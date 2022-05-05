«В «Спартак» не возьмут, надо ехать в Китай»: что ждет Дзюбу после ухода из «Зенита»

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба в межсезонье может сменить клубную прописку. По информации СМИ, один из самых высокооплачиваемых игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет предложения из европейских клубов. Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с «Газетой.Ru» предложил Дзюбе уехать в Китай, а бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что форварда примут в любую команду, кроме «Спартака».

RT опубликовал новость о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба покинет расположение сине-бело-голубых в качестве свободного агента по окончании нынешнего сезона. Как утверждает источник, у футболиста есть несколько предложений из России и Европы.

После прихода в клуб Ивана Сергеева, на количество голов которого в текущем розыгрыше РПЛ Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем, 33-летний форвард провел лишь одну полную игру, что серьезно усложнило ему жизнь.

Дзюба не сумел активировать опцию автоматического продления контракта — для этого ему было нужно провести на поле не менее 70% игрового времени.

Как сообщает бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем Telegram-канале, на воспитанника московского «Спартака» есть спрос за рубежом — к нему проявляют предметный интерес стамбульский «Фенербахче» и белградская «Црвена Звезда».

При этом журналист упомянул и позицию петербургского «Зенита» в лице генерального директора Александра Медведева. Функционер в одном из своих недавних интервью заявил, что в данный момент стороны обсуждают детали возможного соглашения.

«Клуб был готов продлевать. Но менялся статус. Готов ли был Дзюба играть, как во втором круге РПЛ, начиная матчи в запасе?» — написал Казаков.

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что в случае твердого намерения Дзюба сможет сменить клуб без проблем.

«Дзюба может в любую команду России перейти, кроме «Спартака», наверное. Его примут с удовольствием. Артем — лидер, он умеет создавать микроклимат, мы видели это в «Зените».

Для меня непонятно, почему ему не предлагают контракт. Он отдал много сил «Зениту», является рекордсменом по всем забитым мячам в России. Я думаю, что ему предложат контракт, но не такой, какой бы он хотел. Возможно, поэтому он и решил уйти. На мой взгляд, самое оптимальное для него — остаться в Петербурге и доказывать там. Его там все знают, знают его способности», — заявил Булыкин.

При этом экс-форвард амстердамского «Аякса» отметил, что Дзюба вряд ли покинет российский чемпионат.

«Воссоединение Дзюбы и Черчесова в «Ференцвароше»? Нет, он туда не поедет. Я думаю, он уже вообще никуда не поедет. Поздновато куда-то ехать. Единственное — найти какой-либо клуб в Москве или Санкт-Петербурге», — заключил Булыкин.

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 25 матчах, один из которых — с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач. В середине апреля форвард прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил «Газете.Ru», что петербургский клуб при помощи спонсоров легко сможет найти замену 33-летнему форварду.

«Дзюба в «Зените» заработал себе огромные деньги, сделал имя, став лучшим центрфорвардом в истории России. Он расцвел там в полную силу и в составе сборной России смог принести ей большой успех. Он — очень талантливый футболист.

Я не буду говорить о его человечествах качествах, это не моя прерогатива — говорить что-то о его личности, но как игрок он — один из лучших за всю историю России.

То, что он заканчивает выступать за «Зенит» — это естественно. «Зенит» — это не простая команда, на его место при необходимости «Газпром» может приобрести за большие деньги любого игрока. Потребности клуба сейчас на 80% закрывает Сергеев», — сказал Кавазашвили.

По мнению эксперта, Дзюба вряд ли сможет вернуться в московский «Спартак», а привычка к большим деньгам позволит игроку найти более привлекательные с этой точки зрения места для продолжения карьеры.

«Отправится ли Дзюба в «Спартак»? Нет, его сейчас никто не возьмет. Я более чем уверен этом. Он не нужен «Спартаку». Красно-белые играют в свой футбол.

Дзюба уже привык к большим деньгам, поэтому ему, на мой взгляд, стоит уехать в Китай, где бы он поиграл года два-три, удивил и обрадовал китайских болельщиков своей могучей фигурой на фоне не очень рослых футболистов.

Забивал бы головой, после чего бы вернулся, обогатившись на много-много миллионов. После этого ему надо будет думать о будущем, потому что он, кроме футбола, ничего не умеет делать. Надо будет ему заново учиться жить. Вот и все», — заключил Кавазашвили.

В списке лучших бомбардиров текущего сезона в РПЛ Дзюба делит третье место с нападающими «Сочи» Матео Кассьерой и «Динамо» Федором Смоловым. Оба игрока имеют в своем активе по 11 забитых мячей, только колумбиец все свои голы забил с игры.