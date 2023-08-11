«Это провокация»: Украина требует пожизненно дисквалифицировать россиянку Смирнову

Украинский парламент призвал Международную федерацию фехтования (FIE) пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за якобы провокационные действия после окончания поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира. Юрист Анна Анцелиович в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что в регламенте международной федерации есть соответствующая статья.

«Требуем извинений перед Харлан»

Верховная рада Украины обратилась к Международной федерации фехтования (FIE) с рядом требований. В первом из них парламентарии просят полностью отменить дисквалификацию саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира и официально принести ей извинения, сообщает РИА Новости.

Украинская саблистка была дисквалифицирована после поединка 1/32 финала индивидуального турнира мирового форума, когда обыграла россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7, но отказалась после поединка пожать сопернице руку.

Харлан подошла к Смирновой, выставив саблю вперед и покачав головой, после чего покинула дорожку и не вернулась, хотя россиянка ждала ее для рукопожатия почти час и даже в какой-то момент присела на поданный ей стул.

В фехтовании по правилам поединок не считался завершенным, пока не состоялось финальное рукопожатие. В итоге Харлан была показана черная карточка, что означает снятие с турнира и дополнительную дисквалификацию еще на 60 дней.

Однако в результате обращения Международного олимпийского комитета (МОК) звездная украинка, являющаяся олимпийской чемпионкой, была амнистирована и смогла принять участие в командном турнире, где ее сборная дошла до полуфинала, но в итоге заняла лишь четвертое место, оставшись без медалей.

Не вполне понятно, что украинские депутаты имеют в виду под полной отменой дисквалификации, так как индивидуальный турнир переигран уже быть не может, а кроме потери права участия в нем Харлан никак не пострадала. Тем более МОК сразу же объявил о предоставлении для спортсменки дополнительной специальной квоты на выступление на Олимпиаде.

Пожизненно дисквалифицировать Смирнову

При этом Верховная рада также потребовала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, посчитав ее действия неспортивными. В заявлении поступок россиянки был назван «провокационным, противоречащим олимпийскому духу».

Депутаты с Украины требуют также привлечь к ответственности лиц в федерации, которые изначально принимали решение о дисквалификации Харлан. Спортивный юрист Анна Анцелиович в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что FIE удовлетворит какое-либо из этих требований.

«Это надо смотреть дисциплинарные правила FIE. Здесь речь идет, по-видимому, про нарушение двух разных статей. У Харлан было отсутствие рукопожатия после схватки, а здесь — провокационное поведение.

Не знаю, есть ли в FIE отдельная статья про провокационное поведение. Честно говоря, обычно в дисциплинарном кодексе нет такого»,

— сказала Анцелиович, представляющая фирму «Клевер Консалт».

Интересно, что правилам, которые действовали во время поединка Харлан со Смирновой, противоречило именно поведение украинки, а черная карточка с дисквалификацией на турнире и последующим отстранением на 60 дней была прописана в случае, если спортсмен отказывается пожать руку своему сопернику.

Тем не менее сама Харлан с таким подходом, как и со своей дисквалификацией, не согласилась. Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира считает провокацией именно действия соперницы.

«Я сказала ей, что не пожму руку. Я выставила саблю, предложила ей сделать это мирным путем.

Но я увидела, что она сразу убрала свою саблю. Я догадывалась, что от них будет провокация. Они будут просить, чтобы мне дали черную карточку, будут давить на то, чтобы пожать руки, чтобы иcпользовать это в cвоих целях и вернуть cвоих cпортcменов на турниры, — рассказала Харлан. — Cмирнова в этот момент молчала, я никогда c ней не разговаривала. Я вообще не знала, кто это такая, прежде чем она начала ездить на чемпионат Европы».

Отменить рукопожатия везде

FIE действительно на фоне всей этой ситуации оперативно приняла решение поменять свои правила, и в дальнейшем рукопожатия для завершения поединка не потребуется. Соперники должны будут встать друг напротив друга и отсалютовать шпагой, саблей или рапирой в зависимости от вида оружия, которым сражались.

Верховная рада Украины подготовила также обращение ко всем международным федерациям, в котором требует официально отменить рукопожатия с россиянами и в других видах спорта.

Кроме того, украинские депутаты обратились к коллегам из других государств с просьбой ограничить въезд на их территорию для спортсменов из России и Белоруссии.

«Это будет непосредственно способствовать недопуску россиян к участию в международных спортивных соревнованиях», — написал в своем Telegram-канале депутат Рады и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.