Справилась даже без тройного акселя: Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

16:29

Начинает Гречихина с каскада тройной сальхов + тройной тулуп, но справляется только с первым прыжком, а со второго падает. Сольный флип тоже получается только в два оборота вместо трех, но зато дорожка шагов следом оценена на четвертый. Но прыжковая часть у фигуристки сегодня не задалась — она срывает аксель, делая на нем бабочку. И ведь в целом программа смотрится очень красиво, лаконично, и жаль, что совсем не пошла сегодня у фигуристки прыжковая часть.