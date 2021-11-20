В ДТП на Кутузовском проспекте погиб глава Федерации автоспорта Дагестана Ибрагимов

На Кутузовском проспекте 20 ноября в автомобильной аварии погибли блогер Саид Губденский и президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Функционер на протяжении двух лет возглавлял автоспорт в республике, а также был рекордсменом России в драг-рейсинге. Пресс-секретарь Федерации автоспорта республики Дагестан Азнаур Абдурашидов в беседе с «Газетой.Ru» назвал гибель Заура Ибрагимова шоком и заявил, что организация продолжит свою работу ради ушедшего лидера.

В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП со смертельным исходом.

Потерявший управление BMW, по сведениям ГИБДД, вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль принадлежал блогеру Саиду Губденскому, он погиб. В аварию также попали машины Volvo и Mercedes. Удар был такой силы, что пассажир транспортного средства вылетел на проезжую часть.

Этим пассажиром оказался глава организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта республики Дагестан» Заур Ибрагимов.

Официальный аккаунт Федерации в Instagram выразил соболезнования близким и родным Ибрагимова, а также назвал их утрату невосполнимой.

Пресс-секретарь Федерации автоспорта республики Дагестан Азнаур Абдурашидов назвал гибель одного из вдохновителей движения в ДТП шокирующим событием.

«Заур Ибрагимов был главой региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта республики Дагестан». Она существует два года, и с момента основания Заур занимал в нем эту должность. Он был одним из инициатором ее создания. Помимо этого, Заур являлся многократным чемпионом различных всероссийских соревнований, был очень профессиональным.

Мы все шокированы новостью о гибели Заура. Чувствуем опустошение. Нам надо это пережить, как-то восстановиться, и ради него продолжать свое дело.

Мы будем продолжать решать те задачи, которые он перед нами ставил. В любом случае, мы будем работать. Естественно, нам потребуется пауза, чтобы как-то пережить эту тяжелую утрату», — сказал Абдурашидов.

К трагедии могло привести превышение скорости, сообщил Telegram-канал «112».

В 2020 году Ибрагимов стал обладателем рекорда на чемпионате страны по драг-рейсингу, преодолев дистанцию в четверть мили за 10,2 секунды.

В прошлогоднем интервью порталу «Молодежь Дагестана» гонщик поделился правилами, которые было необходимо соблюсти, чтобы стать членом федерации.

«Мы будем оценивать как сам автомобиль, так и водителя. Проведем с человеком беседу, поймем, насколько он адекватный. Если окажется, что человек вполне вменяемый, не дурка-лихач, а тот, кто реально любит гонки, пожалуйста, мы будем рады видеть его в наших рядах. Есть одно «но» — нарушаешь на улице, лишаешься карточки. Скорее всего, на год.

Для нас это очень важный момент — приучить людей правильно ездить по городу. Педаль газа пусть до упора вжимают в пол на профессиональных гоночных трассах», — говорил Ибрагимов.

Увлекаться гонками Ибрагимов начал в возрасте 17 лет. По его словам, первым автомобилем в коллекции стал ВАЗ-2110 с двигателем объема 1,8 литра и мощностью 123 л.с.

В 2020 году Ибрагимов анонсировал участие спортсменов из Дагестана в престижных всероссийских соревнованиях.

«Я всегда мечтал, чтобы наши любители погонять, подрифтить смогли это сделать легально — чтобы у них появилась возможность свой задор, свою гоночную энергию пустить в профессиональное русло. Будут созданы условия для гонок — и топовых гонщиков появится множество», — приводит слова Ибрагимова портал «Молодежь Дагестана».