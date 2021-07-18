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Спорт

Без права на ошибку: что ждет Россию в квалификации к ЧМ

Новому тренеру сборной предстоит пройти жесткий отбор на ЧМ в Катаре

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Домагой Вида (Хорватия) и Артем Дзюба (Россия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Домагой Вида (Хорватия) и Артем Дзюба (Россия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

РИА Новости
Сборная России по футболу уже успела стартовать в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 в Катаре и занимает второе место в группе Н. Нового главного тренера национальной команды в сентябре ждут решающие игры за право квалифицироваться на мундиаль.

Начало цикла

Сборная России по футболу еще не обрела нового главного тренера после отставки Станислава Черчесова. Наиболее вероятным кандидатом СМИ называют не работавшего тренером уже пару лет Курбана Бердыева.

Но кого бы не назначил Российский футбольный союз (РФС) на ответственный пост, ему в любом случае предстоит решение очень серьезной задачи.

Сборная России еще до чемпионата Европы стартовала в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 в Катаре. Тогда национальной командой руководил Станислав Черчесов, и начало вышло не самым плохим.

Мартовская сессия из трех игр поначалу была вообще идеальной. 24-го на Мальте голы Артема Дзюбы, Марио Фернандеса и вышедшего на замену Александра Соболева помогли увезти три очка от местной сборной (3:1).

Через три дня уже на своем поле российские футболисты выиграли важнейший матч у Словакии — 2:1 (дубль оформил капитан Дзюба).

Хотелось закрепить успех в поединке в Братиславе против неудачно стартовавших в цикле словаков, и по игре подопечные Черчесова не уступали сопернику, но взять очки не удалось.

На гол Милана Шкриньяра после углового, забитый в конце первого тайма, во втором ответил Марио Фернандес, но всего три минуты спустя бывший вингер «Зенита» Роберт Мак принес Словакии первую победу в этом отборе.

Сложная группа

Очень важно, кто возглавит сборную России, но еще важнее, как быстро и удачно он сможет включиться в работу, потому что условия попадания на чемпионат мира в Катар очень жесткие, а группа национальной команде досталась крайне непростая.

Во-первых, в ней сборная Хорватии, ставшая в последние годы одним из грандов мирового футбола и на последнем мундиале добравшаяся до финала, обыграв в плей-офф в том числе и российских футболистов (в четвертьфинале в серии пенальти после драматичного сражения в основное и дополнительное время — 2:2).

Словаки достались из второй корзины, и тут нашей сборной с соперником относительно повезло, хотя в Братиславе мы уже и уступили. Но все-таки варианты в этой корзине были и похуже: например, Швейцария, Уэльс или Польша.

А вот из остальных корзин в группу Н попали практически лучшие команды из возможных. Словения в четвертой корзине вместе с Боснией и Герцеговиной выглядела явно сильнее других, в то время как достаться оттуда же могли бы Грузия, Белоруссия или Люксембург, правда, заметно прибавивший в последнее время.

В пятой корзине выше Кипра по рейтингу ФИФА и уровню была разве что Армения. Эта сборная действительно сейчас хороша и даже опережает в своей подгруппе Германию, но и Кипр показывает себя очень крепким и неудобным соперником.

Ну а Мальта — лучшая сборная из шестой корзины, и здесь очень хорошо, что выездной матч с ней уже закончился победой российской сборной. В Ла-Валетте еще вполне может потерять очки кто-то из конкурентов, а кое-кто уже потерял.

Напрямую на чемпионат мира пробьется только победитель группы, а сборная, занявшая второе место, попадет в стыковой турнир, где нужно будет в обязательном порядке одолеть еще двух соперников в режиме плей-офф.

Расклады в группе

Прямо сейчас сборная России занимает в группе Н второе место после главного фаворита — Хорватии. Правда, набрано столько же очков — по шесть.

«Шашечные» в первом матче несколько неожиданно проиграли в гостях словенцам (0:1), что только укрепляет мнение о плотности борьбы в этом секстете.

Словаки имеют в активе пять баллов, причем на старте турнира до победы над Россией они разошлись миром в гостевых поединках с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0).

Кипр не только забрал очко в матче со Словакией, но и обыграл Словению (1:0), а также достойно уступил в Загребе главному фавориту (0:1).

Ну а Словения после победы над Хорватией уступила в двух матчах кряду и опережает только Мальту с ее одним зачетным баллом.

Трудный старт нового тренера

До чемпионата мира в Катаре осталось немногим больше года, а отборочный цикл в группах завершится уже в этом году.

Стартовать новому главному тренеру российской национальной команды придется в очень жестком режиме. Если в октябре и ноябре сборной предстоит провести по два матча, то в сентябре их будет сразу три.

И определить очень многое должна уже первая встреча против сборной Хорватии. Хорошо, что играть 1 сентября предстоит в Москве в «Лужниках».

Родные стены и поддержка болельщиков, а также свежие эмоции, по идее, должны оказать главной команде страны помощь. Хватит ли этого, чтобы одолеть фаворита — другой вопрос. А крайне желательна именно победа.

Дальше будет очень непростой выезд на Кипр, где никому не бывает легко. Кроме того, киприоты сейчас еще вполне борются за путевку на мундиаль и вряд ли потеряют реальные шансы к матчу с Россией, поскольку 1 сентября играют с мальтийцами.

И только в третьем поединке в серии новому тренеру сборной России должно быть полегче: уж Мальту-то на «Волгоград-Арене» обыгрывать всяко необходимо.

Чтобы уверенно чувствовать себя в борьбе минимум за вторую строчку в группе, сборной России надо брать в серии из трех матчей хотя бы шесть очков. Это выглядит вполне реальной задачей, кто бы ни возглавил команду.

Но попадание в стыки вообще ничего не гарантирует, а вот первое место в группе равно путевке в Катар. И тут же нужно взять семь или девять очков, никак не меньше.

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