«Потом лишат Олимпиады»: Россия потеряла право провести Универсиаду в 2023 году

Россия рискует потерять крупнейший международный турнир между спортсменами-студентами — Универсиаду, которая должна была состояться в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Гендиректор Универсиады-2023 Александр Чернов заявил, что соревнования не отменены, а лишь будут перенесены на другой год. Однако Ирина Винер-Усманова уверена, что решение об отмене окончательное, а затем наступит и очередь Олимпийских игр.

На официальном сайте FISU вышло заявление, в котором сообщается о переносе сразу нескольких мероприятий из России.

«Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.

Среди мероприятий, ранее отозванных из России, был первый Кубок мира по спортивным единоборствам среди студентов FISU, запланированный на сентябрь этого года в Екатеринбурге.

Европейская комиссия теперь выбрала турецкий город Самсун в качестве нового хозяина соревнований (ранее планировалось, что три Кубка мира по спортивным единоборствам пройдут в Екатеринбурге — в 2022, 2024 и 2026 году. — «Газета.Ru»).

В этом году FISU вновь объединит молодежь со всего мира для безопасного и мирного проведения нашей Универсиады», — заявил Леонз Эдер, исполняющий обязанности президента FISU.

Также в пресс-релизе организации сообщается, что заседание Исполнительного комитета FISU, которое должно было пройти в конце 2022 года в Екатеринбурге, теперь состоится в Брюсселе 10-12 ноября. Главной темой заседания станет выбор города, который примет Универсиаду в 2027 году.

Напомним, всемирные студенческие соревнования проходят раз в два года, и уже определено, что в 2025-м летнюю Универсиаду примет Германия (город Рейн-Рур), а зимнюю — Италия (Турин).

В 2023 году зимняя Универсиада состоится в США (Лейк-Плэсид), а что будет с летней, пока непонятно.

Россия еще может принять соревнования

Генеральный директор Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александр Чернов заявил, что соревнования пройдут в России — просто в другие даты; по-видимому, когда международная обстановка станет более благоприятной.

«Наше право «отложено» — это значит, что Универсиада состоится позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком FISU, на котором будет определена новая дата для соревнований в России. Никто Универсиаду у нас не отбирает», — сказал Чернов «Матч ТВ».

«Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению. Мы хотели бы отметить самоотверженность и профессионализм, которые продолжают демонстрировать организаторы Всемирных студенческих игр FISU 2023 года, и поблагодарить их за сотрудничество и поддержку», — сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд, слова которого приводит официальный сайт екатеринбургской Универсиады.

Впрочем, российская общественность не склонна верить тому, что летние студенческие Игры позволят провести России.

Так, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что скоро дело дойдет и до официального отстранения спортсменов от Олимпийских игр.

«Я слышала фразу, что когда закончится спецоперация, тогда будут сняты и санкции. Это очередной разговор в никуда.

Сейчас идет речь о переносе из России Всемирных студенческих игр. То есть, как мы видим, уже расписано все на 2023 год. Скоро будут разговоры и о 2024 годе, потому что впереди еще и чемпионат Европы, и отбор на Олимпийские игры в Париже — 2024.

Без международных соревнований мы как-то обойдемся, а вот пропуск Олимпиады — это проблема. Думаю, следующим номером этой программы будет отстранение российских спортсменов от Олимпиады», — сказала Винер-Усманова ТАСС.