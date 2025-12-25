На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стал известен победитель акции «Роснефти»

«Роснефть» определила победителя акции «Заправляйся пульсар и выигрывай автомобиль»
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» подвела итоги акции «Заправляйся пульсар и выигрывай автомобиль», в рамках которой участники могли выиграть 2400 ценных призов и автомобиль Lada Granta, сообщает пресс-служба компании.

Обладателем автомобиля стала Мария Борисова из Москвы. Ключи от автомобиля ей вручил пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Ярослав Шевырталов.

Акция началась 1 сентября и проводилась на протяжении 9 недель. Еженедельно среди участников проводили розыгрыши призов, а победителям начисляли по 1000 призовых баллов программы лояльности «Семейная команда».

По условиям акции участникам нужно было заправить автомобиль топливом Pulsar не менее чем на 30 литров и приобрести кофе на АЗС «Роснефти», предъявив карту лояльности «Семейная команда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами