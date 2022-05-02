«Если у Слуцкого есть совесть, он должен уйти»: «Рубин» оказался на грани катастрофы

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» разгромно уступил на своем поле «Сочи» со счетом 0:6. После игры наставник казанцев Леонид Слуцкий не исключил, что руководство может принять решение о его увольнении. Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» связал неудачное выступление казанцев с массовым отъездом иностранцев, а Валерий Гладилин считает, что у команды есть серьезные внутренние проблемы, с которыми должно разобраться руководство.

В текущем сезоне это не первое поражение татарстанской команды с крупным счетом. В марте подопечные Леонида Слуцкого уступили московскому ЦСКА (1:6) и самарским «Крыльям Советов» (0:5). В ноябрьском матче против «Ростова» казанцы пропустили пять мячей, ответив лишь одним точным ударом.

Разгром от «Сочи» с новой силой породил разговоры о целесообразности работы Слуцкого в «Рубине». Дело не столько в участившихся крупных поражениях, но и в том, что команда идет на 12-м месте, а от зоны стыковых матчей ее отделяет лишь одно очко.

Слуцкий после матча с «Сочи» рассказал, что у руководства команды есть возможность разорвать с ним контракт без любых выплат компенсации.

«Хотел бы я доработать в «Рубине» до конца сезона? Если ты хлебаешь такой большой ложкой, то надо хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция. У клуба может бы иная позиция», — сказал тренер.

Экс-футболист сборной России Роман Широков в беседе с «Матч ТВ» отметил, что клуб покинули почти все легионеры после начала событий на Украине, но и с ними команда не показывала достойного результата.

«Понятно, что из клуба ушли почти все иностранцы, но в происходящем с командой вина тренера все равно весомее. Они и с легионерами шли в районе десятого места, какой-то выдающейся игры и до их отъезда не было.

Слуцкий говорил, что ему нужно два месяца, чтобы поставить игру, но каких-то внятных изменений не видно, хотя времени уже прошло достаточно.

Еcли в предыдущих матчах у «Рубина» еще были какие-то шансы, можно было говорить о невезении, то в игре c «Cочи» все было безнадежно. В первом тайме они, дай бог, со своей половины поля вышли два-три раза.

Команда не имеет права так играть. Понятно, что выводы должно делать руководcтво, но тренер должен тоже понимать, что проиcходит. Еcли еcть cовеcть, то, наверное, он сам должен принять решение об уходе», — сказал Широков.

А вот экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин встал на сторону Слуцкого, заявив в разговоре с «Газетой.Ru», что «Рубин» является одной из самых пострадавших команд РПЛ из-за массового отъезда иностранцев.

«В этих результатах есть объективные причины. Команда была не готова к массовому отъезду иностранцев. Надо доигрывать чемпионат. Понятно, что отступать уже некуда. Слуцкий знает обстановку, знает каждого игрока.

Если придет кто-то новый, начнет что-то менять, то уже чемпионат закончится. Если Слуцкий в полном контакте с командой, то разговора об отставке быть не должно. Если он сам по себе, а команда сама по себе, то изменения могут напрашиваться.

Но я думаю, надо дать ему доработать. Как бы хуже не было».

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что причиной неудач являются внутренние проблемы «Рубина», не известные широкой публике.

«Слуцкий — опытный специалист, но что-то у них не идет. У «Рубина» есть финансовые ресурсы, есть исполнители. Видимо, есть какие-то процессы, которые не управляются. Не просто так команда разваливается и проигрывает 0:6. Надо разобраться руководителям клуба, что в команде происходит», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Сейчас «Рубин» находится в ситуации, о которой несколько месяцев назад никто не мог и подумать. Команду покинули практически все легионеры, которые составляли ее костяк. Хван Ин Бом ушел в аренду в «Сеул», Сеад Хакшабанович теперь футболист шведского «Юргордена», Хвича Кварацхелия, который был одной из главных звезд российского чемпионата, и вовсе ушел в «Наполи» транзитом через батумское «Динамо».

Но и до отъезда легионеров у «Рубина» были серьезные проблемы с результатами.

Так, летом команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги конференций, проиграв по сумме двух матчей польскому «Ракуву» (0:0, 0:1).

Сейчас болельщикам казанцев стоит запастись терпением и надеяться, что в оставшихся трех матчах их команде удастся сохранить лицо. Впереди игры с московским «Локомотивом», екатеринбургским «Уралом» и «Уфой».