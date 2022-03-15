«Будем всех обыгрывать»: россияне остались без «фигурного Оскара»

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что не будет номинировать российских фигуристов, тренеров и хореографов на ежегодную премию ISU Skating Awards. Представители российского фигурного катания Тамара Москвина, Татьяна Тарасова и Максим Траньков заявили, что не считают эту премию престижной, однако возмутились решением ISU.

Без россиян в номинациях

Стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по итогам нынешнего сезона не номинировать представителей России на награды ISU Skating Awards, вручаемые фигуристам, тренерам и хореографам.

Как сообщил «Матч ТВ», это связано с украинской спецоперацией Вооруженных сил России. Решение было принято руководством ISU.

По итогам сезона-2021/22 премия будет вручена в семи номинациях. Призы получат самый ценный фигурист, лучший новичок, обладатель лучшего костюма, исполнитель лучшей развлекательной программы, а также лучший хореограф и лучший тренер.

Есть еще и отдельная номинация «За жизненные достижения». В прошлом, скомканном из-за пандемии коронавируса сезоне ISU вручал призы только в ней и наградил российских тренеров Алексея Мишина и Тамару Москвину, а также британских танцоров Джейн Торнвил и Кристофера Дина.

«Фигурный Оскар»

Впервые премии ISU Skating Awards были вручены в сезоне-2019/20. Мероприятие задумывалось как «Оскар» от фигурного катания, а торжественное награждение должно было состояться в Канаде сразу после чемпионата мира.

Вот только в 2020 году весной как раз была объявлена пандемия коронавирусной инфекции, и спортсмены, уже прилетевшие на турнир в Монреаль, так и не выступили на ЧМ, поскольку он был отменен.

От России было немало кандидатов на премию в разных номинациях. На лучший костюм претендовала Анна Щербакова. Евгения Медведева была номинирована на лучшую развлекательную программу. Алена Косторная и Александра Трусова попали в тройку соискательниц титула «лучший новичок», а Этери Тутберидзе в компании Рафаэля Арутюняна и Брайана Орсера претендовала на звание лучшего тренера.

В итоге Тутберидзе и забрала заслуженный приз лучшему тренеру, а Косторная стала лучшим новичком сезона.

Награждены были также японец Юдзуру Ханю (лучший фигурист), французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (лучший номер), американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (лучший костюм), канадка Ше-Линн Бурн (лучший хореограф), а приз за жизненные достижения получил еще один канадец — Курт Браунинг.

«Без этой премии не огорчусь»

В России решение о том, чтобы не номинировать отечественных представителей фигурного катания в этом году было встречено ожидаемо негативно.

«Воспринимаю все это с возмущением. Потому что одно дело – ситуация на Украине, другое – достижения в спорте. Это совершенно разные сферы, и, по моему мнению, смешивать это неправильно», — цитирует «Матч ТВ» знаменитую тренершу Тамару Москвину.

«Премия молодая. Не считаю, что ISU Skating Awards – какая-то крутая награда. У нас были споры с одним из создателей этой премии Ари Закаряном, нужна она или нет, — рассказал двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков.

— Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь. Важнее титулы чемпионов мира и так далее, чем эта премия. Для меня эта премия не совсем понятна».

Резко выступила и заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова:

«Я даже не понимаю, зачем ISU это делает. Непонятно, почему наших надо отстранить от всего? Чем мы так не приглянулись им? Мы на протяжении всей жизни выигрываем все в фигурном катании, и этот сезон не исключение.

Россия двигает фигурное катание вперед. ISU думает, что мы закончим кататься, что ли? Они нас не знают, мы не закончим, мы будем еще лучше работать. Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать – дадут они нам премию или не дадут. Все равно победим!»

Напомним, что в нынешнем сезоне сборная России выиграла командный турнир Олимпийских игр, а Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях фигуристок. Кроме того, наша команда взяла еще три серебряных и одну бронзовую награду Пекина в фигурном катании.