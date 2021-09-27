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Спорт

С кем Россия будет выигрывать хоккейный турнир Олимпиады

От Овечкина до Василевского: команда Знарка соберет всех звезд российского хоккея

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Алексей Куденко, Григорий Сысоев, Сергей Гунеев/РИА «Новости»
На Олимпиаду в Пекине сборная России должна поехать с сильнейшей бригадой вратарей в мире во главе с Андреем Василевским, звездными крайними форвардами, в числе которых Александр Овечкин, Никита Кучеров и Артемий Панарин, а также с проблемными позициями в центре нападения и защите. «Газета.Ru» прогнозирует состав хоккейной сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Все сильнейшие для Знарка

Впервые все сильнейшие игроки из НХЛ приехали на Олимпийские игры в 1998 году в японский Нагано. Затем были Солт-Лейк Сити-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010. Олимпиада в Сочи в 2014 году стала на данный момент последней с участием хоккеистов из сильнейшей лиги мира.

Пхенчхан, как известно, обошелся без мастеров из-за океана, и тогда ведомая Олегом Знарком команда «Олимпийских атлетов из России» вырвала золото в овертайме драматичного финала против Германии.

И вот Национальная хоккейная лига вновь договорилась с Международным олимпийским комитетом и возвращается на Олимпиаду в Пекин.

Тренерский штаб национальной команды России снова возглавит Олег Знарок, только состав его команды будет совсем иным. Сборная России уже не будет явным фаворитом, однако ее уровень будет заметно выше пхенчханского.

И хотя команды США и Швеции не выглядят слабее, Финляндия с Чехией могут навязать борьбу, а Канада, как всегда, может выставить сразу несколько претендующих на золото сборных, шансы у отечественной дружины тоже высоки.

Попробуем спрогнозировать, кто попадет в олимпийский ростер Знарка и будет бороться за победу в Пекине.

Голкиперы

Вратарская линия в сборной России наиболее сильная и беспроблемная. Здесь выбирать приходится между отличным и лучшим, поскольку конкуренция на этой линии запредельная.

Ни у кого сейчас не возникает сомнений в первом номере. Андрея Василевского, выигравшего с «Тампой» два Кубка Стэнли подряд, а также взявшего в сильнейшей лиге мира «Везину Трофи» (лучшему вратарю регулярного чемпионата) и «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф), большинство специалистов и хоккеистов считают лучшим вратарем мира.

Иметь на последнем рубеже Василевского — настоящая привилегия. Уфимский кипер способен компенсировать своим мастерством недостатки в обороне, которые у сборной России определенно имеются.

Андрей умеет тащить и выигрывать сложнейшие матчи. Он способен дать своей команде шанс на победу, даже если она уступает по игре. В плей-офф олимпийского турнира это будет особенно актуально.

Всю короткую дистанцию Игр при желании может закрыть даже один голкипер, но иметь качественных запасных не менее важно. И у России они, безусловно, будут.

Причем выбор настолько богат, что прямо сейчас аутсайдером гонки за место в команде выглядит еще недавно главный голкипер страны Сергей Бобровский, у которого дела во «Флориде» уже два сезона идут не лучшим образом.

А в это время образцово надежно на последнем рубеже «Айлендерс» играет российская бригада Семен ВарламовИлья Сорокин. Игорь Шестеркин прилично смотрится в «Рейнджерс», где также есть и Александр Георгиев.

Не стоит забывать и про ветерана Антона Худобина, дотащившего «Даллас» в позапрошлом сезоне до финала Кубка Стэнли.

Игроки из Континентальной хоккейной лиги вполне могут оказаться в итоговой заявке сборной на турнир, но только не на последнем рубеже. При всем уважении к Александру Самонову и компании, они едва ли смогут конкурировать с вышеперечисленными коллегами по амплуа.

Выбор «Газеты.Ru»: Андрей Василевский, Семен Варламов, Илья Сорокин.

Защитники

Оборону сборной России безупречной не назовешь, но и тут есть стопроцентные кандидаты. Представить команду в Пекине без Ивана Проворова из «Филадельфии», Михаила Сергачева из «Тампы», Никиты Зайцева из «Оттавы», Дмитрия Орлова из «Вашингтона» и Владислава Гаврикова из «Коламбуса» решительно невозможно.

Куда важнее тут правильное распределение по парам, потому что Проворов, Орлов и Сергачев являются ярко-выраженными атакующими защитниками, и объединять их друг с другом просто бессмысленно. Тем более что первые двое имеют очень серьезные для уровня такой Олимпиады проблемы с выполнением непосредственно оборонительных функций.

Таким образом, Зайцев и Гавриков должны будут уравновесить именно Проворова с Орловым, при этом «синий жакет» Владислав должен составить первую пару с филадельфийским «летчиком». Это будет одновременно и надежный, и опасный в атаке дуэт.

Зайцев сбалансирует Орлова, ну а Сергачев все же более универсален, и ему не нужен исключительно «домосед».

Тем более на топ-уровне у нас таковых больше нет. Лучшие годы Дмитрия Куликова из «Эдмонтона» уже позади, хотя он и сейчас добротно выступает на уровне сильнейшей лиги мира и вполне может поехать в Пекин.

Есть чудесным образом закрепившийся в прошлом сезоне в «Сан-Хосе» Николай Кныжов, которому обязательно нужно будет подтвердить уровень в начинающейся кампании. Только в этом случае он сможет рассчитывать на попадание в Пекин. К тому же непонятно, хватит ли ему авторитета в сравнении с конкурентами.

В Континентальной хоккейной лиге есть два почти железных кандидата на поездку на Олимпиаду, и оба они имеют серьезный заокеанский опыт.

Это, конечно, вернувшийся в столичный ЦСКА Никита Нестеров, а также Вячеслав Войнов, дважды выигрывавший Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» и после пропуска прошлого сезона подписавший контракт с московским «Динамо».

Нестеров блестяще начал нынешний регулярный чемпионат, набрав уже 9 (1+8) очков в 11 проведенных встречах. Проблема в том, что специализация Нестерова — атака. А в случае с олимпийской сборной ситуация будет такой же, как в НХЛ, где Никиту пытались делать защитником оборонительного плана. Ничего толкового из этого не вышло. Ну а в его способности выиграть конкуренцию за атакующую роль есть большие сомнения.

Тот же Войнов является отменным двусторонним игроком, способным качественно действовать на обеих сторонах площадки. И даже второй за карьеру пропущенный сезон на нем особенно не сказался. Вячеслав подтверждает свой уровень в «Динамо», набрав 11 (2+9) очков за семь встреч при показателе полезности +4 (у Нестерова -3).

Не стоит забывать и о молодых российских энхаэловских талантах. Александр Романов из «Монреаля» и Артем Зуб из «Оттавы» провели очень качественные дебютные сезоны. Первый был основным у «Канадиенс» весь регулярный чемпионат, и хотя после обменов на дедлайне выпал из состава, сыграл в плей-офф в двух встречах, даже забив в финальной серии с «Тампой» самому Василевскому!

«Сенаторз» были на дне, но сам Зуб показал очень качественный и взрослый хоккей, удивив специалистов своими навыками. Важно, что и Александр, и Артем умеют и в атаку, и в оборону, но обоим еще предстоит прибавить во многих аспектах игры. Особенно сырым пока выглядит Романов, внук Зинэтулы Билялетдинова.

Выбор «Газеты.Ru»: Иван Проворов — Владислав Гавриков, Михаил Сергачев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Никита Нестеров — Артем Зуб.
Запас: Александр Романов.

Центральные нападающие

Ахиллесова пята сборной России давно известна. В центре нападения отечественная школа стабильно проваливается много лет.

За Евгением Малкиным нет игроков сопоставимого уровня. А ведь вторая звезда «Питтсбурга» сейчас травмирован и вернется в строй еще не скоро. Если же он вдруг «сломается» непосредственно перед Пекином, это будет катастрофа.

Конечно, в России есть еще Евгений Кузнецов из «Вашингтона», но дело даже не в том, что он провалил прошлый сезон, а в дисквалификации за употребление кокаина, из-за которой Кузя пропустит Пекин.

Федерация хоккея России ведет планомерную и очень старательную работу по сокращению срока отстранения важнейшего игрока, но шансов на положительный исход откровенно мало.

В КХЛ есть мастеровитый динамовский ветеран Вадим Шипачев, который наверняка поможет олимпийской сборной, тем более что в новом сезоне он уверенно возглавляет список бомбардиров КХЛ с 19 (8+11) очками в девяти встречах. Но даже его трудно сравнивать с набором центров Канады или США.

А дальше менеджмент национальной команды упрется в условную стену. По всей вероятности, выбирать придется из Ивана Барбашева, в «Сент-Луисе» чаще действующего на краю, детройтца Владислава Наместникова, заигравшего после обмена в «Сан-Хосе» Александра Барабанова, вернувшегося в ЦСКА Михаила Григоренко, Владислава Каменева из СКА и юного Дмитрия Воронкова, блещущего в казанском «Ак Барсе».

С точки зрения олимпийского турнира выбор более чем скромный, но придется довольствоваться им. Очевидно, роль плеймейкеров в большинстве звеньев в сборной России будут выполнять крайние форварды.

Крайние нападающие

На флангах у сборной России все намного лучше. Здесь мы, если и не превосходим другие команды, то уж точно никому не уступаем.

Никита Кучеров из «Тампы» разрывает НХЛ, то же самое делает Артемий Панарин в «Рейнджерс». И если в отношении второго у ФХР были вопросы из-за его политической позиции, то теперь он наверняка приедет в команду к своему тестю Олегу Знарку.

Капитаном наверняка будет продолжающий погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки Александр Овечкин из «Вашингтона».

Нет оснований полагать, что не получит места в составе Владимир Тарасенко. Непонятно, сможет ли он после своих операций на плече вернуться на топ-уровень, останется ли в «Сент-Луисе», откуда запрашивал обмена, но в Пекине он наверняка займет место если не в топ-6, то уж в топ-9.

Вряд ли имеет смысл сомневаться в олимпийских перспективах Андрея Свечникова («Каролина»), Павла Бучневича («Сент-Луис») и ставшего в прошлом сезоне лучшим новичком НХЛ Кирилла Капризова («Миннесота»). Все это уже звездные, хотя и достаточно молодые игроки по самым высоким энхаэловским меркам.

Таким образом, в активном ростере остается всего одна вакансия. Заполнить ее могут, в зависимости от своей игровой формы и задач команды, силовик Валерий Ничушкин («Колорадо»), маэстро чтения игры и блестяще сыгранный с Кучеровым Никита Гусев (пробный контракт с «Торонто») или напористый, яркий и прогрессирующий Денис Гурьянов («Даллас»).

В «Старз» есть еще и Александр Радулов, признанный мастер, но у него как раз со Знарком и ФХР не самые гладкие отношения.

В КХЛ из «краев» наиболее близок к нужному уровню Сергей Толчинский из «Авангарда», но всерьез его вряд ли будут рассматривать даже в заявку на турнир, не говоря уже о составе на матчи.

Выбор «Газеты.Ru»: Артемий Панарин — Евгений Малкин — Владимир Тарасенко, Александр Овечкин — Вадим Шипачев — Никита Кучеров, Кирилл Капризов — Иван Барбашев — Павел Бучневич, Денис Гурьянов — Александр Барабанов — Андрей Свечников.
Запас: Валерий Ничушкин, Никита Гусев.

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