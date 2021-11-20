В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

В крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека: блогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По предварительным данным, на BMW Губденского была летняя резина, в непогоду он не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу.

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием BMW, Mercedes-Benz и Volvo.

В BMW, которая пострадала сильнее всего, находился автоблогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. 28-летний Губденский погиб на месте. Ибрагимов от удара вылетел на проезжую часть, прибывшие медики пытались спасти, но он умер в больнице.

«Буквально вчера общался с Зауром, и вот так в один миг все закончилось. Нет людей, и все остановилось. Берегите себя», — написал их общий знакомый в своих соцсетях Сапар.

close На месте ДТП на Кутузовском проспекте, 20 ноября 2021 года На месте ДТП на Кутузовском проспекте, 20 ноября 2021 года На месте ДТП на Кутузовском проспекте, 20 ноября 2021 года На месте ДТП на Кутузовском проспекте, 20 ноября 2021 года На месте ДТП на Кутузовском проспекте, 20 ноября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Mercedes-Benz, с которым произошло столкновение, по данным РЕН ТВ, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. В 2018 году он был одним из 200 богатейших бизнесменов России. При этом неизвестно, был ли Тимашев в машине в момент аварии.

Предположительно, ДТП произошло по вине Губденского, написал Telegram-канал «112». Он не поменял на машине летнюю резину, не справился с управлением и вылетел на встречку.

Также камеры машин, ехавших по Кутузовскому проспекту, зафиксировали и сам момент аварии.

После ДТП движение было направлено по встречной полосе. Спустя примерно два часа после аварии с дороги убрали BMW и восстановили движение.

Саид Губденский — известный автоблогер. У его YouTube-канала 203 тыс. подписчиков. В описании своего канала Губденский писал, что переехал в Москву год назад, через полгода открыл тюнинг-ателье. Среди его друзей были Эдвард Бил и Михаил Литвин. Последний после смерти Губденского разместил в своем Instagram сториз: «Пропал на неопределенный срок, произошла беда».

Под последним постом Губденского в Instagram размещены сотни комментариев со словами соболезнования или критикой его манеры вождения. Большинство пользователей отмечали, что Саид Губденский «дохасанился» (хасанить — дерзко водить автомобиль, дрифтовать, резко перестраиваться).

Предположительно, Губденский мог вылететь на встречку во время игры в «шашки» на дороге. Незадолго до смерти блогер выложил в своем Instagram видео, на котором он едет наперегонки с другим автомобилем. За сутки до трагедии он показал своим подписчикам, как гоняет по Москве со скоростью 150 км/ч.

При этом после аварии с участием Эдварда Била он записал видео, на котором призывал не лихачить на дорогах.

«Шашки по городу. Да, за мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний как минимум год я перестал это делать, потому что это самая отвратительная вещь. Не делайте шашки по городу на скорости в потоке. Это по-любому кто-то просто один маневр сделает не так, который ты не то что не успеешь, ты не можешь его предвидеть. Ты просто воткнешься стопудово и все», — предупредил он.

Один из друзей блогера выразил мнение в комментарии РЕН ТВ, что причиной ДТП стали плохие погодные условия или технические проблемы. «Он [Саид Губденский] абсолютно прилежный, нормальный водитель», — заверил мужчина.