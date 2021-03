«Королева, научи»: чемпион мира из США попросил урок у Трусовой

Американский чемпион мира исполнил четверной с Трусовой

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Стокгольме. Ранее такое удавалось только трем американкам в 1991 году, когда золото, серебро и бронзу на мировом первенстве в Мюнхене завоевали Кристи Ямагучи, Тоня Хардинг и Нэнси Керриган соответственно.

Три российские девушки получили признание не только от многочисленных фанатов, но и от спортсменов из сборных-конкурентов.

Например, без преувеличения гениальный фигурист из США Нэйтан Чен, который на этом ЧМ в Стокгольме исполнил в сумме шесть четверных прыжков и в третий раз подряд стал чемпионом мира, подошел к Щербаковой прямо во время ее интервью Первому каналу, чтобы поздравить с победой.

«Я помню, как видел тебя совсем маленькой, а теперь ты чемпионка мира. Твое выступление было невероятно, поздравляю. Горжусь тобой, это было просто супер. Буду следить за твоими успехами»,

— пообещал Чен.

Щербакова в ответ подчеркнула, что горда находиться рядом с таким чемпионом, и отметила, что прокат произвольной программы американца с пятью четверными прыжками был превосходен. Стоит отметить, что девушка наблюдала за выступлением Чена с трибун и делилась своими впечатлениями ранее в интервью.

«Нереальные эмоции были. Безумно впечатлил Нэйтан Чен. Невероятный прокат. И он еще большее впечатление произвел, потому что обычно я его смотрю по интернету, а вживую — это совершенно другое.

Я смотрела с замиранием сердца, у меня тряслись ноги. Даже больше, чем на своих выступлениях. Я переживала. Тем более здесь была возможность видеть тренировки Нэйтана, как он готовился к этим прокатам.

Для меня это огромный опыт. Безумно счастлива, что мне удалось его увидеть», — цитировал Щербакову Sport24.

Так впечатливший ученицу Этери Тутберидзе фигурист лично поздравил ее с 17-м днем рождения, который девушка праздновала 28 марта — в день показательных выступлений на чемпионате мира.

Когда Щербакова закончила свой довольно мрачный по стилистике прокат под саундтрек к фильму «Голодные игры» «Everybody Wants To Rule The World» («Каждый хочет править миром»), Чен неожиданно выехал на лед, неся в руках торт с бенгальскими огнями.

На арене включилась мелодия «Happy Birthday To You», и американец вручил имениннице подарок. Щербакова вежливо приняла торт, но вместе с кофтой и игрушечным мишкой в руках (реквизиты для ее номера) буквально не могла сдвинуться с места. Тогда Чен снова забрал у нее угощение и помог довезти до бортика. Возможно, это был самый милый момент всего чемпионата мира.

А на звание самого пафосного момента ЧМ претендует другой эпизод с участием Чена и российской фигуристки — на этот раз Александры Трусовой. Русская Ракета стала единственной девушкой, исполнившей на этом турнире четверные прыжки, и заняла третье место, вытащив себя с 12-й строчки после провала в короткой программе.

Квады — это ее фишка, в особенности самый сложный и дорогостоящий четверной лутц, который Трусова делает настолько уверенно, что даже вставила его в показательный номер на шоу после ЧМ.

В этом плане они очень похожи с Ченом — он тоже обожает четверные и штампует их в своих программах. Неудивительно, что во время репетиции показательных эти двое решили исполнить параллельный четверной лутц, чем вызвали аплодисменты других спортсменов. Выглядело это действительно впечатляюще.

Россиянка выложила видео этого прыжка в Instagram, кратко подписав «4 Lutz».

Американец даже попросил у Трусовой урок, написав в комментариях к этому посту: «Королева, научи меня». Эта реплика набрала уже больше 7,5 тысяч отметок «Мне нравится». Стоит отметить, что Чен действительно выехал с лутца не так чисто, как Трусова.

Немало внимания досталось и серебряному призеру Елизавете Туктамышевой, которая стала примером того, как можно в 24 года бороться с юным поколением фигуристок, владеющих элементами ультра-си.

В комментариях и сторис Instagram Императрицу поздравили множество зарубежных фигуристов. Например, француженка Мае Беренис Мейте, которая получила травму в короткой программе и неожиданно закончила свое выступление на чемпионате мира, нашла силы, чтобы посмотреть произвольную программу женщин и порадоваться за Туктамышеву.

«Так счастлива за тебя, Лиза!!! Поздравляю!» — написала Мейте.

Американец Джонни Вейр, призер чемпионата мира и этапов Гран-при, заявил в соцсетях, что одним из самых ярких моментов турнира для него стало именно выступление Туктамышевой.

«Лиза доказала, что, если ты веришь в себя, то можешь добиться, чего угодно, и вдохновила весь мир», — отметил Вейр.

Весьма благосклонно к Туктамышевой отнеслась и иностранная пресса. Так, японское издание Nikkan Sports, авторы которого оказались весьма разочарованы неожиданным провалом своей спортсменки Рики Кихиры в произвольной программе, тем не менее отметило достижения россиянок.

«Несмотря на то что Туктамышева упала с тройного флипа, она смогла побороться за другие элементы. Фигуристка выступала в платье с японским иероглифом «Любовь» на спине, который лишний раз подчеркнул силу выразительности взрослой фигуристки. В этом она значительно спрогрессировала по сравнению с собственным выступлением на чемпионате мира шесть лет назад.

В российском фигурном катании преобладают юные девушки с четверными прыжками, которые показывают нечто уникальное. Однако любимая японскими фанатами Лиза продолжает давать отличные результаты. Следующая ее цель — поехать на Олимпиаду»,

— говорится в статье Nikkan Sports.

Японская пресса высказалась с уважением и о Щербаковой. Ученицу Тутберидзе назвали «молодой королевой, которая отличается удивительной стабильностью, трижды подряд выиграла чемпионат России и сама по себе является символом мощной державы фигурного катания». Также в статье признали, что Щербакова может стать «серьезной преградой» для японских фигуристок на Олимпиаде.

Запад недоволен победами россиянок

В западной прессе о достижениях российских фигуристок высказываются с гораздо меньшим восторгом.

Так, авторы издания The Guardian отметили в заголовке своей статьи, что «Русская тройка несется вперед», а в самом тексте с разочарованием подчеркнули, что теперь судьи ценят гораздо больше «техническую смелость, чем художественное мастерство».

При этом не признать техническое превосходство той же Трусовой авторы не смогли:

«Хотя Трусова упала с двух четверных прыжков и приземлилась на две ноги с третьего, она выиграла произвольную программу из-за беспрецедентной сложности ее программы, хотя номер и был выполнен с ошибками. Ее презентация программы также оставляла желать лучшего, но Трусова стала первой девушкой, которая приземлила несколько квадов на чемпионате мира».

Более резко высказался известный автор американского портала NBC Sports Филипп Херш, который приобрел в России особую известность осенью 2020 года, когда писал в Международный союз конькобежцев (ИСУ) жалобы на якобы допущенные нарушения антикоронавирусного протокола на российских турнирах.

«Произвольные программы, с которыми поднялись на пьедестал почета Анна Щербакова (233,17 балла), Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20), вряд ли попадут в историю,

— подчеркнул Херш в своей статье. — 16-летняя Щербакова стала четвертой россиянкой, одержавшей победу за последние шесть чемпионатов мира, несмотря на то что она попыталась сделать лишь один из двух запланированных четверных прыжков, да и то упала. Судьи также снизили ей оценку за вращение и дорожку шагов.

Туктамышева, чемпионка мира 2015 года и уже настоящая дама в возрасте 24 лет, упала один раз, получила отрицательные оценки за три прыжка и боролась сама с собой на протяжении всей программы.

16-летняя Трусова нахально попыталась исполнить пять запланированных четверных прыжков, несмотря (а может быть, из-за) унылого 12-го места в короткой программе, в результате чего проиграла примерно 16 очков Щербаковой».

Также Херш отмечал, что в случае падений по правилам ИСУ должна жестко ограничиваться и оценка за компоненты — скольжение, артистизм и другие аспекты выразительности на льду. Однако, по его мнению, в случае с тремя россиянками этого не произошло. Американец уверен, что судьи излишне благоволят сборной России.

В комментариях в Twitter-аккаунте Херша, куда он разместил ссылку на свою статью, американские болельщики поддерживают его мнение:

«Трусова упала дважды и стала третьей?! Я бы сказала, что удивлена, но… она не заслуживает медали за два таких проката».

«Вся эта «поддержка» судей заставляет меня задуматься, почему я продолжаю смотреть этот вид спорта».

«Фигурное катание превратилось в соревнование по прыжка, и это отстой. Скучаю по грациозному катанию».