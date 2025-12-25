Стал известен победитель акции «Роснефти»

«Роснефть» подвела итоги акции «Заправляйся пульсар и выигрывай автомобиль», в рамках которой участники могли выиграть 2400 ценных призов и автомобиль Lada Granta, сообщает пресс-служба компании.

Обладателем автомобиля стала Мария Борисова из Москвы. Ключи от автомобиля ей вручил пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Ярослав Шевырталов.

Акция началась 1 сентября и проводилась на протяжении 9 недель. Еженедельно среди участников проводили розыгрыши призов, а победителям начисляли по 1000 призовых баллов программы лояльности «Семейная команда».

По условиям акции участникам нужно было заправить автомобиль топливом Pulsar не менее чем на 30 литров и приобрести кофе на АЗС «Роснефти», предъявив карту лояльности «Семейная команда».