имеющие контракт с клубом. Контракт Федотова с ЦСКА зарегистрирован лигой, поэтому юридических препятствий к его участию в предсезонных турнирах и матчах нет».

При этом Федерация хоккея России (ФХР) до сих пор трансфер игрока не регистрировала, а сам контракт был заключен без трансферного листа игрока, находящегося у IIHF. Согласно международному регламенту, без этого документа ни один профессиональный договор между игроками и клубами заключаться не может.

Основания для более жестких санкций

Спортивный юрист Валерий Федореев по просьбе «Газеты.Ru» оценил возможные последствия этой ситуации для ЦСКА, самого Федотова и ФХР в том случае, если игрок выйдет на лед в официальных матчах.

«Я посмотрел регламент. С одной стороны, ситуация сложная, а с другой — для правового анализа она простая. Сейчас IIHF применила те санкции, которые разрешены ее регламентом: бан на международные трансферы для ЦСКА и дисквалификация для Федотова.

Но если вратарь все-таки будет заявлен для игры в КХЛ, несмотря на свою дисквалификацию, получится, что ЦСКА и ФХР зарегистрируют его, несмотря на бан клуба на трансферы.

В таком случае могут применяться дальнейшие санкции со стороны IIHF: например, лишение медалей и очков ЦСКА в конце этого сезона. Не уверен, что ЦСКА захочет принять на себя такие риски. Поскольку ФХР является членом IIHF, то она обязана исполнять ее решения».

Повлиять на проведение чемпионата КХЛ Международная федерация хоккея напрямую не может, однако Федореев объяснил, как выглядят взаимоотношения в вертикали IIHF — ФХР — КХЛ с юридической точки зрения:

«ФХР — член IIHF. Право на проведение чемпионата России закреплено за ФХР. ФХР делегирует это право коммерческой лиге — КХЛ. Соответственно, победителем коммерческой лиги — КХЛ — ЦСКА еще может стать, но звания чемпиона России он может быть лишен».

Ответил юрист и на вопрос, повлияли ли эти обстоятельства на то, что ФХР до сих пор не зарегистрировала контракт Федотова.

«ФХР сейчас не может его зарегистрировать, поскольку игрок дисквалифицирован. Он не имеет права принимать участия в играх КХЛ. Эта четырехмесячная дисквалификация означает запрет на регистрацию игрока — в том числе и в ЦСКА. У самого ЦСКА еще и годичный запрет на международные трансферы. Если ФХР допустит Федотова до матчей, то, на мой взгляд, это означает, что они зарегистрируют права на него в системе на клуб ЦСКА. Следовательно, у IIHF появятся основания применить дальнейшие санкции — гораздо более жесткие.

Например, на ЦСКА могут наложить запрет на регистрацию международных трансферов сроком до двух лет, а игрока дисквалифицируют на срок от одного до трех лет. ФХР является членом IIHF. В худшем случае ее исключат из IIHF, и тогда сборная России никогда не будет допускаться до любых международных соревнований.

Также на ФХР может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков (более 53 млн руб. — «Газета.Ru»). Дополнительно к этому ФХР может получать штрафы за каждую проведенную Федотовым игру — от 5 тысяч франков (более 500 тыс. руб.). Список санкций довольно широкий. Не уверен, что они будут применяться, но теоретически это возможно, поскольку это будет явное игнорирование решений IIHF.

Мне кажется, ЦСКА пойдет обжаловать изначальное решение IIHF в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Но шансов на успех мало, поскольку юридически для меня ситуация прозрачна: у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ, а его подписывает другой клуб из КХЛ в нарушение прав на игрока», — сказал юрист.

Также эксперт отметил, что заморозка контракта Федотова с «Филадельфией» является закономерной, так как соглашение не могло быть исполнено в связи с форс-мажором, то есть обстоятельствами непреодолимой силы, не зависевшими ни от игрока, ни от клуба.

«Именно такие основания и были для заморозки контракта Федотова с НХЛ. Но здесь момент интересный, потому что НХЛ не является частью IIHF. Однако в трансферных вопросах действуют согласно регламенту IIHF», — пояснил Федореев.

Что будет после окончания дисквалификации

Юрист высказался и о том, сможет ли ЦСКА использовать Федотова легально с 1 января, когда срок действия дисквалификации подойдет к концу:

«Это довольно сложно. В решении IIHF написано, что действует четырехмесячная дисквалификация, а в скобочках указано, что «на сезон, в который играет ЦСКА». То есть они предположили, что весь сезон Федотов будет дисквалифицирован. У ЦСКА не будет даже нескольких дней, в которые им разрешат зарегистрировать вратаря. Насколько я понял, идея была такая, — сказал юрист.

— На мой взгляд, по окончании этой дисквалификации все будет повторяться. Федотов не будет свободен. Права на него продолжат принадлежать «Филадельфии». Если ЦСКА предпримет какие-то действия по его регистрации, то срок бана просто продлят.

Еще интересный момент: в регламенте IIHF написано, что спортивные санкции не запрещают клубам обращаться в иные органы и суды для компенсации своих расходов. То есть теоретически клуб НХЛ мог бы обратиться и в американский суд с иском против ЦСКА в целях возмещения финансовых потерь в связи с тем, что Федотов за них не играет. Другое дело, что даже если такой иск возможен, то заставить исполнить такое решение на территории России было бы почти нереально».