«Глупо отказываться от идеи трижды подряд выиграть Кубок Гагарина»: интервью хоккеиста Федотова

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как его закалила армия, готов ли он снова стать лидером ЦСКА после годичного отсутствия и как справляется с огромным психологическим давлением последних месяцев. Напомним, этим летом вратарь подписал новый контракт с ЦСКА, однако клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» считает, что игрок должен выполнить свои обязательства по контракту, которые он не смог исполнить в 2022 году из-за призыва в армию.

«Мой путь в хоккее был достаточно тернист. Как и сейчас»

— Вы родились в Финляндии. Раздумывали ли ваши родители над тем, чтобы связать свою жизнь с этой страной? Вы могли стать финским вратарем?

— Да, у меня есть финские корни, и так сложилось, что я родился там. Но первые шаги я делал в России. Поэтому мыслей о каком-то другом пути и о том, чтобы жить в Финляндии, не было. Мои родители всю жизнь провели в России, большинство родных и близких находятся здесь. Я рос в Петербурге, провел там большой отрезок жизни, совершенствовался и рос как вратарь. Сейчас, по прошествии большого количества лет, могу сказать, что тогда все было сделано правильно. А как еще могло бы сложиться? Только судьба, наверное, знает.

Плюс финский образ жизни — достаточно тихий, спокойный, умиротворенный. Финская культура — размеренная. Поэтому, наверное, там очень комфортно проживать по истечении средних лет жизни, — когда ты уже взрослый человек, живешь с семьей и можешь наслаждаться там природой, умиротворением, спокойствием и параллельно заниматься своими делами.

— Почему вы выбрали пойти в хоккей? Были ли другие спортивные увлечения?

— Да, я много разного попробовал, когда начинал путь в спорте. Продолжительное время занимался плаванием — и мне очень нравилось. Полгода посвятил карате. В хоккей я пришел относительно поздно — в районе восьми лет. Сделал такой выбор, потому что два главных вида спорта в России — это футбол и хоккей. После чемпионата мира — 2000 детишки у нас стали проявлять больше внимания к хоккею (этот ЧМ прошел в Санкт-Петербурге. — «Газета.Ru»). Я был одним из тех, кому предложили попробовать себя в хоккее, и думаю, что тогда я сделал правильный выбор. Я сильно увлекся и проникся духом этого холода, напора, динамики и борьбы.

— До перехода в ЦСКА вы играли во многих нестоличных клубах — «Нефтехимике», «Реакторе», «Салавате Юлаеве», «Торосе», «Тракторе», «Челмете» и развивались очень поступательно. Расскажите, как эти команды помогали вам развиваться и с какими трудностями вы столкнулись на этом длинном пути?

— Да, мой путь был достаточно тернист. Как и сейчас. Мне не удавалось долгое время оставаться на одном месте. Были свои проблемы, нюансы и детали, потому что профессиональный спорт — очень жестокий и требовательный, скрупулезный, и на твою карьеру влияет очень много факторов как на площадке, так и за ее пределами.

Каждому человеку, наверное, хочется оставить свой след в истории, провести долгое время в одном клубе, приносить ему пользу, — особенно в большом, титулованном клубе. Однако так складывалось в моей жизни, что до определенного момента мне это не удавалось.

Но все к лучшему. От каждого места я старался брать самое хорошее и совершенствоваться в тех реалиях.

Насколько пересекаются твои интересы с интересами клуба — это уже другой вопрос. Это большая удача, если так происходит, и ты можешь надолго связать свою жизнь с одной командой.

В любом случае каждый клуб дал мне какую-то важную крупицу, и надеюсь, что я тоже дал им что-то от себя, а в совокупности все это вылилось в финальный результат меня как личности, как профессионального спортсмена.

«Каждый спортсмен с детства считает себя патриотом и хочет играть за сборную России»

— Какие основные успехи вам запомнились из того периода карьеры?

— Если говорить о самых глобальных успехах, то это дебют за сборную страны. Для каждого мальчишки возможность представлять свою страну на международном уровне — это за гранью мечтаний, это большая честь и ответственность.

Каждый с детства считает себя патриотом и хочет играть за сборную, потому что туда вызываются самые лучшие. Когда ты выступаешь на Олимпиаде, это дорогого стоит. Непередаваемые ощущения.

Так что выделю свой дебют за сборную. В тот период я и на чемпионаты мира поездил, хотя не играл еще. Это все равно был крутой опыт, потому что там царит определенная аура, атмосфера ответственности и высоких задач. Также отмечу участие в Кубке Гагарина — все это в совокупности самые значимые достижения в тот период.

— Были ли моменты, когда вы думали, что хоккей — это не ваше и хотелось все бросить? Или вы всегда понимали, что вас ждет большое будущее?

— Думаю, у многих спортсменов на каком-то этапе карьеры происходит не то что бы выгорание, а просто встречаются такие обстоятельства, из-за которых ты думаешь: «Наверное, вот он — конец». Потому что ты не понимаешь, как двигаться дальше в таких условиях.

У меня был такой период в 14 лет, когда я играл в Петербурге и не видел дальнейшего развития в хоккее, потому что получал не очень много игровой практики и было не так много способствующих условий. В такой ситуации ты понимаешь, что надо либо искать их в другом месте, либо бросать это дело и искать себя в другом.

С такими реалиями мы сталкиваемся, потому что, повторюсь, профессиональный спорт — жесток, и детско-юношеский — не менее. Много детишек мечтают стать профессионалами, чемпионами. Идет жесткая селекция.

Бывает, что где-то ты не успеваешь что-то сделать, не даешь определенный результат, — тогда к тебе быстро теряется доверие. И тогда уже не особо важно, лучше ты или хуже: ты можешь оказаться не у дел.

Поэтому приходится искать возможности там, где в тебя поверят, где ты будешь нужен и сможешь давать пользу команде и самое главное — совершенствоваться. Потому что без саморазвития и продвижения ты не сможешь конкурировать на самом высоком уровне.

«Готов был пробиваться в НХЛ с низших лиг, но все сложилось к лучшему»

— В 2015 году вас задрафтовала «Филадельфия». Какой была ваша реакция на то, что вас выбрала эта команда? Следили вы за ее матчами, представляли, что однажды сыграете в этом джерси?

— Это случилось, когда мне было 18 лет. Тогда я играл за молодежную команду «Нефтехимика» — «Реактор», но очень много проводил времени с первой командой — тренировался с ними, ездил на матчи, получал большой опыт. Играл некоторые домашние и выездные матчи.

Тогда меня задрафтовали, и это было что-то невообразимое. Очень приятно чувствовать, что воплощается твоя детская мечта, а значит, ты что-то делаешь правильно, хорошо развиваешься, и в будущем у тебя есть возможность стать еще лучше.

Выбор на драфте НХЛ — это определенная мотивация, чтобы дальше что-то доказывать и совершенствоваться.

Когда взрослеешь, твое восприятие подобных событий меняется, и ты более рационально смотришь на определенные вещи. Но тогда это было очень круто, потому что каждый мальчишка хочет, чтобы его заметили и оценили по достоинству.

— После этого драфта вы семь лет еще играли в российских командах и продолжали свое развитие. Как вам удалось отнестись с таким терпением к своей карьере? Не было ли желания рвануть и попробовать свои силы за океаном раньше, как это сейчас делает 19-летний Иван Мирошниченко, который отправился в «Вашингтон Кэпиталз» к Александру Овечкину?

— Возвращаясь к реалиям: конечно, у меня были определенные трудности на пути. Пока еще нет известного имени и не хватает каких-то профессиональных навыков, молодые ребята нуждаются в доверии и в определенных авансах, которые они должны потом оправдать.

Сейчас молодым ребятам предоставляют больше возможностей себя проявить — и слава богу, что это так. Тенденция меняется.

Но когда я приходил, молодым было очень тяжело заявлять о себе и попадать в главные команды мастеров, потому что там большие контракты, требовался результат, и не в каждой команде готовы были пойти на риск и дать шанс молодым ребятам, которым предстоит еще адаптироваться и добавить в каких-то аспектах.

Были моменты, когда мне хотелось попробовать себя в НХЛ, но хоккей — это жестокий, серьезный спорт, и ты должен обладать определенными навыками, чтобы в нем преуспеть.

Я понимал, что идет жесткая селекция: люди из НХЛ изучают игроков достаточно скрупулезно. И тогда я не получал предложения отправиться в «Филадельфию».

Возможно, на этапе, когда было сложно заявить о себе, мне хотелось попасть в НХЛ, и я готов был пробиваться там через низшие лиги. Но все, что ни делается, — все к лучшему.

Я очень рад, что все так сложилось, и в России в меня в конечном счете поверили. Мне дали возможность — в Челябинске я сделал серьезный шаг вперед после своего периода в системе «Салавата Юлаева». Я смог своим результатом, своим отношением к делу оправдать ожидания людей. Я смог стать тем, кто я есть, и двигаться дальше.

«Понимал, что в ЦСКА смогу реализовать себя и сделать шаг вперед»

— В 2021 году вы перешли в ЦСКА и шикарно провели сезон. В 26 встречах регулярного чемпионата вы показали 91,9% отраженных бросков, а в плей-офф — 93,7% и завоевали Кубок Гагарина. Ожидали ли вы, что сразу покажете на топовом уровне такой результат?

— После моего перехода в ЦСКА у меня, конечно, были самые высокие ожидания, потому что это самый титулованный клуб страны и у него самые большие задачи. Каждый здесь понимает свою ответственность — и я в том числе.

Этот переход я воспринял с воодушевлением, потому что всегда ставлю себе самые высокие цели. Понимал, что в ЦСКА я смогу себя реализовать, побороться за кубок, сделать еще один шаг вперед, стать лучше и дать тот результат, который от меня ожидают.

Давление — это хорошая вещь. Если его направить в правильное русло, то оно возвышает спортсмена и дает импульс, который им движет. Здесь есть очень тонкая грань, и надо уметь с этим совладать.

Ты знаешь, чего ты хочешь: помочь команде побеждать в каждом матче, завоевывать кубки. Этот опыт помог мне поехать на Олимпиаду, получить звание лучшего вратаря в сезоне, завоевать Кубок Гагарина, а значит, в совокупности я все делал правильно.

В лучших условиях, с лучшими людьми рядом — персоналом, тренерами, игроками, — и при должном отношении рождается этот совокупный успех.

— Как вам работалось с Сергеем Федоровым в том сезоне? Вы отмечали, что он довольно строгий наставник.

— «Строгий» обладает широким значением. Я скажу — «дисциплинированный», «опытный» и «понимающий хоккей изнутри, вдоль и поперек».

С ним было достаточно просто, потому что он постоянно поддерживал ребят, понимал, что хочет видеть от команды, в какой хоккей играть, что видеть за пределами площадки и на ней. Поэтому ребятам было достаточно комфортно, не было чрезмерного давления.

Он старался поддерживать эмоционально, подсказывать, помогать, находить лучшие звенья и сочетания. Это современный специалист, который системно понимает хоккей, знает, что дает результат, чувствует, где уместны какие-то тактические вещи оборонительного или атакующего плана.

Он один из первых, кто начал на регулярной основе использовать хитрость в овертаймах — снятие вратаря и использование численного преимущества.

Это говорит о том, что у него есть определенное мышление, соответствующее задачам и амбициям клуба, который хочет все время выигрывать.

«Без поражения на Олимпиаде, возможно, мы с ЦСКА не выиграли бы Кубок Гагарина»

— На Олимпиаде вы завоевали серебро в составе сборной России, уступив только в финале Финляндии. Спустя время какие остались эмоции от этого матча и от тех Игр?

— На тот момент это было досадно, печально и неприятно, потому что мы прошли такой тяжелый путь на скоротечном турнире, и не так часто выпадает возможность выиграть олимпийское золото хоккеистам (улыбается).

Проиграть в финале — это серьезное поражение. Но это такой опыт… без этого чувства поражения, наверное, не было бы следующего шага, когда мы с командой смогли завоевать Кубок Гагарина.

Олимпийский опыт бесценен. Конечно, хотелось бы завершить тот турнир на хорошей ноте и выиграть золото Олимпийских игр, но я ни о чем не жалею в данный момент.

Серебро — это тоже дорогого стоит. Мы его заслужили, выиграли, провели хорошую работу, хотя всегда можно лучше. Какие-то моменты можно было скорректировать, сейчас проанализировав. Но в целом это положительный опыт, который может дать тебе определенный толчок.

Поэтому я философски отношусь к таким моментам и использую любую возможность для того, чтобы стать лучше в ментальном плане, физическом и техническом. Тем более что игровой опыт, подкрепляющийся какими-то достижениями и медалями, — это бесценно.

— ЦСКА дважды подряд победил в Кубке Гагарина. На ваш взгляд, каковы шансы завоевать этот Кубок трижды подряд и стать самой титулованной командой России с четырьмя победами в плей-офф КХЛ?

— Я думаю, команде это более чем под силу, поскольку основная масса ребят осталась. Весь процесс отлажен. Ребята знают этот вкус победы, знают, что и как нужно делать, чтобы достичь результата. Эту цель каждый держит в голове.

Думаю, людям глупо отказываться от мысли, что можно трижды подряд победить в Кубке Гагарина, потому что такого еще никто не делал.

Думаю, каждый захочет это реализовать и приложить все усилия для этого. Поэтому я считаю, что это более чем возможно. Хотя, конечно, все будет зависеть от обстоятельств и деталей: важна совокупность всех мелочей.

— Готовы ли вы морально снова стать основным вратарем ЦСКА и привести команду к победе, как в сезоне-2021/22?

— Безусловно, я готов вернуться в то свое русло, в те свои кондиции, в то состояние. Но это будет зависеть от многих обстоятельств. Надеюсь на поддержку клуба, тренеров, персонала и ребят — всех, потому что это командный вид спорта, и здесь действует очень много факторов, помимо твоих личных профессиональных навыков. Есть рабочие и этические моменты. У нас отличный состав, есть сформированный костяк, который дополняют точечные усиления. Я думаю, если каждый приложит столько же усилий, сколько раньше, и даже чуточку больше — и я в том числе, — то результат должен быть положительный.

— Пока еще официально не объявили, что вы точно сыграете в сезоне-2023/24, хотя это почти неизбежно. Как справляетесь с таким подвисшим состоянием морально?

— Эта ситуация — как вы правильно выразились, «в подвисшем состоянии», — никому не комфортна. Но сейчас уже стало спокойнее, потому что моя задача — это выходить играть, становиться лучше, соответствовать тому, что ждут от меня и команды в целом.

Так что я концентрируюсь только на рабочем процессе — на тренировках, на понимании тактики и так далее. Расплескиваться на какие-то внешние переживания сейчас не очень правильно. Это будет отвлекать. Поэтому концентрируюсь на себе, хочу вернуть свою каждодневную рутину — и все.

«Поначалу скептически отнесся к чемпионату Вооруженных сил, но это оказалось интересно»

— Ваш последний на данный момент титул — серебряный призер чемпионата Вооруженных сил России в составе команды ВМФ. Насколько трудно было играть в этом чемпионате? Было ли реально побороться за победу?

— Да, последний мой игровой опыт — это чемпионат Вооруженных сил (улыбается). Это было достаточно интересно попробовать, хотя поначалу скептически относился к этой идее, потому что было тяжело перестраиваться, плюс моральная составляющая тоже довлела. Некоторое непонимание имело место быть. Но в целом я доволен.

Было прикольно это ощутить, увидеть что-то новое, понять, насколько ребята в армейской структуре тоже азартны и обладают духом соперничества. Все они веселые, позитивные.

Я больше получал удовольствие от того, что мог повариться в командной атмосфере, пообщаться в раздевалке, потравить какие-то шутки, почувствовать единение на матче… Было круто!

Надеюсь, что это мне поможет, потому что я очень заскучал по этим ощущениям и эмоциям.

В целом турнир был хороший, мы показали достойный результат. Все ребята были заряжены на победу, но, как мне потом сообщили, у нас были хорошие команды в соперниках, — в частности, «Звезда» из Чебаркуля. Это серьезный, слаженный коллектив, где люди очень много времени уделяют хоккею и построению внутрикомандной системы. Они выделялись на общем фоне. Мы постарались навязать борьбу, но все-таки опыт и сплоченность сыграла свою роль («Звезда» одержала победу в финале и стала восьмикратным победителем чемпионата Вооруженных сил России — «Газета.Ru»).

«Армия научила меня спокойствию и осознанию»

— Говорят, что многих меняет армия, делает более самостоятельными и ответственными. Вы, как топовый спортсмен, и так были трудолюбивым и самостоятельным. Можно ли сказать, что какие-то ваши внутренние качества стали еще более развитыми после года службы?

— Вы правильно говорите, что в какой-то степени армии делает тебя более дисциплинированным и ответственным, но если ты уже сформировавшийся человек с определенными убеждениями, жизненным вектором и пониманием, то это не так сильно заметно. Это справедливо больше для молодых ребят, которые приходят после институтов, колледжей и школ и еще находятся в процессе становления и взросления.

Мне армия помогла больше окрепнуть в эмоциональном плане: я научился пониманию, спокойствию и осознанию.

Думаю, это и называется жизненный опыт, который учит тебя изнутри. Это очень-очень важно. Даже не буду дополнять. Психология очень важна в жизни любого человека — неважно, спортсмен ты или нет. Потому что ты взаимодействуешь с другими людьми, у тебя есть определенные обязательства, и от эмоционального фона зависит качество твоей работы и других жизненных моментов.

— Этим летом вы поехали отдыхать в Дубай и на Мальдивы. Почему выбрали именно эти места и пляжный отдых?

— Просто потому что решили разбавить отдых и попробовать зацепить несколько стран. Обычно ведь летишь с целью просто полежать на пляже, покупаться, получить витамин Д. А здесь мы взяли короткий период, чтобы ознакомиться с другой страной, погулять там несколько дней, посмотреть на культуру и архитектуру.

Все-таки интересно, как живут люди в других странах, потому что, когда ты весь год занимаешься своим делом и живешь в обыденных реалиях, то получить какой-то новый опыт и новые эмоции тяжело. А тут еще и в двух странах. Это очень положительно влияет на твое психологическое, душевное состояние.

На Мальдивах мы полежали, позагорали, погуляли — провели более размеренный, спокойный отдых, который был очень необходим.

Это было уединение от всего мира, перезагрузка, — и получилось очень круто. В частности, еще после армии хотелось отдохнуть полностью душой и телом. Это было отличное решение — зацепить несколько стран.

— Вы прыгали с парашютом. Слышала, что у футболистов в контрактах бывает запрет на прыжки с парашютом, поскольку при приземлении можно сломать ногу и получить другие травмы. Вас не пугает подобный риск?

— Я достаточно сильно люблю экстремальные виды спорта — конечно, с какими-то адекватными ограничениями. Для меня это выброс негативных эмоций, адреналина, в моменте ты можешь понять всю сущность себя. Это борьба с самим собой, со своими страхами, с внутренними эмоциями. Чтобы пойти на подобное, такой должна быть философия человека. Я люблю активный вид отдыха и, когда такие возможности предоставляются, их не упускаю. Давно было желание прыгнуть с парашютом, так что это решение далось мне легко.

«Если Мбаппе перейдет в «Реал», то проявит себя как хороший партнер и сделает команду лучше»

— Я увлекаюсь фигурным катанием и случайно заметила, что мы в соцсетях подписаны вместе на фигуристку Евгению Тарасову. Вы смотрите немного фигурное катание?

— Нет, не скажу, что я сильно увлекаюсь, просто слежу за событиями в общей массе, когда всплывают какие-то новости. Только на Олимпиаде удавалось смотреть за фигурным катанием, потому что все в сборной России были приобщены к одному делу. И это тоже был крутой опыт, — когда много атлетов из разных видов спорта трудятся на благо общего дела своей страны, и есть возможность более тщательно изучить каждый вид. Но в то же время ты не особо зацикливаешься, потому что сконцентрирован на своем результате и стараешься не сильно расплескивать эмоции.

— А в футболе вы болеете за ЦСКА, смотрите какие-то матчи?

— За футболом я тоже не слежу пристально. Смотрю в основном главные матчи европейских чемпионатов, Лиги чемпионов, чемпионата мира, Евро, а также слежу за громкими переходами. Бывает, что вылезают сводки интересных статей про командные бытовые условия, про их образ жизни, — мне очень интересно, как футбольные команды функционируют внутри.

Во время службы в армии удалось прочитать книгу Пепа Гвардиолы про первые четыре года в «Ман Сити» — как он строил команду, что хотел там видеть, про их внутреннюю кухню.

Такая тематика мне интересна.

— В своем Telegram-канале вы выкладывали пост о том, что поддерживаете мадридский «Реал». В связи с этим вопрос: хотите ли вы, чтобы Килиан Мбаппе перешел в этот клуб? Или важнее внутрикомандная атмосфера, которая рискует разрушиться, когда придет игрок, привыкший к очень особенному обращению с собой?

— У меня с детства было два любимых клуба — «Челси» и «Реал». В юношеском возрасте я более пристально следил за матчами, но не могу сказать, что супердетально разбираюсь в футболе и знаю тактические вещи на топовом уровне. У меня есть понимание футбола, но я больше получал удовольствие от просмотра матчей, когда был более юн и у меня было другое восприятие мира. Тогда мне было интересно.

По поводу Килиана Мбаппе: я думаю, не будет ничего страшного, если он перейдет в «Реал», потому что амбициозные и целеустремленные игроки делают команду лучше.

Я смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом — и это мэтр своего дела, который говорил: «Я не обязан вам нравиться, вы не должны меня любить, но мы знаем, для чего мы все здесь собрались, — мы хотим добиться того, чего не добивались ранее».

Такие игроки — это люди с наивысшими ожиданиями и целями как для себя, так и для команды. Они хотят выигрывать и побеждать. Я думаю, что в совокупности все равно Джордан был хорошим партнером по команде. Даже когда он имел свое мнение по какому-то вопросу, это делало команду лучше.

Когда у тебя есть мнение и к нему прислушиваются, вы приходите к какому-то компромиссу и так вы сможете двигаться в одном направлении.

Если Мбаппе перейдет в «Реал», то ему создадут там все условия, а он в свою очередь проявит себя как хороший партнер с высокими профессиональными качествами и амбициозностью.

Думаю, что благодаря силе характера он сможет совладать со своими предыдущими убеждениями, потому что он должен считаться с тем, что футбол — это все-таки командный вид спорта, а не индивидуальный. Тем более если ты играешь в таком клубе, как «Реал».

— Чем еще приносит вам радость в жизни, помимо спорта?

— Общение с близкими и друзьями, потому что так я отдыхаю и чувствую себя комфортно. По прошествии лет ты понимаешь, насколько это важно. Близкие люди всегда поддержат, поймут, и им неважно, какое у тебя материальное состояние и какой характер. Они принимают тебя таким, какой ты есть, и вы можете быть открытыми друг для друга. В наше время это очень важно, и я это очень ценю. Здравый смысл должен присутствовать во всем, и всегда должна быть какая-то человечность.

Очень люблю поиграть в приставку со своими лучшими друзьями, — если есть такая возможность, никогда не упускаю.

Две любимые игры — FIFA и NHL, футбол и хоккей.

Также увлекаюсь компьютерами. В свое время сам собрал себе компьютер и иногда поигрываю там в стрелялку — в свободное и уместное время. Люблю гулять, покататься на велосипеде, на самокатах, попробовать водные виды спорта — все в совокупности. В общем предпочитаю обычное бытие.