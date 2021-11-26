Валиева ошиблась в прокате перед короткой программой Гран-при в Сочи

В Сочи завершилась последняя тренировка женщин перед официальным стартом соревнований на Гран-при России по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева пришла на занятие позже всех на десять минут, с ошибками исполнила короткую программу, а после падения с каскада тройной лутц + тройной тулуп какое-то время не поднималась со льда. Камила Валиева предстала перед публикой в новом платье для короткой программы — в предыдущем она выступила всего два раза. Майя Хромых упала с тройного флипа в прокате под музыку, однако затем успешно прыгнула четверной тулуп. «Газета.Ru» рассказывает, что происходит в Сочи перед началом соревнований женщин.

Финальная тренировка женщин перед прокатом короткой программы на Гран-при России началась с переполоха: зрители и журналисты никак не могли найти на льду одну из главных фавориток турнира — Елизавету Туктамышеву.

Ее тренер Алексей Мишин сидел на трибуне в стороне от всех, в то время как на льду разминались другие фигуристки из сильнейшей группы участниц.

Алексей Мишин на трибуне в ожидании Елизаветы Туктамышевой, которая опоздала на тренировку на 10 минут pic.twitter.com/2ulAdLT6B9 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 26, 2021

Наконец, спустя десять минут после начала тренировки, на арене показалась Туктамышева. Зрители на арене облегченно вздохнули. И пусть Императрица каталась в черном тренировочном костюме, в то время как Валиева, Хромых и почти все другие фигуристки были уже в соревновательных платьях, главное, что Туктамышева пришла и с ней все в порядке.

Правда, настрой у 24-летней спортсменки был не самым боевым. Так, она как минимум трижды упала в ходе тренировки: дважды с тройного акселя и один раз — с каскада тройной лутц + тройной тулуп.

close 100% Елизавета Туктамышева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

После этого падения девушка даже не хотела подниматься на ноги и какое-то время лежала на льду. Однако зрители начали аплодировать ей и все-таки вдохновили на активное продолжение тренировки.

В ходе проката короткой программы под музыку — танго Oblivion Астора Пьяццолы — Туктамышева также допустила две ошибки: перекрутилась на месте после тройного акселя, с трудом удержав равновесие, и исполнила лишь каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3.

close 100% Елизавета Туктамышева на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Не совсем задался прокат под музыку и у Майи Хромых. Девушка неожиданно упала с тройного флипа, который без проблем исполняла раньше.

Другие элементы не вызвали трудностей: ученица Этери Тутберидзе чисто показала двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Более того, во время тренировки без музыки Хромых несколько раз чисто исполнила четверной тулуп, который планирует делать в произвольной программе. Было и одно жесткое падение с этого прыжка, но в остальном все получалось.

close 100% Майя Хромых на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

Камила Валиева презентовала публике свое новое платье. Ранее она каталась в костюме оранжевой расцветки. Однако спустя всего два турнира девушке решили заменить платье — теперь она будет катать свою лиричную историю под In Memorium композитора Кирилла Рихтера в фиолетовом костюме.

close 100% Камила Валиева в новом платье для короткой программы на тренировке Гран-при России Денис Гладков/«Газета.Ru»

close 100% Денис Гладков/«Газета.Ru»

В прокате под музыку чемпионка мира среди юниоров допустила одну ошибку — тяжело приземлилась после первого прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, наклонилась ко льду и приложила усилия, чтобы сохранить равновесие.

Таким образом, из российских фигуристок никто не исполнил короткую программу чисто на тренировке — нервы перед началом Гран-при шалили у всех.

Короткая программа женщин стартует сегодня, 26 ноября, в 19.25 по московскому времени.