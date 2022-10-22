Справилась даже без тройного акселя: Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Сегодня мы увидели много достойных программ. Тройку лидеров замкнула бывшая ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина.
Начинает Гречихина с каскада тройной сальхов + тройной тулуп, но справляется только с первым прыжком, а со второго падает. Сольный флип тоже получается только в два оборота вместо трех, но зато дорожка шагов следом оценена на четвертый. Но прыжковая часть у фигуристки сегодня не задалась — она срывает аксель, делая на нем бабочку. И ведь в целом программа смотрится очень красиво, лаконично, и жаль, что совсем не пошла сегодня у фигуристки прыжковая часть.
Свою короткую программу Валиева катает под «Интерстеллар», а в начале делает то движение с азбукой Морзе. Первый элемент — двойной аксель — получается прекрасно, очень чистый, пролетный прыжок, как и сольный тройной флип. Дорожки шагов, вращения, переходы — все это выполнено безукоризненно, в стиле Валиевой. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит без нареканий. Шикарная программа, которая пробирает до мурашек, а завершает Камила элегантным жестом, срывая овации.
Первым элементом стоит у Аскаровой каскад тройной тулуп + тройной тулуп, и немного ее закружило после приземления со второго прыжка, но вытянула она каскад. Двойной аксель выполняет она без видимых проблем, дорожка следом получает третий уровень, как и вращения. Сольный тройной флип получается отличным. Приятное впечатление оставляет программа и сама фигуристка, несмотря на мелкие недочеты, но в целом справляется Аскарова.
46,04 балла — именно столько набирает фигуристка за свой прокат. Интересно, что в самом начале должен был быть каскад с тройным флипом, но из-за падения она по ходу перестроила свою программу. Это достойно уважения.
Увы, но тоже с падения начинает фигуристка, не справляется с тройным флипом. К тройному лутцу в каскаде Молчанова смогла прикрепить только двойной тулуп, но зато элементы вышли чистыми. Но все равно достаточно помарок допускает фигуристка в своей программе, в том числе и на дорожке шагов, к сожалению. Двойной аксель получается, чуть неуверенно, но получается. Но увы, маленькие шероховатости портят впечатление немного, но для фигуристки это только дебют.
Акатьева за свой прокат получает 72,70 балла и даже несмотря на падение выходит на первое место.
Первым элементом пытается исполнить Акатьева тройной аксель, но не получает он у фигуристки — падение. Зато следом идет чистейший тройной флип, который получает солидную надбавку. Дорожки шагов на четвертый уровень, каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже выполнен блестяще. Прекрасно со своей программой справляется Акатьева, если исключить то весьма обидное падение с акселя.
Под саундтрек из фильма «Круэлла» выступает Горбачева. И очень странное у нее происходит падение, в момент скольжения и приземления с двойного акселя не удерживается спортсменка. Зато следом выполняет она чистый тройной риттбергер, и дорожка шагов получается отличной. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп фигуристка тоже справляется беспроблемно. Вся программа смотрится органично, хорошо спортсменка владеет коньком, от того весьма обидно за неудачу на акселе.
Вторая разминочная группа выходит на лед. Камила Валиева и Софья Акатьева выступят в ней.
Первым фигуристка ставит каскад тройной лутц + тройной тулуп, и с небольшими недочетами получаются прыжки, а вот с тройного флипа Ковалева и вовсе падает. Зато вращения у фигуристки получаются очень хорошо, судьи ставят за них четвертый уровень. С двойным акселем спортсменка справляется хорошо, этот прыжок выходит без каких-либо проблем. Собралась Ковалева к концу программы, но вот начало, к сожалению, не задалось.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы получается просто отлично, как и следующий двойной аксель — очень легко, на высокой скорости исполнила фигуристка эти элементы. Интересная у Захаровой хореография, в которую вписаны и дорожки, и вращения, оцененные на четвертый уровень. Сольный тройной флип получается также беспроблемным, и прекрасное впечатление производит самая юная участница — ей всего лишь 14 лет. Отличное выступление!
Свириденко начинает с каскада тройной лутц + двойной тулуп, видимо, тройной должен был быть прыжок, но не получилось. Зато сольный двойной аксель прекрасным выходит, как и вращения, которые фигуристка исполняет на высокой скорости. Сольный тройной флип выходит блестяще, отлично с ним справляется фигуристка. Да и вся программа смотрится очень достойно, несмотря на ошибку в каскаде в самом начале.
Начинает Шульская каскада тройной лутц + тройной тулуп, и получает он практически безукоризненно, как и следующий за ним сольный двойной аксель. Элегантные вращения демонстрирует фигуристка на льду, которые судьи оценивают на четвертый уровень. Никаких проблем у Шульской не возникает и с тройным флипом — прыжок выполнен четко. Уверенно фигуристка держится на льду, не показывает волнение, и перед нами еще одно великолепное выступление.
Первым прыжком Зинина ставит двойной аксель, прыгает его чисто — с руками наверх. С тройным флипом тоже никаких проблем не возникает — все чисто и четко. Вращения и дорожки шагов судьи оценивают на четвертый уровень, а вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп появляются небольшие проблемы с первым элементом, но справляется Зинина, вытаскивает его. Очень достойное выступление, прекрасно фигуристка справилась со своей программой.
Начинает фигуристка с чистого двойного акселя, прекрасно у нее получился прыжок, как и следующий тройной риттбергер. Очень плавно, спокойно исполнила она эти прыжковые элементы. Также изящно у нее получилось вращение. С каскадом тоже особых проблем не возникло — тройной лутц + тройной тулуп она исполнила, правда, на втором прыжке может быть небольшой недокрут. Но в целом программа спортсменки смотрится цельно, очень плавно и красиво.