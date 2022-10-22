Спорт

Справилась даже без тройного акселя: Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Валиева лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы»

«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого этапа Гран-при России, который проходит в Москве. Короткую программу показали женщины. Для Камилы Валиевой это первый официальный старт после допингового скандала на Олимпиаде 2022 года, и фигуристка, не ставшая исполнять тройной аксель, без проблем выиграла короткую программу. На втором месте оказалась еще одна ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, замкнула тройку лидеров Анастасия Зинина.
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16:40

Сегодня мы увидели много достойных программ. Тройку лидеров замкнула бывшая ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина.

16:35

Итак, итоговая таблица по результатам короткой программы выглядит так:

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16:31

Фигуристка за свой прокат получает 35,61 балла.

16:29

Начинает Гречихина с каскада тройной сальхов + тройной тулуп, но справляется только с первым прыжком, а со второго падает. Сольный флип тоже получается только в два оборота вместо трех, но зато дорожка шагов следом оценена на четвертый. Но прыжковая часть у фигуристки сегодня не задалась — она срывает аксель, делая на нем бабочку. И ведь в целом программа смотрится очень красиво, лаконично, и жаль, что совсем не пошла сегодня у фигуристки прыжковая часть.

16:25

А замыкает короткую программу у женщин Мария Гречихина.

16:24

Валиева за свой прокат набирает 83,92 балла. Первая она, как иначе?

16:21

Свою короткую программу Валиева катает под «Интерстеллар», а в начале делает то движение с азбукой Морзе. Первый элемент — двойной аксель — получается прекрасно, очень чистый, пролетный прыжок, как и сольный тройной флип. Дорожки шагов, вращения, переходы — все это выполнено безукоризненно, в стиле Валиевой. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит без нареканий. Шикарная программа, которая пробирает до мурашек, а завершает Камила элегантным жестом, срывая овации.

16:17

На льду Камила Валиева!

16:17

Судьи оценивают прокат Аскаровой 47,65 балла.

16:15

Первым элементом стоит у Аскаровой каскад тройной тулуп + тройной тулуп, и немного ее закружило после приземления со второго прыжка, но вытянула она каскад. Двойной аксель выполняет она без видимых проблем, дорожка следом получает третий уровень, как и вращения. Сольный тройной флип получается отличным. Приятное впечатление оставляет программа и сама фигуристка, несмотря на мелкие недочеты, но в целом справляется Аскарова.

16:11

Карима Аскарова выходит со своим прокатом на лед.

16:11

46,04 балла — именно столько набирает фигуристка за свой прокат. Интересно, что в самом начале должен был быть каскад с тройным флипом, но из-за падения она по ходу перестроила свою программу. Это достойно уважения.

16:09

Увы, но тоже с падения начинает фигуристка, не справляется с тройным флипом. К тройному лутцу в каскаде Молчанова смогла прикрепить только двойной тулуп, но зато элементы вышли чистыми. Но все равно достаточно помарок допускает фигуристка в своей программе, в том числе и на дорожке шагов, к сожалению. Двойной аксель получается, чуть неуверенно, но получается. Но увы, маленькие шероховатости портят впечатление немного, но для фигуристки это только дебют.

16:05

А на льду появляется Анастасия Молчанова.

16:03

Акатьева за свой прокат получает 72,70 балла и даже несмотря на падение выходит на первое место.

16:01

Первым элементом пытается исполнить Акатьева тройной аксель, но не получает он у фигуристки — падение. Зато следом идет чистейший тройной флип, который получает солидную надбавку. Дорожки шагов на четвертый уровень, каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже выполнен блестяще. Прекрасно со своей программой справляется Акатьева, если исключить то весьма обидное падение с акселя.

15:58

А на льду ученица Этери Тутберидзе — Софья Акатьева.

15:57

Горбачева получает за свой короткий прокат 66,87 балла.

15:55

Под саундтрек из фильма «Круэлла» выступает Горбачева. И очень странное у нее происходит падение, в момент скольжения и приземления с двойного акселя не удерживается спортсменка. Зато следом выполняет она чистый тройной риттбергер, и дорожка шагов получается отличной. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп фигуристка тоже справляется беспроблемно. Вся программа смотрится органично, хорошо спортсменка владеет коньком, от того весьма обидно за неудачу на акселе.

15:51

Открывает вторую разминку Алина Горбачева.

15:44

Вторая разминочная группа выходит на лед. Камила Валиева и Софья Акатьева выступят в ней.

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15:42

Фигуристка за свой прокат набирает 44,54 балла.

15:40

Первым фигуристка ставит каскад тройной лутц + тройной тулуп, и с небольшими недочетами получаются прыжки, а вот с тройного флипа Ковалева и вовсе падает. Зато вращения у фигуристки получаются очень хорошо, судьи ставят за них четвертый уровень. С двойным акселем спортсменка справляется хорошо, этот прыжок выходит без каких-либо проблем. Собралась Ковалева к концу программы, но вот начало, к сожалению, не задалось.

15:37

Замыкает первую разминочную группу Маргарита Ковалева.

15:36

Судьи оценивают прокат Захаровой в 66,23 балла.

15:34

Каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы получается просто отлично, как и следующий двойной аксель — очень легко, на высокой скорости исполнила фигуристка эти элементы. Интересная у Захаровой хореография, в которую вписаны и дорожки, и вращения, оцененные на четвертый уровень. Сольный тройной флип получается также беспроблемным, и прекрасное впечатление производит самая юная участница — ей всего лишь 14 лет. Отличное выступление!

15:31

София Захарова, которая также представляет Санкт-Петербург, на льду.

15:39

59,22 балла набирает Свириденко.

15:28

Свириденко начинает с каскада тройной лутц + двойной тулуп, видимо, тройной должен был быть прыжок, но не получилось. Зато сольный двойной аксель прекрасным выходит, как и вращения, которые фигуристка исполняет на высокой скорости. Сольный тройной флип выходит блестяще, отлично с ним справляется фигуристка. Да и вся программа смотрится очень достойно, несмотря на ошибку в каскаде в самом начале.

15:25

Полина Свириденко выходит на лед.

15:25

64,76 балла — именно столько получает Шульская за свой прокат.

15:23

Начинает Шульская каскада тройной лутц + тройной тулуп, и получает он практически безукоризненно, как и следующий за ним сольный двойной аксель. Элегантные вращения демонстрирует фигуристка на льду, которые судьи оценивают на четвертый уровень. Никаких проблем у Шульской не возникает и с тройным флипом — прыжок выполнен четко. Уверенно фигуристка держится на льду, не показывает волнение, и перед нами еще одно великолепное выступление.

15:19

Валерия Шульская, представляющая Оренбургскую область, выходит на лед.

15:19

Судьи оценивают прокат Зининой в 70,19 балла.

15:17

Первым прыжком Зинина ставит двойной аксель, прыгает его чисто — с руками наверх. С тройным флипом тоже никаких проблем не возникает — все чисто и четко. Вращения и дорожки шагов судьи оценивают на четвертый уровень, а вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп появляются небольшие проблемы с первым элементом, но справляется Зинина, вытаскивает его. Очень достойное выступление, прекрасно фигуристка справилась со своей программой.

15:13

Анастасия Зинина из Москвы появляется на льду.

15:13

Хахыртдинова за свой короткий прокат набирает 52,77 балла.

15:11

Начинает фигуристка с чистого двойного акселя, прекрасно у нее получился прыжок, как и следующий тройной риттбергер. Очень плавно, спокойно исполнила она эти прыжковые элементы. Также изящно у нее получилось вращение. С каскадом тоже особых проблем не возникло — тройной лутц + тройной тулуп она исполнила, правда, на втором прыжке может быть небольшой недокрут. Но в целом программа спортсменки смотрится цельно, очень плавно и красиво.

15:08

Анастасия Хахыртдинова открывает соревнования.

15:00

А на лед уже выходит первая группа фигуристок.

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14:55

Вот так выглядит полный состав участниц. Всего на лед выйдут 12 фигуристок.

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14:50

Соревнования начнутся в 15.00 по московскому времени.

14:45

Добрый день, уважаемы любители фигурного катания. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию женской короткой программы на московском этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

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