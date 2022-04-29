«Жадный папа пошел биться в суд»: Мамаев снизил процент алиментов

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев добился от Пресненского суда Москвы решения о пересмотре суммы алиментов, которые он должен выплачивать бывшей супруге Алане Мамаевой на содержание дочери. Вместо трети оклада он будет переводить в качестве алиментов шестую часть.

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев выиграл в суде у своей бывшей супруги Аланы. Пресненский районный суд столицы своим решением «исправил арифметическую ошибку» в решении по иску Аланы Мамаевой к своему экс-мужу.

Изначально по решению того же суда Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но теперь сумма сокращена вдвое — бухгалтерия «Химок» будет переводить шестую часть оклада игрока на счет бывшей жены.

«Суд постановил исправить допущенную в резолютивной части решения суда арифметическую ошибку, указать «1/6 заработка или иного дохода ежемесячно» вместо указанного 1/3», – рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Мамаев нынешней зимой перебрался в «Химки» из «Ростова», в составе которого провел в первой части сезона всего шесть матчей в Российской премьер-лиге. В составе новой команды футболист пока появился на поле один раз, сыграв 26-го февраля первый тайм встречи с московским «Динамо» (0:3).

После этого Павел на протяжении месяца лечил травму, а в апреле дважды попадал в заявку на матчи чемпионата, но не выходил на поле ни против ЦСКА (4:2), ни против самарских «Крыльев Советов» (4:1).

При этом Мамаев в январе женился во второй раз. Новой супругой футболиста стала подруга его прежней спутницы жизни блогер Надежда Санько.

Ранее Санько, которая сейчас находится в положении, заявляла, что Алана Мамаева забирает деньги, которые положены дочери, себе.

«Мы ничего Алане платить не собираемся. Платить ей — это бред. Этой бабе никто не даст ни рубля. Она вообще кто, чтобы ей что-то платить? А Пашиной дочке — все, что он посчитает нужным. Как решит — так и будет, — цитирует новую супругу футболиста «Стархит».

— Когда прикрываясь детьми человек хочет упасть на иждивение, и чтобы содержали ее и родственников, сожителей — извините, такого не будет. Ребенка содержать — это одно, а содержаться самой за счет ребенка — это уже другое».

На ситуацию с новым решением суда отреагировала известный блогер Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка и подруга Мамаевой.

«Жадный папа пошел биться в суд для уменьшения размера и победил, теперь он должен выплачивать на содержание дочери 1/6 своего дохода. С кем Павел бился в суде? Да не с женой бывшей, а с дочерью родной. Это у нее он отнимал, что мог, — написала Погребняк в своем Telegram-канале.

— Незадолго до суда новая жена Павла, Надя Санько, вышла в эфир и твердо заявила, что не получит бывшая жена, Алана, денег. Ладно, Паша как на веревочке, ночную кукушку послушал и пошел деньги обратно в суде клянчить. Но он же и от сына усыновленного отказался, у мальчика травма на всю жизнь останется.

Санько в своем видео рассуждает, что деньги не ребенку, а Алане пойдут. Что ж за мать то она, такими категориями низменными мыслить, цинично рассуждать. Зная Алану, уверена, что деньги на дочь тратила бы разумно и о будущем ее думала бы. А Павлу пора бы уже повзрослеть и понять, что дети — они как родина: предав единожды, мытариться всю жизнь по углам придется, и все с чужими людьми».