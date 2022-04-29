«Обычно такое к хорошему не приводит»: Каррера готов вернуться в «Спартак»

Итальянский тренер Массимо Каррера, под руководством которого московский «Спартак» выиграл свое единственное чемпионство в РПЛ при Леониде Федуне, в очередной раз заявил о желании вернуться в клуб. Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в необходимости его возвращения и отметил, что нынешний главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли еще может выиграть Кубок России и сохранить пост.

«Хотел бы вернуться»

Итальянский тренер Массимо Каррера в очередной раз высказался о возможном возвращении в московский «Спартак». Недавно отметивший свое 58-летие специалист заявил, что был бы рад снова возглавить красно-белых и готов это сделать даже в самом ближайшем будущем.

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — приводит слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Это далеко не первое высказывание Карреры даже за последнее время. Итальянский наставник постоянно комментирует выступления красно-белых, верным поклонником которых остался и после отставки из клуба.

«Мне очень жаль, что «Спартак» не смог победить «Ростов». У «Спартака» очень сложная ситуация. Но я думаю, что команда не вылетит из РПЛ», — говорил Карррера Sport24 после недавнего поражения (2:3) красно-белых.

«Если команда вылетит из Премьер-лиги, буду шокирован, однозначно. «Спартак» — самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны. Если болельщикам предстоит такое пережить, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет. Красно-белые останутся в РПЛ. Не сомневаюсь в этом»,

— высказался итальянец чуть позже более развернуто тому же изданию.

Отреагировал он и на слова президента десятикратных чемпионов России Леонида Федуна, который заявил, что не покинет клуб, несмотря на сложную финансовую ситуацию в связи с кризисом.

«Леонид Федун остается в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид — сильный руководитель», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Единственный тренер-чемпион

Напомним, что Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Изначально он приходил в команду перед сезоном-2016/17 в качестве помощника возглавлявшего тогда красно-белых Дмитрия Аленичева.

Однако 5 августа 2016 года после сенсационного вылета команды от кипрского АЕКа из-за гола на последних минутах в Москве в третьем квалификационном раунде Лиги Европы Аленичев был отправлен в отставку.

Каррера был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера, но итальянцу, который ранее никогда не работал на этой должности, удалось быстро сплотить вокруг себя коллектив и дать результат в первых встречах, после чего приставка «и. о.» была убрана и он стал постоянным наставником.

Под руководством Карреры «Спартак» выдал мощный сезон и убедительно выиграл Российскую премьер-лигу впервые с сезона-2001, когда клубом руководил Олег Романцев.

После этого красно-белые летом 2017-го переиграли столичный «Локомотив» в Суперкубке страны, а затем выдали еще один яркий сезон.

Команда под руководством Карреры боролась за выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв на групповой стадии испанскую «Севилью» со счетом 5:1 и сыграв на «Открытие Арене» вничью с «Ливерпулем» Юргена Клоппа (1:1), причем именно москвичи вели в счете после штрафного Фернандо.

Правда, в игре второго круга на «Энфилде», в которой и решалась судьба команды в главном еврокубке, «Спартак» был разгромлен со счетом 0:7.

Не смогли подопечные Карреры и защитить титул на национальном уровне, заняв только третье место.

А в следующем сезоне атмосфера вокруг и внутри команды явно стала портиться. Итальянский специалист вступил в конфликт с капитаном команды Денисом Глушаковым, который в итоге вместе с Андреем Ещенко был отправлен в дублирующий состав и пребывал там до увольнения Карреры.

Помимо вопросов внутренней кухни, причиной неудач команды стала и продажа в «Севилью» Квинси Промеса. Без своего голландского лидера красно-белые смогли из следующих девяти поединков выиграть только в двух. В итоге осенью 2018-го Каррера был уволен после поражения от тульского «Арсенала» на своем поле (2:3).

Тем не менее специалист остался любимцем болельщиков, которые встали на его сторону в конфликте с игроками и были возмущены отставкой главного тренера, который смог вернуть красно-белым заветный чемпионский титул.

После этого Каррера работал с греческим АЕКом и итальянским «Бари» в Серии С, но успехов не снискал. С тех пор его имя периодически всплывает в различных слухах о назначении в команды РПЛ, а сам тренер регулярно признается в любви к «Спартаку» и явно хочет вернуться.

Плюсы и минусы

Несмотря на то что период руководства Карреры клубом оказался очень ярким и успешным (особенно в сравнении со всеми другими тренерами, работавшими после Олега Романцева), единства в среде болельщиков по поводу возвращения специалиста не наблюдается.

Многих смущают возникшие на третий сезон работы итальянца внутренние конфликты, а также влияние агентов на селекцию, которое он допустил, доверившись «своим» людям.

Да и тренерский уровень самого Карреры непонятен до сих пор. Еще во время чемпионского сезона и сразу после него много говорилось о пресловутом «багаже Аленичева», а также о влиянии работавшего у итальянца ассистентом украинского тренера-тактика Романа Пилипчука.

Со временем стало понятно, что успех стал совокупностью многих факторов, и оценить, какой из них повлиял больше всего, сложно. С другой стороны, именно Каррера отвечал за результат и все аспекты работы команды, а потому его заслуга очевидна.

Вот только возможно ли повторение той атмосферы в команде в случае гипотетического возвращения итальянца на пост? Будет ли ему доверять Леонид Федун? А если не будет, то сможет ли Каррера работать эффективно в такой ситуации?

А есть еще фактор Заремы Салиховой. Спутница президента красно-белых, конечно, была около клуба и во время работы итальянца с командой, но тогда она отсутствовала в медийном поле. Теперь же комментирует все происходящее и как минимум активно участвует в принятии решений, если не является в этом главным человеком.

И Салихова уже как-то говорила о том, что Каррера является «пройденным этапом» и фактически «сбитым летчиком», скептически отзываясь о его реальных тренерских качествах.

При этом очевидным плюсом итальянца является его умение мотивировать, а различные инсайды из команды говорят и о том, что в плане тактики он тоже может предложить своим подопечным немало.

В плане опыта он уж точно не уступает нынешнему главному тренеру десятикратных чемпионов страны. Каррера тоже работал помощником у Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, а как игрок добивался успехов в том же «Ювентусе», а для «Аталанты» — вообще легенда.

Но прямо сейчас говорить о камбэке автора чемпионства-2017 просто странно, учитывая, что Ваноли совсем недавно приступил к работе, никуда не собирается уезжать, несмотря на сложную международную обстановку, и вывел красно-белых в полуфинал Кубка России.

Да, в чемпионате дела идут крайне плохо, но спартаковцы пока никуда не вылетают, а разницы между условным шестым или 12-м местом в итоговой таблице по факту не будет.

А вот если Ваноли будет уволен, то к кандидатуре Карреры в теории можно будет вернуться. Но успех будет реален только при консолидации всех клубных сил вокруг тренера, а в «Спартаке» с этим традиционно большие проблемы.

«В «Спартаке» проблемы везде»

Для «Газеты.Ru» возможное возвращение Карреры и ситуацию в «Спартаке» вообще прокомментировал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

«Это решать руководству, менеджменту. Когда есть разные финансовые условия, то здесь можно что-то обсуждать. Если же вспоминать, что он привел команду к чемпионству, то, конечно, можно пригласить, но обычно это ни к чему хорошему не приводит. Учитывая, что он иностранец, сделать это будет очень тяжело. Хотя мы видим, что сейчас многие клубы до сих пор не отказываются от иностранцев. Я бы уже сделал ставку на российскую молодежь, — считает Булыкин. — Насколько я понял, как тренер и мотиватор он нравился и вписал себя в историю.

Этим он уже добился уважения многих. А что касается других моментов, в том числе селекции, то здесь уже надо намного детальнее разговаривать. Второй раз может и не получиться со «Спартаком». Хотя может и получиться. Но давать ли шанс, искать ли решение в прошлом — это уже вопрос для руководства».

Также Булыкин высказался о текущей ситуации в клубе и перспективах пришедшего в команду зимой Ваноли:

«Я уже говорил, что от тренера мало зависит, если у него нет единства с владельцем, руководством, футболистами, то вряд ли что-то получится. Тут надо, чтобы все вместе были объединены целью, стратегией и правильно подбирали футболистов. Тогда тренер может добиться многого. А если против него некоторые футболисты, некоторые руководители клуба, то очень тяжело добиться результата. Это я так сказал, в общем.

А в «Спартаке» сейчас проблемы везде. И в тренере, и в игроках, и в руководстве. Пока эта вертикаль не наладится, думаю, у «Спартака» хороших результатов не будет.

Начинать, естественно, надо с руководства, чтобы там не было разнотолков. Тренера поставить, которому будут доверять и не выгонят через ближайшие полгода. Учитывая, что «Спартак» сейчас может приложить усилия и выиграть трофей, Ваноли может и остаться».